Get Account List

> marginCoin String Margin coin

> locked String Locked quantity (margin coin)

> available String Available quantity in the account

> crossedMaxAvailable String Maximum available balance to open positions under the cross margin mode (margin coin)

> isolatedMaxAvailable String Maximum available balance to open positions under the isolated margin mode (margin coin)

> maxTransferOut String Maximum transferable amount

> accountEquity String Account equity (margin coin),

Includes unrealized PnL (based on mark price)

> usdtEquity String Account equity in USDT

> btcEquity String Account equity in BTC

> crossedRiskRate String Risk ratio in cross margin mode

> unrealizedPL String Unrealized PnL