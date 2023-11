Cancel Trigger Order

Speed limit is 10 times/s (UID)

Interface for cancelling trigger orders, can be used to cancel by 'productType', 'symbol' and/or trigger ID list.

All orders that fall under that'productType' and 'symbol' will be cancelled.

POST /api/v2/mix/order/cancel-plan-order

Request Example curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/cancel-plan-order" \

-H "ACCESS-KEY:*******" \

-H "ACCESS-SIGN:*" \

-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \

-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \

-H "locale:en-US" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d \ ' {

"orderIdList" : [

{

"orderId" : "123" ,

"clientOid" : "321"

} ,

{

"orderId" : "" ,

"clientOid" : "666"

} ,

{

"orderId" : "123" ,

"clientOid" : ""

}

] ,

"symbol" : "ETHUSDT" ,

"productType" : "usdt-futures" ,

"marginCoin" : "USDT"

} '

Parameter Type Required Description orderIdList List No Trigger order id list.

If it is passed, symbol must not be null and must be aligned with symbol/productType/planType. > orderId String No Trigger order ID

Either orderId or clientOid is required. If both are entered, orderId prevails. > clientOid String No Customized trigger order ID

Either orderId or clientOid is required. If both are entered, triggerId prevails. symbol String No Trading pair, e.g. ETHUSDT productType String Yes Product type

USDT-FUTURES USDT professional futures

COIN-FUTURES Mixed futures

USDC-FUTURES USDC professional futures

SUSDT-FUTURES USDT professional futures demo

SCOIN-FUTURES Mixed futures demo

SUSDC-FUTURES USDC professional futures demo marginCoin String No Margin coin must be capitalized