修改订单
普通用户10次/S 根据uid限频
描述
修改订单接口，对于处于委托状态的订单进行修改，支持修改止盈止损及其size/price。
- 修改 size 和 price 只允许双向持仓时使用，单项持仓不允许使用
- 修改 size 和 price 会取消之前的订单；异步生成一个新订单, 修改预设止盈止损不会取消之前的订单。
- 修改 size 和 price 时请一同传入，不能只传其中一个
- 根据 orderId 或者 clientOId 修改订单价格，数量和预设止盈止损
- 只允许修改未成交的限价单，如果修改订单的价格和数量则会取消之前订单重新生成一笔订单，如果 size 和 price 和 预设止盈止损同时传入，则 预设止盈止损不生效
- 修改限价单 price 和 size 请务必传入 newClientOid 因为新订单 orderId 无法同步返回, 因此需要根据 newClientOid 来帮助您查询订单信息
- 修改订单数量 需要满足最小下单数量
- 如果只修改预设止盈止损，请不要传入 price 和 size ，只传止损或止盈则 另外一个会被取消
HTTP请求
- POST /api/v2/mix/order/modify-order
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/modify-order" \
-H "ACCESS-KEY:your apiKey" \
-H "ACCESS-SIGN:*" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:zh-CN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "orderId": "1","newClientOid": "1212112121223", "symbol": "ETHUSDT", "productType": "usdt-futures", "marginCoin": "USDT", "newSize": "0.04", "newPrice": "1800.00" }'
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|orderId
|String
|否
|订单id
与clientOid两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主
|clientOid
|String
|否
|自定义订单id
与orderId两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主
|symbol
|String
|是
|交易币对 如:ethusdt
|productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|newClientOid
|String
|是
|改单后的新自定义订单id
|newSize
|String
|否
|修改的新交易数量
为空不改变。
|newPrice
|String
|否
|修改的新下单价格。
1.已有订单类型为限价单(limit)时，若不传则保持原有价格。
2.订单类型为市价单（market)时，则不传。
|newPresetStopSurplusPrice
|String
|否
|修改的新止盈值
1.若为空，原有订单已设止盈则保持原有值
2.若不为空，原有订单已设止盈则更新止盈值；原有订单未设止盈则新增止盈项。
若原先已有，传0则代表删除止盈。
|newPresetStopLossPrice
|String
|否
|修改的新止损值
1.若为空，原有订单已设止损则保持原有值
2.若不为空，原有订单已设止损则更新止盈值；原有订单未设止损则新增止损项。
若原先已有，传0则代表删除止损。
返回示例
{
"code": "00000",
"data": {
"orderId": "121212121212",
"clientOid": "BITGET#1627293504612"
},
"msg": "success",
"requestTime": "1627293504612"
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|orderId
|String
|订单id
|clientOid
|String
|自定义订单id