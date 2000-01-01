orderId String 否 计划委托订单id

与clientOid两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主

clientOid String 否 自定义计划委托订单id

与orderId两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主

productType String 是 产品类型

USDT-FUTURES USDT专业合约

COIN-FUTURES 混合合约

USDC-FUTURES USDC专业合约

SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘

SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘

SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘

newSize String 否 修改的新交易数量

若为空则保持原有不变。

newPrice String 否 修改的新执行价格。

1:原订单为普通计划委托时，若原订单类型为限价单(limit)时，不传则保持原有价格。

若订单类型为为市价单(market)时则必须为空。

2:原订单为追踪委托时，必须为空。

newCallbackRatio String 否 修改的新执行回调幅度（只适用追踪委托）

1.原订单为追踪委托时，则必传，且回调幅度不可大于10.

2.原订单为普通计划委托，必须为空。

newTriggerPrice String 否 修改的新触发价格

原订单为普通计划委托、追踪委托时，不传则保持变，若传则更新触发价格。

newTriggerType String 否 修改的新触发类型

原订单为普通计划委托、追踪委托时，不传则保持变，若传则更新触发类型。

填写此参数时必须携带newTriggerPrice。

fill_price 成交价格

mark_price 标记价格

index_price 指数价格

newSurplusTriggerPrice String 否 修改的新止盈触发价格/止盈触发百分比

1.若为空，原有订单已设止盈的话则保持原有值

2.若不为空且大于0，原有订单已设止盈则更新止盈值；原有订单未设止盈则新增止盈项。若为追踪委托，最大比例必须小于等于999.99，最小0.01

3.若等于0，则代表删除止盈。

newStopSurplusExecutePrice String 否 修改的新止盈执行价格

1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行

2.原有订单为普通计划委托，若传递本参数则会更新执行价格，若不传则保持原样。若等于0，则为则为市价执行；大于0则为限价执行

newStopSurplusTriggerType String 否 修改的新止盈触发类型

默认为成交价格

1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。

2.若原有订单为普通计划委托，若同时携带了newStopSurplusTriggerPrice参数则必传。

fill_price 成交价格

mark_price 标记价格

index_price 指数价格

newStopLossTriggerPrice String 否 修改的新止损触发价格/止损触发百分比

1.若为空，原有订单已设止损的话则保持原有值

2.若不为空且大于0，原有订单已设止损则更新止损值；原有订单未设止损则新增止损项。若为追踪委托，最大比例必须小于等于999.99，最小0.01

3.若为0，则代表删除止损。

newStopLossExecutePrice String 否 修改的新止损执行价格

1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行

2.原有订单为普通计划委托，若传递本参数则会更新执行价格，若不传则保持原样。若等于0，则为则为市价执行；大于0则为限价执行。