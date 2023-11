import hmac

import base64

import json

import time







def get_timestamp ( ) :

return int ( time . time ( ) * 1000 )





def sign ( message , secret_key ) :

mac = hmac . new ( bytes ( secret_key , encoding = 'utf8' ) , bytes ( message , encoding = 'utf-8' ) , digestmod = 'sha256' )

d = mac . digest ( )

return base64 . b64encode ( d )





def pre_hash ( timestamp , method , request_path , body ) :

return str ( timestamp ) + str . upper ( method ) + request_path + body





def parse_params_to_str ( params ) :

url = '?'

for key , value in params . items ( ) :

url = url + str ( key ) + '=' + str ( value ) + '&'



return url [ 0 : - 1 ]





if __name__ == '__main__' :

API_SECRET_KEY = ""





timestamp = "1685013478665"

request_path = "/api/v2/mix/order/place-order"



params = { "symbol" : "TRXUSDT" , "marginCoin" : "USDT" , "price" : 0.0555 , "size" : 551 , "side" : "buy" , "orderType" : "limit" , "force" : "normal" }

body = json . dumps ( params )

sign = sign ( pre_hash ( timestamp , "POST" , request_path , str ( body ) ) , API_SECRET_KEY )

print ( sign )







body = ""

request_path = "/api/v2/mix/account/account"

params = { "symbol" : "TRXUSDT" , "marginCoin" : "USDT" }

request_path = request_path + parse_params_to_str ( params )

sign = sign ( pre_hash ( timestamp , "GET" , request_path , str ( body ) ) , API_SECRET_KEY )

print ( sign )