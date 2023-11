A : Copy trade traders should use Close Tracking Order

Q1: Why can't copy trade traders close positions?

A : BTCUSDT in 'v2' API, BTCUSDT_UMCBL in 'v1' API

Q2: Order parameter symbol What should I pass? For example, BTCUSDT_UMCBL or BTCUSDT ?

Q3 : What does the WebSocket parameter instId pass? For example, BTCUSDT_UMCBL or BTCUSDT ?