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一键反手

  • 普通用户限速10次/S 根据uid限频
  • 交易员限速1次/S 根据uid限频

描述

  • side和tradeSide：
    • 单向持仓时，可省略tradeSide参数。
    • 双向持仓时，tradeSide必填。
      • 反手当前的多仓,开空仓：side=buy，tradeSide=open。
      • 反手当前的空仓，开多仓：Side =sell，tradeSide=open。
  • size:代表反手数量。
    • 单项持仓时：忽略该参数，会将整个仓位数量反向开仓。
    • 双向持仓时：
      • 若传入数量小于当前仓位数量：当前仓位数量会按传入数量减持，并按传入数量反向开仓。 例如当前存在多仓ETHUSDT仓位，持仓数为20，传入数为3，那么当前多仓会减持3个ETH成为17 个，并反向3个数量的空仓。
      • 若传入数量大于或等于当前仓位数量：会直接按当前仓位持仓数反向持仓。 例如当前存在多仓ETHUSDT仓位，持仓数为10，传入数为11或10，那么当前仓位会反向开10个数量的空仓。

HTTP请求

  • POST /api/v2/mix/order/click-backhand
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/click-backhand" \
  -H "ACCESS-KEY:your apiKey" \
  -H "ACCESS-SIGN:*" \
  -H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
  -H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
  -H "locale:zh-CN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "symbol": "ethusdt", 
    "productType": "USDT-FUTURES", 
    "marginCoin": "usdt", 
    "size": "30", 
    "clientOid": "12345"
}'

请求参数

参数名参数类型是否必须描述
symbolString交易币对 如:ethusdt
productTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
sizeString下单数量。
1.若不传，则按当前持仓数量反向开仓；
2.若传，
单向持仓时：会先市价平仓掉当前仓位后按仓位数量市价买入。
双向持仓时：若数量小于当前持仓数量，则会先按当前仓位持仓数减去传入数量，再去按传入数量反向市价开仓；若大于当前持仓数量，则只会按当前持仓数反向开仓。
3.单向持仓时为空，若传则无效。默认当前持仓数量反向持仓。
sideString下单方向
buy 买
sell 卖
tradeSideString交易方向
开平仓(双向持仓)模式下必填。
双向持仓：
反手当前的多仓，开空仓：
Side 填写buy，tradeSide填写open。
反手当前的空仓，开多仓：
Side 填写sell，tradeSide填写open。

单向持仓：
单向持仓需为空，即使传递也将忽略
clientOidString自定义订单id
返回示例
{
    "code": "00000",
    "msg": "success",
    "requestTime": 1695806875837,
    "data": {
        "clientOid": "121211212122",
        "orderId": "123"
    }
}

返回参数

返回字段参数类型字段说明
orderIdString订单id
clientOidString自定义订单id