Rest API 错误码

|00000
|成功！
|400
|40001
|ACCESS_KEY不能为空
|400
|40002
|ACCESS_SIGN不能为空
|400
|40003
|签名不能为空
|400
|40004
|请求时间戳过期
|400
|40005
|无效的ACCESS_TIMESTAMP
|400
|40006
|无效的ACCESS_KEY
|400
|40007
|无效的Content_Type
|400
|40008
|请求时间戳过期
|400
|40009
|sign签名错误
|400
|40010
|请求超时
|400
|40011
|ACCESS_PASSPHRASE不能为空
|400
|40012
|apikey/口令不正确
|400
|40013
|用户状态异常
|400
|40014
|权限不正确, 需要 {0} 权限
|400
|40015
|系统异常，请稍后重试
|400
|40016
|用户必须绑定手机或者谷歌
|400
|40017
|参数校验失败 {0}
|400
|00171
|参数校验失败 {0}{1}
|400
|00172
|参数校验失败
|400
|40018
|无效的IP
|400
|40019
|参数 {0} 不能为空
|400
|40020
|参数 {0} 异常
|400
|40021
|用户禁止提币
|400
|40022
|此账号该业务已被限制
|400
|40023
|此账号该业务已被限制
|400
|40024
|账号已被冻结
|400
|40025
|此账号该业务已被限制
|400
|40026
|用户已被禁用
|400
|40027
|此账户地区提币必须kyc
|400
|40028
|此subUid不属于该账号
|400
|40029
|此账号不是Broker,请先申请成为Broker
|400
|40030
|子账号无此权限
|400
|40031
|该账号已注销，不可再次使用
|400
|40032
|创建账号数量已达限制
|400
|40033
|该邮箱已被使用
|400
|40034
|参数 {0} 不存在
|400
|50001
|coin {0} 不支持全仓
|400
|50002
|symbol {0} 不支持逐仓
|400
|50003
|coin {0} 不支持逐仓
|400
|50004
|symbol {0} 不支持全仓
|400
|50005
|symbol {0} 无效或者不支持杠杆交易
|400
|40035
|遵循相关法律法规，根据您的当前登录信息，为方便您的使用，请先进行KYC
|400
|40036
|passphrase 错误
|400
|40037
|Apikey 不存在
|400
|40038
|当前请求ip 没有在ip白名单列表
|400
|40039
|userSignature签名错误
|400
|40040
|user api key权限设置错误
|400
|40041
|用户的ApiKey不存在
|400
|40043
|FD Broker不存在
|400
|40045
|被绑定的user不能是FD broker
|400
|40047
|FD Broker绑定相关接口调用频率限制
|400
|40048
|用户的ApiKey必须是母账号
|400
|40049
|用户账号字段解密失败
|400
|40051
|此账号不是FD Broker,请先申请成为FD Broker
|400
|40052
|此账号已修改了安全设置。为了您账号的安全，24小时内禁止提币
|400
|40053
|取值范围校验失败: {0}取值应在{1}之间
|400
|40054
|根据{0}获取数据为空
|400
|40055
|subName 长度控制在8位
|400
|40056
|remark 长度需要满足1~20
|400
|40057
|参数 {0} {1} 不符合规范
|400
|40058
|参数 {0} 限制个数在 {1} 以内
|400
|40059
|参数 {0} 应该小于 {1}
|400
|40060
|subNames 存在重复的
|400
|40061
|sub-account 不允许访问
|400
|40062
|由于监管要求，您被限制下订单
|400
|40063
|API超过添加的最大限制
|400
|40064
|子账户创建失败，请检查是否有重复的
|400
|40065
|此subApikey不存在
|400
|40066
|该subUid不属于该账号或不是虚拟子账号
|400
|40067
|子账户创建失败，请检查是否有重复的
|400
|40068
|禁止子账户访问
|400
|40069
|已达到创建子账号的最大数量
|400
|40070
|passphrase 8-32个字母和数字字符
|400
|40071
|subName 存在重复的
