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修改计划委托

普通用户10次/S 根据uid限频

描述

修改计划委托订单，对于处于委托状态的订单进行修改，支持修改止盈止损及其触发价格

HTTP请求

  • POST /api/v2/mix/order/modify-plan-order
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/modify-plan-order" \
   -H "ACCESS-KEY:*******" \
   -H "ACCESS-SIGN:*" \
   -H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
   -H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
   -H "locale:en-US" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d \'{
        "planType":"normal_plan",
        "orderId": "123",
        "clientOid": "321123",
        "symbol": "ethusdt",
        "productType": "usdt-futures",
        "newSize": "3",
        "newPrice": "2001",
        "newCallbackRatio": "",
        "newTriggerPrice": "2000",
        "newTriggerType": "fill_price",
        "newPresetStopSurplusPrice": "2049",
        "newStopSurplusTriggerPrice": "2050",
        "newStopSurplusTriggerType": "mark_price",
        "newPresetStopLossPrice": "5",
        "newStopLossTriggerPrice": "1970",
        "newStopLossTriggerType": "mark_price"
}'

请求参数

参数名参数类型是否必须描述
orderIdString计划委托订单id
与clientOid两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主
clientOidString自定义计划委托订单id
与orderId两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主
productTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
newSizeString修改的新交易数量
若为空则保持原有不变。
newPriceString修改的新执行价格。
1:原订单为普通计划委托时，若原订单类型为限价单(limit)时，不传则保持原有价格。
若订单类型为为市价单(market)时则必须为空。
2:原订单为追踪委托时，必须为空。
newCallbackRatioString修改的新执行回调幅度（只适用追踪委托）
1.原订单为追踪委托时，则必传，且回调幅度不可大于10.
2.原订单为普通计划委托，必须为空。
newTriggerPriceString修改的新触发价格
原订单为普通计划委托、追踪委托时，不传则保持变，若传则更新触发价格。
newTriggerTypeString修改的新触发类型
原订单为普通计划委托、追踪委托时，不传则保持变，若传则更新触发类型。
填写此参数时必须携带newTriggerPrice。
fill_price 成交价格
mark_price 标记价格
index_price 指数价格
newSurplusTriggerPriceString修改的新止盈触发价格/止盈触发百分比
1.若为空，原有订单已设止盈的话则保持原有值
2.若不为空且大于0，原有订单已设止盈则更新止盈值；原有订单未设止盈则新增止盈项。若为追踪委托，最大比例必须小于等于999.99，最小0.01
3.若等于0，则代表删除止盈。
newStopSurplusExecutePriceString修改的新止盈执行价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行
2.原有订单为普通计划委托，若传递本参数则会更新执行价格，若不传则保持原样。若等于0，则为则为市价执行；大于0则为限价执行
newStopSurplusTriggerTypeString修改的新止盈触发类型
默认为成交价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。
2.若原有订单为普通计划委托，若同时携带了newStopSurplusTriggerPrice参数则必传。
fill_price 成交价格
mark_price 标记价格
index_price 指数价格
newStopLossTriggerPriceString修改的新止损触发价格/止损触发百分比
1.若为空，原有订单已设止损的话则保持原有值
2.若不为空且大于0，原有订单已设止损则更新止损值；原有订单未设止损则新增止损项。若为追踪委托，最大比例必须小于等于999.99，最小0.01
3.若为0，则代表删除止损。
newStopLossExecutePriceString修改的新止损执行价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行
2.原有订单为普通计划委托，若传递本参数则会更新执行价格，若不传则保持原样。若等于0，则为则为市价执行；大于0则为限价执行。
newStopLossTriggerTypeString修改的新止损触发类型
默认为成交价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。
2.若原有订单为普通计划委托，若同时携带了newStopLossTriggerPrice参数则必传。
fill_price 成交价格
mark_price 标记价格
index_price 指数价格
返回示例
{
    "code": "00000",
    "data": {
        "orderId": "121212121212",
        "clientOid": "BITGET#1627293504612"
    },
    "msg": "success",
    "requestTime": "1627293504612"
}

返回参数

返回字段参数类型字段说明
orderIdString计划委托订单id
clientOidString自定义计划委托订单id