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String

是

下单数量。

1.若不传，则按当前持仓数量反向开仓；

2.若传，

单向持仓时：会先市价平仓掉当前仓位后按仓位数量市价买入。

双向持仓时：若数量小于当前持仓数量，则会先按当前仓位持仓数减去传入数量，再去按传入数量反向市价开仓；若大于当前持仓数量，则只会按当前持仓数反向开仓。

3.单向持仓时为空，若传则无效。默认当前持仓数量反向持仓。