|400
|40072
|symbol {0} 无效或者不支持合约交易
|400
|40102
|合约配置不存在，请检查参数
|400
|40109
|查不到该订单的数据，请确认订单号
|400
|40200
|服务器升级，请稍后再试
|400
|40301
|暂未获得使用权限，如需使用，请联系客服
|400
|40303
|最多只能查询20000条数据
|400
|40304
|clientOid或clientOrderId的长度不能大于50个字符
|400
|40305
|clientOid或clientOrderId的长度不能大于64个字符,且不能是火星字符
|400
|40306
|批量处理订单最多只能处理50条
|400
|40308
|该合约正在临时维护
|400
|40309
|该合约已下架
|400
|40400
|状态校验异常
|400
|40401
|该操作无法执行
|400
|40402
|orderId或clientOId格式错误
|400
|40407
|查询方向不是计划委托的方向
|400
|40408
|范围错误
|400
|40409
|格式错误
|400
|40704
|只能查最近三个月的数据
|400
|40705
|起止时间不能超过90天
|400
|40707
|开始时间大于结束时间
|400
|40708
|参数校验异常
|400
|40709
|该仓位暂无持仓,不能设置自动追加保证金
|400
|40710
|账户非正常状态
|400
|40711
|合约账户余额不足
|400
|40712
|保证金数量不足
|400
|40713
|不能超过最大可转出保证金数量
|400
|40714
|不允许直接追加保证金
|400
|40715
|委托数量大于最大可开张数
|400
|40716
|该交易对不支持全仓模式
|400
|40724
|参数为空
|400
|40725
|返回无映射信息
|400
|40726
|全仓模式不支持自动追加保证金
|400
|40727
|全仓模式不支持调整保证金
|400
|40728
|您当前为交易员身份，请在当前带单下进行平仓
|400
|40729
|调整仓位失败，当前持有仓位或委托或者计划委托
|400
|40730
|当前有委托，或者计划委托，无法调整杠杆
|400
|40199
|非交易员调用接口
|400
|40731
|该产品不支持跟单交易
|400
|40732
|当前不是交易员身份
|400
|40733
|跟单平仓已经处理完成
|400
|40734
|下单失败，交易员最少开仓张数{0}张
|400
|40735
|多头仓位止盈价格请大于开仓均价
|400
|40736
|多头仓位止盈价格请大于当前价格
|400
|40737
|空头仓位止盈价格请小于开仓均价
|400
|40738
|空头仓位止盈价格请小于当前价格
|400
|40739
|多头仓位止损价格请小于开仓均价
|400
|40740
|多头仓位止损价格请小于当前价格
|400
|40741
|空头仓位止损价格请大于开仓均价
|400
|40742
|空头仓位止损价格请大于当前价格
|400
|40743
|该订单正在平仓中,不能再次平仓
|400
|40744
|该追踪订单状态错误
|400
|40745
|此带单正在委托中，暂不支持平仓
|400
|40746
|当前最多可平仓张数为{0}张，超过的张数请到当前带单下平仓
|400
|40747
|赠金不允许双向持仓
|400
|40748
|委托价格高于最高买价
|400
|40749
|委托价格低于于最低卖价
|400
|40750
|该合约的计划委托已达到上限
|400
|40751
|该合约的止盈止损委托已达到上限
|400
|40752
|您被禁用当前业务,如有疑问请联系客服
|400
|40753
|api权限已禁用,如有疑问请联系客服
|400
|40754
|balance的可用不足.
|400
|40755
|开仓可用不足.
|400
|40756
|balance的锁定不足.
|400
|40757
|position的可用不足.
|400
|40758
|position的锁定不足.
|400
|40759
|没有任何资产
|400
|40760
|账户非正常状态
|400
|40761
|未成交委托单总数过高
|400
|40762
|委托数量大于最大可开数量
|400
|40763
|委托数量不能超过对应档位的最大量
|400
|40764
|订单剩余量小于本次成交量
|400
|40765
|仓位剩余量小于本次成交量
|400
|40766
|开仓委托数量小于本次成交量
|400
|40767
|开仓处理时仓位不存在
|400
|40768
|订单不存在
|400
|40769
|拒绝订单已有成交
|400
|40770
|结算或者手续费币种配置未找到.
