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快速入门

如需使用API ，请先登录网页端，完成API key的申请和权限配置，再据此文档详情进行开发和交易。

您可以点击 API Key管理 创建 API Key。

每个用户可创建10组Api Key，每个Api Key可对应设置读取、交易两种权限。

权限说明如下：

读取权限：读取权限用于对数据的查询，例如：行情数据。

交易权限：交易权限用于下单、撤单等接口。

划转权限：划转权限用于在Bitget用户账户之间划转加密货币。

提币权限：提币权限用于从Bitget账户转出资产。 请注意，您只能通过IP白名单提币。

创建成功后请务必记住以下信息：

APIKey API交易的身份标识，随机算法生成。

API交易的身份标识，随机算法生成。 Secretkey 私钥，由系统随机生成，用于签名的生成。

私钥，由系统随机生成，用于签名的生成。 Passphrase 口令，由用户自己设定,需要注意的是，Passphrase忘记之后是无法找回的，需要重新创建APIKey。

创建 APIKey 时可以绑定 IP 地址，未绑定 IP 地址的 APIKey出于安全考虑，强烈建议您绑定 IP 地址。

风险提示 ：这三个密钥与账号安全密切相关，请牢记Passphrase，无论何时都请勿向他人透露。 这三个密钥任意一个泄露可能会造成您的资产损失，若发现APIKey泄露请尽快删除该APIKey。

本章节主要为接口类型分以下两个方面：

公共接口

私有接口

公共接口

公共接口可用于获取配置信息和行情数据。公共请求无需认证即可调用。

私有接口

私有接口可用于订单管理和账户管理。每个私有请求必须使用规范的验证形式进行签名。

私有接口需要使用您的APIKey进行验证。

本章节主要为访问限制：

Rest API 当访问超过频率限制时，将返回429状态：请求太频繁。

Rest API

如果传入有效的APIKey 用APIKey限速；如果没有则拿公网IP限速。

限速规则：各个接口上有单独的说明，如果没有一般接口限速为 10次/秒。

特殊说明：批量下单时，若下4个币对，每个币对10个订单时，计为一次请求。