Websocket接口
概述
WebSocket是HTML5一种新的协议(Protocol)。它实现了客户端与服务器全双工通信， 使得数据可以快速地双向传播。通过一次简单的握手就 可以建立客户端和服务器连接， 服务器根据业务规则可以主动推送信息给客户端。其优点如下：
客户端和服务器进行数据传输时，请求头信息比较小，大概2个字节。
客户端和服务器皆可以主动地发送数据给对方。
不需要多次创建TCP请求和销毁，节约宽带和服务器的资源。
强烈建议开发者使用WebSocket API获取市场行情和买卖深度等信息。
|域名
|WebSocket API
|建议使用
|公共频道
|wss://ws.bitget.com/v2/ws/public
|主域名， 公共频道
|私有频道
|wss://ws.bitget.com/v2/ws/private
|主域名， 私有频道
连接上ws后30s内订阅或订阅后30s内用户未发送ping指令，系统会自动断开连接
连接
连接说明：
连接限制：100个/IP
订阅限制：240次/小时
如果出现网络问题，系统会自动断开连接
如果连接成功后30s未订阅或订阅后30s内服务器未向用户推送数据，系统会自动断开连接
为了保持连接有效且稳定，建议您进行以下操作：
- 每次接收到消息后，用户设置一个定时器，定时30秒。
- 如果定时器被触发（30秒内没有收到新消息），发送字符串 'ping'。
- 期待一个文字字符串'pong'作为回应。如果在 N秒内未收到，请发出错误或重新连接。
- Websocket服务器每秒最多接受10个消息。消息包括:
- PING帧
- JSON格式的消息，比如订阅，断开订阅。
- 如果用户发送的消息超过限制，连接会被断开连接。反复被断开连接的IP有可能被服务器屏蔽；
- 单个连接最多可以订阅 1000 个Streams；
- 单个IP最多可以创建100个连接。
登录
api_key:用于调用API的用户身份唯一标示，需要用户申请
passphrase:API Key 的密码,如果没有口令的话传入空字符串("")即可
timestamp: 时间戳 是Unix Epoch时间，单位是秒 (与HTTP接口不同)， 时间戳30秒后会过期
sign:为签名字符串，签名规则参照如下:
Message即(待签名字符串)为： timestamp+method+requestPath
其中timestamp示例(取秒，不要取毫秒):
const timestamp = '' + Date.now() / 1000
method一律默认为'GET'
requestPath 一律默认为
/user/verify
请求在时间戳之后30秒会失效，如果您的服务器时间和API服务器时间有偏差，推荐使用 REST API查询 服务器时间，然后设置时间戳
签名方式说明参考API概述里的验证部分
生成最终签名的步骤
HMAC
第1步，将待签名字符串使用私钥secretkey进行hmac sha256加密
Signature = hmac_sha256(secretkey, Message)
第2步，对于Signature进行base64编码
Signature = base64.encode(Signature)
RSA
第一步，使用RSA私钥privateKey对待签名字符串进行SHA-256签名。
第二步，对生成的签名字符串进行编码为 base64 string，得到签名字符串进行接口请求。
如果登录失败会自动断开链接
{
"op":"login",
"args":[
{
"apiKey":"<api_key>",
"passphrase":"<passphrase>",
"timestamp":"<timestamp>",
"sign":"<sign>"
}
]
}
{
"op":"login",
"args":[
{
"apiKey":"xx_xxx",
"passphrase":"12345678",
"timestamp":"1538054050",
"sign":"8RCOqCJAhhEh4PWcZB/96QojLDqMAg4qNynIixFzS3E="
}
]
}
{
"event":"login",
"code":"0",
"msg":""
}
{
"event":"error",
"code":"30005",
"msg":"login fail"
}
订阅
订阅说明
{
"op":"subscribe",
"args":[
"<SubscriptionTopic> "
]
}
WebSocket 频道： 公共频道
公共频道无需登录，包括行情频道，K线频道，交易数据频道，深度数据频道等。
instId 取值参考
symbol 或
default
用户可以选择订阅一个或者多个频道，一次订阅多个频道总长度不能超过4096个字节。
{
"op":"subscribe",
"args":[
{
"instType":"USDT-FUTURES",
"channel":"ticker",
"instId":"BTCUSDT"
},
{
"instType":"USDT-FUTURES",
"channel":"candle1m",
"instId":"BTCUSDT"
}
]
}
请求参数
|参数
|类型
|是否必须
|描述
|op
|String
|是
|操作，
subscribe
|args
|Array
|是
|请求订阅的频道列表
|> instType
|String
|否
|产品类型 MC：公共频道
|> channel
|String
|是
|频道名
|> instId
|String
|否
|产品ID或产品名称
{
"event":"subscribe",
"arg":{
"instType":"USDT-FUTURES",
"channel":"ticker",
"instId":"BTCUSDT"
}
}
返回参数
|参数
|类型
|是否必须
|描述
|event
|String
|是
|事件，
subscribe
|arg
|Object
|否
|订阅的频道
|> instType
|String
|否
|产品类型
|> channel
|String
|是
|频道名
|> instId
|String
|否
|产品ID
|code
|String
|否
|错误码
|msg
|String
|否
|错误消息
取消订阅
可以取消一个或者多个频道
{
"op":"unsubscribe",
"args":[
"< SubscriptionTopic > "
]
}
{
"op":"unsubscribe",
"args":[
{
"instType":"USDT-FUTURES",
"channel":"ticker",
"instId":"BTCUSDT"
},
{
"instType":"USDT-FUTURES",
"channel":"candle1D",
"instId":"BTCUSDT"
}
]
}
请求参数
|参数
|类型
|是否必须
|描述
|op
|String
|是
|操作，
unsubscribe
|args
|Array
|是
|取消订阅的频道列表
|> instType
|String
|是
|产品类型 MC：公共频道
|> channel
|String
|是
|频道名
|> instId
|String
|是
|产品ID
{
"event":"unsubscribe",
"arg":{
"instType":"USDT-FUTURES",
"channel":"ticker",
"instId":"BTCUSDT"
}
}