|400
|40771
|扎差时，不能拥有平仓委托.
|400
|40772
|帐户不存在
|400
|40773
|平仓只能发生在双向持仓下.
|400
|40774
|单边持仓时委托类型也必须是单边持仓类型.
|400
|40775
|做市帐户只能是单边持仓类型.
|400
|40776
|创建订单错误.
|400
|40777
|取消订单错误.
|400
|40778
|币对{0}不支持{1}币种作为保证金
|400
|40779
|请检查使用了正确的delegateType
|400
|40780
|同一symbolId同一时刻有多条风险处理记录
|400
|40781
|未找到转帐订单
|400
|40782
|内部划转错误
|400
|40783
|档位未找到
|400
|40784
|需要配置modify depth帐户
|400
|40785
|需要配置draw line帐户
|400
|40786
|重复的clientOid
|400
|40787
|价格步长不匹配
|400
|40788
|批量内部划转错误
|400
|40789
|配置项中tokenId重复
|400
|40790
|配置项中symbolCode重复
|400
|40791
|symbolCode的baseToken或者quoteToken不存在
|400
|40792
|配置项中symbol重复
|400
|40793
|BusinessSymbol的symbolCode不存在
|400
|40794
|BusinessSymbol的supportMarginToken未配置
|400
|40795
|因为结算或维护原因， 交易暂停
|400
|40796
|调整后杠杆不在合适的范围内
|400
|40797
|超过最大可设置杠杆倍数
|400
|40798
|合约账户余额不足
|400
|40799
|不能小于最小转入数量
|400
|40800
|保证金数量不足
|400
|40801
|不能超过最大可转出保证金数量
|400
|40802
|仓位为零,不允许直接追加保证金
|400
|40803
|调小杠杆,追加保证金数量不正确
|400
|40804
|平仓数量不能超过持有仓位数量
|400
|40805
|不支持的操作
|400
|40806
|不支持的币种
|400
|40807
|账户不存在
|400
|40808
|参数校验异常 {0}
|400
|40809
|执行价格参数校验异常
|400
|40810
|触发价格参数校验异常
|400
|40811
|参数 {0} 不应该为null
|400
|40812
|条件 {0} 未满足
|400
|40813
|参数 {0} 必须有值,不能为空
|400
|40814
|杠杆倍数无变化
|400
|40815
|委托价格高于最高买价
|400
|40816
|委托价格低于于最低卖价
|400
|40817
|当前订单状态不能撤销
|400
|40818
|当前订单类型不能撤销
|400
|40819
|订单不存在！
|400
|40820
|平多委托价格不允许低于爆仓价
|400
|40821
|平空委托价格不允许高于爆仓价
|400
|40822
|合约配置不存在
|400
|40823
|成交或合理标记价格不存在
|400
|40824
|当前不允许挂市价单
|400
|40825
|合约对手深度不存在
|400
|40826
|因价格波动过大，市价委托成本不足，开仓委托失败。
|400
|40827
|赠金不允许双向持仓
|400
|40828
|特殊做市账户不能手动挂单
|400
|40829
|多头仓位止盈价格请大于开仓均价
|400
|40830
|多头仓位止盈价格请大于当前价格
|400
|40831
|空头仓位止盈价格请小于开仓均价
|400
|40832
|空头仓位止盈价格请小于当前价格
|400
|40833
|多头仓位止损价格请小于开仓均价
|400
|40834
|多头仓位止损价格请小于当前价格
|400
|40835
|空头仓位止损价格请大于开仓均价
|400
|40836
|空头仓位止损价格请大于当前价格
|400
|40837
|该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托
|400
|40838
|该仓位暂无持仓,不能设置自动追加保证金
|400
|40839
|该合约自动追加保证金功能已暂停使用
|400
|40840
|分片做市账户重复
|400
|40841
|线上环境不允许执行
|400
|40842
|目前配置不允许调整,请稍后重试
|400
|40843
|no_datasource_key_exists
|400
|40844
|该合约正在临时维护
|400
|40845
|该合约已下架
|400
|40846
|状态校验异常
|400
|40847
|该操作无法执行
|400
|40848
|有仓位不能开启跟单交易
|400
|40849
|该用户已存在进行中的跟单
|400
|40850
|跟单进行中，不能转出余额
|400
