orderId String 否 订单id

与clientOid两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主

clientOid String 否 自定义订单id

与orderId两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主

symbol String 是 交易币对 如:ethusdt

productType String 是 产品类型

USDT-FUTURES USDT专业合约

COIN-FUTURES 混合合约

USDC-FUTURES USDC专业合约

SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘

SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘

SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘

newClientOid String 是 改单后的新自定义订单id

newSize String 否 修改的新交易数量

为空不改变。

newPrice String 否 修改的新下单价格。

1.已有订单类型为限价单(limit)时，若不传则保持原有价格。

2.订单类型为市价单（market)时，则不传。

newPresetStopSurplusPrice String 否 修改的新止盈值

1.若为空，原有订单已设止盈则保持原有值

2.若不为空，原有订单已设止盈则更新止盈值；原有订单未设止盈则新增止盈项。

若原先已有，传0则代表删除止盈。