Get Subaccount Future Assets

Frequency limit:10 times/1s (User ID)

Only applicable for ND broker main-account

Fetch the future assets of the given subaccount

GET /api/v2/broker/account/subaccount-future-assets

Request Example curl "https://api.bitget.com/api/v2/broker/account/subaccount-future-assets?productType=usdt-futures&subUid=111111" \

-H "ACCESS-KEY:your apiKey" \

-H "ACCESS-SIGN:*" \

-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \

-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \

-H "locale:zh-CN" \

-H "Content-Type: application/json"

Parameter Type Required Description subUid String Yes Sub account UID productType String Yes Product type

USDT-FUTURES USDT professional futures

COIN-FUTURES Mixed futures

USDC-FUTURES USDC professional futures

SUSDT-FUTURES USDT professional futures demo

SCOIN-FUTURES Mixed futures demo

SUSDC-FUTURES USDC professional futures demo