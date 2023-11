On this page

The header of all REST requests must contain the following http headers:

ACCESS-KEY:API KEY as a string

ACCESS-SIGN:Sign with base64 encoding (see HMAC and RSA sample code).

ACCESS-TIMESTAMP:Timestamp of your request. Value equals to milliseconds since Epoch.

ACCESS-PASSPHRASE:The password you set when created the API KEY.

Content-Type:Please set to application/json for all POST request

locale: Support language such as: Chinese (zh-CN), English (en-US)

The request header of ACCESS-SIGN is to encrypt timestamp + method.toUpperCase() + requestPath + "?" + queryString + body string (+ means string concat) by HMAC SHA256 algorithm with secretKey. and encode the encrypted result through BASE64.

timestamp:Same as ACCESS-TIMESTAMP request header. Value equals to milliseconds since Epoch.

method:Request method (POST/GET), all uppercase.

requestPath:Request interface path.

queryString:The query string in the request URL (the request parameter after the ?).

body:The request body in string format. If the request body is empty (usually a GET request), the body can be omitted.

If the queryString is empty, signature content

timestamp + method.toUpperCase() + requestPath + body

If the queryString not empty, signature content

timestamp + method.toUpperCase() + requestPath + "?" + queryString + body

Get contract depth information, let's take BTCUSDT as an example:

timestamp = 16273667805456

method = "GET"

requestPath = "/api/mix/v2/market/depth"

queryString= "?symbol=BTCUSDT&limit=20"

Generate the content to be signed:

16273667805456GET/api/mix/v2/market/depth?symbol=BTCUSDT&limit=20

Contract order, take BTCUSDT as an example:

timestamp = 16273667805456

method = "POST"

requestPath = "/api/v2/mix/order/place-order"

body = {"productType":"usdt-futures","symbol":"BTCUSDT","size":"8","marginMode":"crossed",side":"buy","orderType":"limit","clientOid":"channel#123456"}

Generate the content to be signed:

16273667805456POST/api/v2/mix/order/place-order{"productType":"usdt-futures","symbol":"BTCUSDT","size":"8","marginMode":"crossed",side":"buy","orderType":"limit","clientOid":"channel#123456"}

HMAC

Step 1. Use the private key **secretkey** to encrypt the string to be signed with hmac sha256 String payload = hmac_sha256(secretkey, Message);



Step 2. Base64 encoding for Signature. String signature = base64.encode(payload);



RSA

Step 1. Use the RSA privateKey privateKey to encrypt the string to be signed with SHA-256

Step 2. Base64 encoding for Signature.