修改计划委托
普通用户10次/S 根据uid限频
描述
修改计划委托订单，对于处于委托状态的订单进行修改，支持修改止盈止损及其触发价格
HTTP请求
- POST /api/v2/mix/order/modify-plan-order
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/modify-plan-order" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:en-US" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d \'{
"planType":"normal_plan",
"orderId": "123",
"clientOid": "321123",
"symbol": "ethusdt",
"productType": "usdt-futures",
"newSize": "3",
"newPrice": "2001",
"newCallbackRatio": "",
"newTriggerPrice": "2000",
"newTriggerType": "fill_price",
"newPresetStopSurplusPrice": "2049",
"newStopSurplusTriggerPrice": "2050",
"newStopSurplusTriggerType": "mark_price",
"newPresetStopLossPrice": "5",
"newStopLossTriggerPrice": "1970",
"newStopLossTriggerType": "mark_price"
}'
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|orderId
|String
|否
|计划委托订单id
与clientOid两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主
|clientOid
|String
|否
|自定义计划委托订单id
与orderId两者必传其一，如果两个都传 则以orderId 为主
|productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|newSize
|String
|否
|修改的新交易数量
若为空则保持原有不变。
|newPrice
|String
|否
|修改的新执行价格。
1:原订单为普通计划委托时，若原订单类型为限价单(limit)时，不传则保持原有价格。
若订单类型为为市价单(market)时则必须为空。
2:原订单为追踪委托时，必须为空。
|newCallbackRatio
|String
|否
|修改的新执行回调幅度（只适用追踪委托）
1.原订单为追踪委托时，则必传，且回调幅度不可大于10.
2.原订单为普通计划委托，必须为空。
|newTriggerPrice
|String
|否
|修改的新触发价格
原订单为普通计划委托、追踪委托时，不传则保持变，若传则更新触发价格。
|newTriggerType
|String
|否
|修改的新触发类型
原订单为普通计划委托、追踪委托时，不传则保持变，若传则更新触发类型。
填写此参数时必须携带newTriggerPrice。
fill_price 成交价格
mark_price 标记价格
index_price 指数价格
|newSurplusTriggerPrice
|String
|否
|修改的新止盈触发价格/止盈触发百分比
1.若为空，原有订单已设止盈的话则保持原有值
2.若不为空且大于0，原有订单已设止盈则更新止盈值；原有订单未设止盈则新增止盈项。若为追踪委托，最大比例必须小于等于999.99，最小0.01
3.若等于0，则代表删除止盈。
|newStopSurplusExecutePrice
|String
|否
|修改的新止盈执行价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行
2.原有订单为普通计划委托，若传递本参数则会更新执行价格，若不传则保持原样。若等于0，则为则为市价执行；大于0则为限价执行
|newStopSurplusTriggerType
|String
|否
|修改的新止盈触发类型
默认为成交价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。
2.若原有订单为普通计划委托，若同时携带了newStopSurplusTriggerPrice参数则必传。
fill_price 成交价格
mark_price 标记价格
index_price 指数价格
|newStopLossTriggerPrice
|String
|否
|修改的新止损触发价格/止损触发百分比
1.若为空，原有订单已设止损的话则保持原有值
2.若不为空且大于0，原有订单已设止损则更新止损值；原有订单未设止损则新增止损项。若为追踪委托，最大比例必须小于等于999.99，最小0.01
3.若为0，则代表删除止损。
|newStopLossExecutePrice
|String
|否
|修改的新止损执行价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行
2.原有订单为普通计划委托，若传递本参数则会更新执行价格，若不传则保持原样。若等于0，则为则为市价执行；大于0则为限价执行。
|newStopLossTriggerType
|String
|否
|修改的新止损触发类型
默认为成交价格
1.原有订单为追踪委托时，本参数必须为空。
2.若原有订单为普通计划委托，若同时携带了newStopLossTriggerPrice参数则必传。
fill_price 成交价格
mark_price 标记价格
index_price 指数价格
返回示例
{
"code": "00000",
"data": {
"orderId": "121212121212",
"clientOid": "BITGET#1627293504612"
},
"msg": "success",
"requestTime": "1627293504612"
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|orderId
|String
|计划委托订单id
|clientOid
|String
|自定义计划委托订单id