快速入门
接入准备
如需使用API ，请先登录网页端，完成API key的申请和权限配置，再据此文档详情进行开发和交易。
您可以点击 API Key管理 创建 API Key。
每个用户可创建10组Api Key，每个Api Key可对应设置读取、交易两种权限。
权限说明如下：
- 读取权限：读取权限用于对数据的查询，例如：行情数据。
- 交易权限：交易权限用于下单、撤单等接口。
- 划转权限：划转权限用于在Bitget用户账户之间划转加密货币。
- 提币权限：提币权限用于从Bitget账户转出资产。
请注意，您只能通过IP白名单提币。
创建成功后请务必记住以下信息：
APIKeyAPI交易的身份标识，随机算法生成。
Secretkey私钥，由系统随机生成，用于签名的生成。
Passphrase口令，由用户自己设定,需要注意的是，Passphrase忘记之后是无法找回的，需要重新创建APIKey。
接口类型
本章节主要为接口类型分以下两个方面：
- 公共接口
- 私有接口
公共接口
公共接口可用于获取配置信息和行情数据。公共请求无需认证即可调用。
私有接口
私有接口可用于订单管理和账户管理。每个私有请求必须使用规范的验证形式进行签名。
私有接口需要使用您的APIKey进行验证。
访问限制
本章节主要为访问限制：
- Rest API 当访问超过频率限制时，将返回429状态：请求太频繁。
Rest API
如果传入有效的APIKey 用APIKey限速；如果没有则拿公网IP限速。
限速规则：各个接口上有单独的说明，如果没有一般接口限速为 10次/秒。
特殊说明：批量下单时，若下4个币对，每个币对10个订单时，计为一次请求。