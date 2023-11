import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import org.apache.commons.lang3.StringUtils;

import javax.crypto.Mac;

import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import javax.management.RuntimeErrorException;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import java.security.InvalidKeyException;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import java.util.Base64;



@Slf4j

public class CheckSign {



public static void main(String[] args) throws Exception {

//GET sign example

// String timestamp = "1684814440729";

// String queryString = "symbol=btcusdt&marginCoin=usdt";

// String signContent = timestamp + "GET" + "/api/v2/mix/account/account?" + queryString;

// String sign = generate(signContent);

// log.info("sign:{}",sign);





//POST sign example

String timestamp = "1684814440729";

String preContent = timestamp + "POST" + "/api/v2/spot/trade/place-order";

String body = "{\"symbol\":\"btcusdt\",\"quantity\":\"8\",\"side\":\"buy\",\"price\":\"1\",\"orderType\":\"limit\",\"clientOid\":\"channel1233456\"}";

String signContent = preContent + body;

String sign = generate(signContent);

log.info("sign:{}",sign);

}







/**

*

* @param content: the string to be signed

* @return

*/

private String generate(String content) {

String privateKey = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQD5C1iP01MC9fh5

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx9Tcqfz6HzoSg+zd8HVxKXRTXBwMDBfLxfQXobptz1tDlPUs+g

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxBaZ5qHxArBTimyNXX6WNL6hTw0MI238cGKiW0WvWd9v6Z6/LX

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxcO7EKGuvBrVIRl57FzvOPD5QKfhVxcHr63NfEViAEQfQH4IN2

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx4jILUP+LXvHN7ZMiWP9bouw3r4l6v0NJ4XyucSYJL9fJ81rsI

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx4RSsFZKFyurE1c8XiU2aZ2qq+6vjby0ncE4dKVu5x/iJZ4gsL

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxCggEAD6cF5uw6QGpjNo30emMd6aXKsUbpbyYvgQHUxPIxDFl2

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxJjhcYbJp9MrgkDfc/c23+HomKbXqIkcVMy2DvAu523q1SVTE0

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxs6BdIDWDWJRp8AAKTXba6jgOOrg/Xbwq25aOeyerNPHv/N3m3

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx2UdX7NkvV4qmRi8se47OXUT9aypzpvGbSukkqXuE4GtKGoybR

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxNshn2QJnRd3GN2UENDvZS3ZvSY6f/Cq7K/EAmrsstOdUB2Ihn

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx3ekuArWc54bDai0deKFl9KvI2oQKBgQD9ekRFMB6ueRCCeoyg

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxKL1xKhrg6mYh65hfQaxbihfOcrneFOoc3BgZwnbAZpF+hlq9J

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxF3PGj5vPln9/rd6/gcFFE9o7zZhI166PsmlxQ7/N0SCnlao7y

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxlNsTR+XZ88QKBgQD7hckVvGxIftcZsHChP8TFcDAn1IsaVbyt

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx8YPtFr9afiCJ4b2NqRe8gCpUCUi+urnoMMsqMxTUMopiLPh2S

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxWx06krbOOyXVZ8RtgYLMpMhFCsRyzovqe8/LZQfQKWfQGTAXS

" +

"xxxxxxxxxxxxxxx7DMDYdbwOcFRYlOq1WEarExTCUoHdfZfIrc5jSKsmwynN14H3

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxKzO1vqU3Mfln7umC73/9FJgZQfOh7TRpW4saGduXAq4voDTiC

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxsozRAnfF/+8i+/TVjQaSVgetYPB63uXw4JoRzlq1zYQKBgQDJ

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxGaNBKhR9TypEFylDXreTbDaMtTzg3Mcwa/qyarGiL2Fl8AEh6

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxUFO6BBozpINt/5ZUN7NL7w92qi25qkAQt4sGi+QQOnHMGisak

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxzsXqDqiwF52M9bui5zthbWfkj4wKBgEFVT+jf235aihaS88Oj

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxHlYCIef7/a+gt7N1u9sEGlPspY3HuPamA39201BuItD9X83VR

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxZn1O8/l+ItSNUzQhX6T0cSdCo6KtmZLBQ6Zaw7r63GcdvSdR2

" +

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

" +

"-----END PRIVATE KEY-----

";

try {

String parsedPem = privateKey.replace("

", "").trim();

parsedPem = parsedPem

.replace("-----BEGIN PRIVATE KEY-----", "")

.replace("-----END PRIVATE KEY-----", "");

PKCS8EncodedKeySpec priPKCS8 = new PKCS8EncodedKeySpec(Base64Utils.decodeFromString(parsedPem));

KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");

PrivateKey priKey = keyFactory.generatePrivate(priPKCS8);

Signature signature = Signature.getInstance("SHA256WithRSA");

signature.initSign(priKey);

signature.update(content.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));

String sign = Base64Utils.encodeToString(signature.sign());

return sign;

} catch (Exception ex) {

throw new RuntimeException("create sign failed", ex);

}

}



}