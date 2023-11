Batch Create Virtual Subaccount and Apikey

Frequency limit: 1 times/1s (User ID)

Create the virtual sub-account and apikey in batch

POST /api/v2/user/batch-create-subaccount-and-apikey

Request Example curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/user/batch-create-subaccount-and-apikey" \

-H "ACCESS-KEY:*******" \

-H "ACCESS-SIGN:*" \

-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \

-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \

-H "locale:en-US" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d \ ' [ { "subAccountName" : "test" , "passphrase" : "12345678" , "permList" : [ "spot_trade,contract_trade" ] , "label" : "1681808312065" } ] '

Parameter Type Required Description subAccountName String Yes Virtual sub-account alias8-character English letters passphrase String Yes Passcode English letters of 8 − 32 characters + numbers label String Yes Sub-account note Length 20 ipList List No Virtual sub-account ApiKey ip whitelist, Max. 30 permList List No Sub-account permissions

spot_trade Spot trade

contract_trade Futures trade read-write

read Read permissions