|40851
|账户状态错误，不能结束跟单
|400
|40852
|有未成交的委托订单，不能结束跟单
|400
|40853
|有未执行的计划委托，不能结束跟单
|400
|40854
|该产品不支持跟单交易
|400
|40855
|用户已结束跟单，不能再次结束跟单
|400
|40856
|数据异常
|400
|40857
|跟单号错误
|400
|40858
|追踪订单状态错误
|400
|40859
|该订单正在平仓中,不能再次平仓
|400
|40860
|交易员不存在,不能设置跟随
|400
|40861
|交易员已停用,不能设置跟随
|400
|40862
|请撤销当前委托
|400
|40863
|请撤销当前计划
|400
|40864
|请将当前带单平仓
|400
|40865
|此带单正在委托中，暂不支持平仓
|400
|40866
|您当前为交易员身份，请在当前带单下进行平仓
|400
|40867
|当前最多可平仓数量为{0}，超过的数量请到当前带单下平仓
|400
|40868
|您当前为交易员身份，暂不支持通过计划委托进行平仓
|400
|40869
|您当前为交易员身份，暂不支持修改杠杆
|400
|40870
|您当前正在进行跟单，暂不支持修改杠杆
|400
|40871
|杠杆不满足配置，不能成为交易员
|400
|40872
|调整仓位失败，当前持有仓位或委托或者计划委托
|400
|40873
|帐户拥有保证金，需要转出
|400
|40874
|全仓模式不支持自动追加保证金
|400
|40875
|全仓模式不支持调整保证金
|400
|40876
|追踪订单数量过多
|400
|40877
|跟随追踪订单数量过多
|400
|40878
|合约指数数据异常，为了避免造成您的损失，请稍后再试。
|400
|40879
|风险处理中，不能调整资金.
|400
|40880
|风险处理中，不能调整杠杆.
|400
|40881
|当前有委托，或者计划委托，无法调整杠杆.
|400
|40882
|您当前为交易员身份，不能切换为全仓模式
|400
|40883
|币种混合时，不能调整为逐仓模式
|400
|40884
|单向持仓时，不能调整为逐仓模式
|400
|40885
|逐仓模式时，不能调整为单向持仓
|400
|40886
|全仓模式时，不能调整自动追加保证金
|400
|40887
|下单失败，单笔闪电开仓数量最多{0}
|400
|40888
|下单失败，单笔闪电平仓数量最多{0}
|400
|40889
|该合约的计划委托已达到上限
|400
|40890
|该合约的止盈止损委托已达到上限
|400
|40891
|仓位不足，不能设置止盈或者止损
|400
|40892
|下单失败，交易员最少开仓数量{0}
|400
|40893
|无法更新此仓位的杠杆系数，没有足够的保证金！
|400
|40894
|跟单平仓已经处理完成
|400
|40895
|预设价格与委托/执行价格不匹配
|400
|40896
|预设止盈止损已经部分兑现,不允许修改
|400
|40897
|系统体验金账户不存在
|400
|40898
|系统体验金账户余额不足
|400
|40899
|存储的用户数量超出限制
|400
|40900
|系统体验金账户不一致
|400
|40901
|合约体验金余额不足
|400
|40902
|不允许使用未来时间
|400
|40903
|获取杠杆信息失败
|400
|40904
|归集资金费用失败
|400
|40905
|收取用户资金费用失败
|400
|40906
|支付用户资金费用失败
|400
|40907
|结算处理中，不能进行划转
|400
|40908
|并发操作失败
|400
|40909
|划转处理中
|400
|40910
|操作超时
|400
|40911
|请求时间戳过期
|400
|40912
|单次撤单不能超过50
|400
|40913
|{0}必须传一个
|400
|40914
|您当前为交易员身份,可使用的最大杠杆为{0}
|400
|40915
|多头仓位止盈价格请>标记价格
|400
|40916
|此账号该业务已被限制
|400
|40917
|多头仓位止损价格请 < 标记价格 {0}
|400
|40918
|交易员带单开仓过于频繁
|400
|40919
|该功能暂未开放
|400
|40920
|当前持有仓位或订单，仓位模式无法更换
|400
|40921
|委托数量不能超过对应档位的最大量
|400
|40922
|只允许修改 未成交的限价单
|400
|40923
|订单数量和订单价格 没有变化
|400
|40924
|orderId 和 clientOid 必须传入一个
|400
|40925
|price or size 必须同时传入
|400
|43001
|订单不存在
|400
|43002
|挂单失败
|400
|43003
|挂单失败
|400
|43004
|没有可撤消的委单
|400
|43005
|超过交易对最大委托数量限制
|400
|43006
