请求交互

所有请求基于Https协议，POST 请求头信息中Content-Type 需要统一设置为: 'application/json'。

请求参数：根据接口请求参数规定进行参数封装。

提交请求参数：将封装好的请求参数通过GET/POST方式提交至服务器。

服务器响应：服务器首先对用户请求数据进行参数安全校验，通过校验后根据业务逻辑将响应数据以JSON格式返回给用户。

数据处理：对服务器响应数据进行处理。

HTTP状态码200表示成功响应，并可能包含内容。如果响应含有内容，则将显示在相应的返回内容里面。

400 Bad Request – Invalid request format 请求格式无效

401 Unauthorized – Invalid API Key 无效的API Key

403 Forbidden – You do not have access to the requested resource 请求无权限

404 Not Found 没有找到请求

429 Too Many Requests 请求太频繁被系统限流

500 Internal Server Error – We had a problem with our server 服务器内部错误

如果失败body带有错误描述信息

请求签名中的ACCESS-TIMESTAMP的单位是毫秒。请求的时间戳必须在API服务时间的30秒内，否则请求将被视为过期并被拒绝。 如果本地服务器时间和API服务器时间之间存在较大的偏差，那么我们建议您使用通过查询API服务器时间来更新http header。

如果请求过于频繁系统将自动限制请求，并在http header中返回429 too many requests状态码。

公共接口：如行情接口，统一限频为1秒最多20个请求。

授权接口：通过apikey限制授权接口的调用，参考每个接口的限频规则限频。

目前只有两种格式的请求方法：GET和POST