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Websocket接口

WebSocket是HTML5一种新的协议(Protocol)。它实现了客户端与服务器全双工通信， 使得数据可以快速地双向传播。通过一次简单的握手就 可以建立客户端和服务器连接， 服务器根据业务规则可以主动推送信息给客户端。其优点如下：

客户端和服务器进行数据传输时，请求头信息比较小，大概2个字节。

客户端和服务器皆可以主动地发送数据给对方。

不需要多次创建TCP请求和销毁，节约宽带和服务器的资源。

强烈建议开发者使用WebSocket API获取市场行情和买卖深度等信息。

域名 WebSocket API 建议使用 公共频道 wss://ws.bitget.com/v2/ws/public 主域名， 公共频道 私有频道 wss://ws.bitget.com/v2/ws/private 主域名， 私有频道

连接上ws后30s内订阅或订阅后30s内用户未发送ping指令，系统会自动断开连接

连接说明：

连接限制：100个/IP

订阅限制：240次/小时

如果出现网络问题，系统会自动断开连接

如果连接成功后30s未订阅或订阅后30s内服务器未向用户推送数据，系统会自动断开连接

为了保持连接有效且稳定，建议您进行以下操作：

每次接收到消息后，用户设置一个定时器，定时30秒。 如果定时器被触发（30秒内没有收到新消息），发送字符串 'ping'。 期待一个文字字符串'pong'作为回应。如果在 N秒内未收到，请发出错误或重新连接。 Websocket服务器每秒最多接受10个消息。消息包括:

PING帧

JSON格式的消息，比如订阅，断开订阅。

如果用户发送的消息超过限制，连接会被断开连接。反复被断开连接的IP有可能被服务器屏蔽； 单个连接最多可以订阅 1000 个Streams； 单个IP最多可以创建100个连接。

api_key:用于调用API的用户身份唯一标示，需要用户申请

passphrase:API Key 的密码,如果没有口令的话传入空字符串("")即可

timestamp: 时间戳 是Unix Epoch时间，单位是秒 (与HTTP接口不同)， 时间戳30秒后会过期

sign:为签名字符串，签名规则参照如下:

Message即(待签名字符串)为： timestamp+method+requestPath

其中timestamp示例(取秒，不要取毫秒):

const timestamp = '' + Date.now() / 1000

method一律默认为'GET'

requestPath 一律默认为 /user/verify

请求在时间戳之后30秒会失效，如果您的服务器时间和API服务器时间有偏差，推荐使用 REST API查询 服务器时间，然后设置时间戳

签名方式说明参考API概述里的验证部分

第1步，将待签名字符串使用私钥secretkey进行hmac sha256加密

Signature = hmac_sha256(secretkey, Message)



第2步，对于Signature进行base64编码

Signature = base64.encode(Signature)



第一步，使用RSA私钥privateKey对待签名字符串进行SHA-256签名。

第二步，对生成的签名字符串进行编码为 base64 string，得到签名字符串进行接口请求。

如果登录失败会自动断开链接

请求格式说明 {

"op" : "login" ,

"args" : [

{

"apiKey" : "<api_key>" ,

"passphrase" : "<passphrase>" ,

"timestamp" : "<timestamp>" ,

"sign" : "<sign>"

}

]

}



请求示例 {

"op" : "login" ,

"args" : [

{

"apiKey" : "xx_xxx" ,

"passphrase" : "12345678" ,

"timestamp" : "1538054050" ,

"sign" : "8RCOqCJAhhEh4PWcZB/96QojLDqMAg4qNynIixFzS3E="

}

]

}



成功返回示例 {

"event" : "login" ,

"code" : "0" ,

"msg" : ""

}



失败返回示例 {

"event" : "error" ,

"code" : "30005" ,

"msg" : "login fail"

}



订阅说明

请求格式说明 {

"op" : "subscribe" ,

"args" : [

"<SubscriptionTopic> "

]

}



WebSocket 频道： 公共频道

公共频道无需登录，包括行情频道，K线频道，交易数据频道，深度数据频道等。

instId 取值参考 symbol 或 default

用户可以选择订阅一个或者多个频道，一次订阅多个频道总长度不能超过4096个字节。

请求示例 {

"op" : "subscribe" ,

"args" : [

{

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "ticker" ,

"instId" : "BTCUSDT"

} ,

{

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "candle1m" ,

"instId" : "BTCUSDT"

}

]

}



请求参数

参数 类型 是否必须 描述 op String 是 操作， subscribe args Array 是 请求订阅的频道列表 > instType String 否 产品类型 MC：公共频道 > channel String 是 频道名 > instId String 否 产品ID或产品名称

{

"event" : "subscribe" ,

"arg" : {

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "ticker" ,

"instId" : "BTCUSDT"

}

}



返回参数

参数 类型 是否必须 描述 event String 是 事件， subscribe arg Object 否 订阅的频道 > instType String 否 产品类型 > channel String 是 频道名 > instId String 否 产品ID code String 否 错误码 msg String 否 错误消息

可以取消一个或者多个频道

请求格式说明 {

"op" : "unsubscribe" ,

"args" : [

"< SubscriptionTopic > "

]

}



请求示例 {

"op" : "unsubscribe" ,

"args" : [

{

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "ticker" ,

"instId" : "BTCUSDT"

} ,

{

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "candle1D" ,

"instId" : "BTCUSDT"

}

]

}



请求参数

参数 类型 是否必须 描述 op String 是 操作， unsubscribe args Array 是 取消订阅的频道列表 > instType String 是 产品类型 MC：公共频道 > channel String 是 频道名 > instId String 是 产品ID