|下单数量小于最小交易数量
|400
|43007
|下单数量大于最大交易数量
|400
|43008
|当前委托价格不能小于{0}{1}
|400
|43009
|当前委托价格超过限制{0}{1}
|400
|43010
|交易额不能小于{0}{1}
|400
|43011
|参数不合符规范 {0}
|400
|42013
|划转失败
|400
|42014
|当前币种不支持充币
|400
|42015
|当前币种不支持提币
|400
|42016
|symbol {0} 无效或者不支持现货交易
|400
|43013
|止盈价格需要>当前价格
|400
|43014
|止盈价格需要<当前价格
|400
|43015
|止损价格需要<当前价格
|400
|43016
|止损价格需要>当前价格
|400
|43017
|您当前为交易员身份，暂不支持通过计划委托进行平仓
|400
|43020
|止盈止损单不存在
|400
|43021
|止盈止损单已经处于结束状态
|400
|43022
|预设止盈止损触发失败
|400
|43023
|仓位不足，不能设置止盈或者止损
|400
|43024
|已有委托中的止盈/止损，请在全部撤销后更改
|400
|43025
|计划委托单不存在
|400
|43026
|计划委托单已经处于结束状态
|400
|43027
|不满足最小下单价值{0}
|400
|43028
|价格请输入{0}的整倍数
|400
|43029
|当前委托的数量 > 最大可平仓数量
|400
|43032
|rangeRate is smaller than {0}
|400
|43033
|Trailing order does not exist
|400
|43034
|The trigger price should be ≤ the current market price
|400
|43035
|The trigger price should be ≥ the current market price
|400
|43036
|交易员修改止盈止损300ms内只允许操作一次
|400
|43037
|不能小于交易最小委托量{0}
|400
|43038
|不能大于交易最大委托量{0}
|400
|43039
|超过最大价格限制{0}
|400
|43040
|价格最小变动为{0}
|400
|43041
|超过最大交易额{0}
|400
|43042
|低于最小交易额{0}
|400
|43043
|该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托
|400
|43044
|追踪订单状态错误
|400
|43045
|此交易员已达跟单上限，请选择其他交易员
|400
|43046
|用户不存在
|400
|43047
|跟随者被移除后的几分钟内不允许再次跟随，请稍后再试
|400
|43048
|交易对为空
|400
|43049
|不支持该保证金
|400
|43050
|杠杆超过有效范围
|400
|43051
|超过最大限制
|400
|43052
|跟单数量不能低于{0}
|400
|43053
|跟单比例不能超过{0}
|400
|43054
|跟单比例不能低于{0}
|400
|43055
|止损比例需介于{0}-{1}
|400
|43056
|止盈比例需介于{0}-{1}
|400
|43057
|子母账户之间不可带单或跟单
|400
|43058
|参数校验失败
|400
|43059
|操作失败，请重试
|400
|43060
|排序规则必传
|400
|43061
|排序字段必传
|400
|43062
|该交易员不存在或不可跟单该交易员
|400
|43063
|自己不能跟单自己
|400
|43064
|当前带单订单状态错误
|400
|43065
|跟踪单号 不存在
|400
|43066
|操作失败
|400
|43067
|加载数据已达上限，单次最大支持加载{0}条
|400
|43068
|当前跟随者状态异常，暂不允许移除
|400
|43069
|当跟随者账户权益低于{0}USDT时才可被移除
|400
|45001
|未知错误
|400
|45002
|资产可用不足
|400
|45003
|开仓可用不足
|400
|45004
|资产的锁定不足
|400
|45005
|仓位的可用不足
|400
|45006
|position的仓位不足
|400
|45007
|position的锁定不足
|400
|45008
|没有任何资产
|400
|45009
|账户有风险,暂时不能交易
|400
|45010
|委托数量不能超过对应档位的最大量
|400
|45011
|订单剩余量<本次成交量
|400
|45012
|仓位剩余量<本次成交量
|400
|45013
|开仓委托数量<本次成交量
|400
|45014
|开仓处理时仓位不存在
|400
|45015
|订单不存在
|400
|45016
|拒绝订单已有成交
|400
|45017
|结算或者手续费币种配置未找到.
