一键反手
- 普通用户限速10次/S 根据uid限频
- 交易员限速1次/S 根据uid限频
描述
- side和tradeSide：
- 单向持仓时，可省略tradeSide参数。
- 双向持仓时，tradeSide必填。
- 反手当前的多仓,开空仓：side=buy，tradeSide=open。
- 反手当前的空仓，开多仓：Side =sell，tradeSide=open。
- size:代表反手数量。
- 单项持仓时：忽略该参数，会将整个仓位数量反向开仓。
- 双向持仓时：
- 若传入数量小于当前仓位数量：当前仓位数量会按传入数量减持，并按传入数量反向开仓。 例如当前存在多仓ETHUSDT仓位，持仓数为20，传入数为3，那么当前多仓会减持3个ETH成为17 个，并反向3个数量的空仓。
- 若传入数量大于或等于当前仓位数量：会直接按当前仓位持仓数反向持仓。 例如当前存在多仓ETHUSDT仓位，持仓数为10，传入数为11或10，那么当前仓位会反向开10个数量的空仓。
HTTP请求
- POST /api/v2/mix/order/click-backhand
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/click-backhand" \
-H "ACCESS-KEY:your apiKey" \
-H "ACCESS-SIGN:*" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:zh-CN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"symbol": "ethusdt",
"productType": "USDT-FUTURES",
"marginCoin": "usdt",
"size": "30",
"clientOid": "12345"
}'
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|symbol
|String
|是
|交易币对 如:ethusdt
|productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|size
|String
|是
|下单数量。
1.若不传，则按当前持仓数量反向开仓；
2.若传，
单向持仓时：会先市价平仓掉当前仓位后按仓位数量市价买入。
双向持仓时：若数量小于当前持仓数量，则会先按当前仓位持仓数减去传入数量，再去按传入数量反向市价开仓；若大于当前持仓数量，则只会按当前持仓数反向开仓。
3.单向持仓时为空，若传则无效。默认当前持仓数量反向持仓。
|side
|String
|是
|下单方向
buy 买
sell 卖
|tradeSide
|String
|否
|交易方向
开平仓(双向持仓)模式下必填。
双向持仓：
反手当前的多仓，开空仓：
Side 填写buy，tradeSide填写open。
反手当前的空仓，开多仓：
Side 填写sell，tradeSide填写open。
单向持仓：
单向持仓需为空，即使传递也将忽略
|clientOid
|String
|否
|自定义订单id
返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1695806875837,
"data": {
"clientOid": "121211212122",
"orderId": "123"
}
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|orderId
|String
|订单id
|clientOid
|String
|自定义订单id