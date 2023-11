On this page

RestAPI Demo Trading

Bitget does not provide testnet environment. instead, we suggest users to use demo trading

Demo coins include :SUSDT, SBTC, SETH, SEOS, SUSDC, demo Coin does not have actual value it is only for users to do the simulated trading, demo coin will be in your account after account registeration : Futures Account - USDT_M Futures Demo

Demo symbol name pattern is: SBTCSUSDT

Simulated trading does not support to use sub-account in most of interfaces, please use main account

curl "https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/contracts?productType=susdt-futures"



method:GET

susdt-futures USDT simulation perpetual contract

scoin-futures Universal margin simulation perpetual contract

susdc-futures USDC simulation perpetual contract

{

"code" : "00000" ,

"data" : [

{

"baseCoin" : "SBTC" ,

"buyLimitPriceRatio" : "0.01" ,

"feeRateUpRatio" : "0.005" ,

"limitOpenTime" : "-1" ,

"maintainTime" : "" ,

"makerFeeRate" : "0.0002" ,

"minTradeNum" : "0.001" ,

"offTime" : "-1" ,

"openCostUpRatio" : "0.01" ,

"priceEndStep" : "5" ,

"pricePlace" : "1" ,

"quoteCoin" : "SUSDT" ,

"sellLimitPriceRatio" : "0.01" ,

"sizeMultiplier" : "0.001" ,

"supportMarginCoins" : [

"SUSDT"

] ,

"symbol" : "SBTCSUSDT" ,

"symbolStatus" : "normal" ,

"symbolType" : "perpetual" ,

"takerFeeRate" : "0.0006" ,

"volumePlace" : "3" ,

"deliveryTime" : "" ,

"deliveryStartTime" : "" ,

"launchTime" : "" ,

"fundInterval" : "" ,

"minLever" : "" ,

"maxLever" : "" ,

"posLimit" : ""

}

] ,

"msg" : "success" ,

"requestTime" : "1690313813709"

}



As we can see from the example, values of symbol and coin are demo symbol/demo coin

Demo symbol and demo coin must be shown in pairs, a wrong pair will result to an interface error

curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/place-order" \

-H "ACCESS-KEY:*******" \

-H "ACCESS-SIGN:*******" \

-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \

-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \

-H "locale:en-US" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d \ ' {

"symbol" : "SETHUSDT" ,

"productType" : "susdt-futures" ,

"marginMode" : "isolated" ,

"marginCoin" : "SUSDT" ,

"size" : "1.5" ,

"price" : "2000" ,

"side" : "buy" ,

"tradeSide" : "open" ,

"orderType" : "limit" ,

"force" : "gtc" ,

"clientOid" : "12121212122" ,

"reduceOnly" : "NO" ,

"presetStopSurplusPrice" : "2300" ,

"presetStopLossPrice" : "1800"

} '



Request URI

/api/v2/mix/order/place-order

Method

POST

A demo trade order ID will be return when input parameter symbol and marginCoin are demo symbol/demo coin