|400
|45018
|扎差时，不能拥有平仓委托.
|400
|45019
|帐户不存在
|400
|45020
|平仓只能发生在双向持仓下.
|400
|45021
|单边持仓时委托类型也必须是单边持仓类型.
|400
|45023
|创建订单错误.
|400
|45024
|取消订单错误.
|400
|45025
|币对不支持该币种作为保证金
|400
|45026
|请检查使用了正确的delegateType
|400
|45031
|订单已经是终态
|400
|45034
|重复的clientOid
|400
|45035
|价格步长不匹配
|400
|45043
|因为结算或维护原因， 交易暂停
|400
|45044
|调整后杠杆不在合适的范围内
|400
|45045
|超过最大可设置杠杆倍数
|400
|45047
|调小杠杆,追加保证金数量不正确
|400
|45051
|执行价格参数校验异常
|400
|45052
|触发价格参数校验异常
|400
|45055
|当前订单状态不能撤销
|400
|45056
|当前订单类型不能撤销
|400
|45057
|订单不存在！
|400
|45060
|多头仓位止盈价格请>当前价格{0}
|400
|45061
|空头仓位止盈价格请<当前价格{0}
|400
|45062
|多头仓位止损价格请<当前价格{0}
|400
|45063
|空头仓位止损价格请>当前价格{0}
|400
|45064
|多头仓位止盈价格请>委托价格{0}
|400
|45065
|空头仓位止盈价格请<委托价格{0}
|400
|45066
|多头仓位止损价格请<委托价格{0}
|400
|45067
|空头仓位止损价格请>委托价格{0}
|400
|45068
|多头仓位止盈价格请>执行价格{0}
|400
|45075
|该用户已存在进行中的跟单
|400
|45081
|跟单号错误
|400
|45089
|您当前正在进行跟单，暂不支持修改杠杆
|400
|45091
|追踪订单数量过多
|400
|45097
|当前有委托，或者计划委托，无法调整杠杆.
|400
|45098
|您当前为交易员身份，不能切换为全仓模式
|400
|45099
|币种混合时，不能调整为逐仓模式
|400
|45100
|单向持仓时，不能调整为逐仓模式
|400
|45101
|逐仓模式时，不能调整为单向持仓
|400
|45102
|全仓模式时，不能调整自动追加保证金
|400
|45103
|下单失败，单笔闪电开仓数量最多%s
|400
|45104
|下单失败，单笔闪电平仓数量最多%s
|400
|45106
|跟单平仓已经处理完成
|400
|45107
|API限制开仓，如有问题请联系客服
|400
|45108
|API限制平仓，如有问题请联系客服
|400
|45110
|触发最小下单价值限制 {0} USDT
|400
|45111
|触发最小下单数量
|400
|45112
|触发最最大下单数量
|400
|45113
|触发最大下单价值限制
|400
|45114
|不满足最小下单要求
|400
|45115
|price 应该满足 {0} 倍数
|400
|45116
|当前账号持仓条数超过最大数量 {0}
|400
|45117
|当前持有仓位或委托，无法调整保证金模式
|400
|45118
|达到总笔数上限(当前委托笔数+当前带单笔数) {0}
|400
|45119
|此合约暂不支持开仓操作
|400
|45120
|委托数量 > 最大可开数量
|400
|45121
|合理标记价格偏离盘口过大,您当前杠杆开仓风险较高
|400
|45122
|空头仓位止损价格请>标记价格 {0}
|400
|45123
|可用不足, 当前只可市价下单
|400
|45124
|Please edit and submit again.
