市商/量化交易API
欢迎有优秀 maker 策略且交易量大的用户参与长期做市商项目。请提供以下信息发送邮件至：
- [email protected] 合约做市商申请。
- 提供 UID （需不存在返佣关系的 UID）；
- 提供其他交易平台 maker 交易量截图证明（比如30天内成交量）；
- 请简要阐述做市方法，不需要细节。
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经纪人在 发送邮件 请求成为Bitget 经纪商
经纪商登陆后，在 API Keys管理 创建 API Key, 一定要设置IP 白名单
经纪商通过此API 创建自己的子账户，控制权限，创建子账号APIKey，通过子账号APIKey 进行下单操作。