|400
|45125
|Order cancellation is unavailable for inactive orders. Please cancel parent order and place a new order.
|400
|45126
|Order cancellation is unavailable for inactive orders. Please cancel parent order and place a new order.
|400
|45127
|Position brackets disabled TP SL
|400
|45128
|Position brackets disabled modify qty
|400
|45129
|撤单过于频繁, 同一个订单号一秒内只允许取消一次
|400
|41103
|参数{0}错误
|400
|41101
|参数{0}错误
|400
|41113
|该交易对已下线
|400
|41114
|当前交易对停盘中，具体开放时间请留意官方公告
|400
|43012
|账户余额不足
|400
|41100
|{0}
|400
|43111
|参数错误 {0}
|400
|43112
|提币金额小于手续费 {0}
|400
|43113
|单笔超过了每日限额 {0}
|400
|43114
|提币小于最小提币数 {0}
|400
|43115
|此交易对未到开盘交易时间
|400
|43116
|该chain提币需要tag
|400
|43117
|超过可转出的最大金额
|400
|43118
|clientOrderId重复
|400
|43119
|Trading is not open
|400
|43120
|symbol is not open trade
|400
|43121
|Withdrawal address cannot be your own
|400
|43122
|该币种限制买入额度{0}，还剩{1}
|400
|43123
|param error {0}
|400
|43124
|withdraw step is error
|400
|43125
|No more than 8 decimal places
|400
|43126
|This currency does not support withdrawals
|400
|43127
|非母账户发起划转，或母子账户关系错误
|400
|43128
|超过总交易对最大委托数量限制 {0}
|400
|47001
|Currency recharge is not enabled
|400
|47002
|提币地址校验失败
|400
|49000
|apiKey与用户userId不匹配
|400
|49001
|非外部资金托管账户，不允许操作
|400
|49002
|缺少http header: ACCESS-BROKER-KEY or ACCESS-BROKER-SIGN
|400
|49003
|非法的IP，拒绝访问
|400
|49004
|非法的ACCESS-BROKER-KEY值
|400
|49005
|子账户拒绝访问
|400
|49006
|ACCESS-BROKER-SIGN校验失败
|400
|49007
|账户未绑定
|400
|49008
|账户已绑定
|400
|49009
|指定clientUserId和已绑定用户ID不一致
|400
|49010
|账户 {0} 存在资产: {1}
|400
|49011
|用户绑定前必须完成KYC
|400
|49020
|不支持的币种
|400
|49021
|资金操作进行中
|400
|49022
|禁止访问
|400
|49023
|余额不足
|400
|49024
|{0} 数量精度错误
|400
|49025
|请求内容和初次请求该requestId的内容不一致，具体参数 {0}
|400
|49026
|{0} 最大 {1} 位
|400
|49030
|外部资金托管账户, 拒绝访问
|400
|49040
|未知异常
|400
|60001
|startTime不能为空
|400
|60002
|merchantId不能为空
|400
|60003
|未找到订单
|400
|60004
|未找到广告
|400
|60005
|未找到商家
|400
|70001
|活动ID错误，未找到该活动
|400
|70002
|rankType错误不支持
|400
|45109
|当前铺单账户为双向持仓
|400
|40000
|Bitget正在为全球多个国家和地区提供服务，并严格遵守各个国家和地区的法规与监管要求。依据相关法规，Bitget当前无法对您所在的地区(中国大陆地区)提供服务，您没有开仓权限，给您带来不便，敬请谅解！
|400
|48001
|参数验证失败 {0}
|400
|48002
|缺少请求参数
|400
|46013
|该币种限制卖出额度{0}，还剩{0}
|400
|40404
|请求的URL不存在
|400
|50010
|未知错误
|400
|50012
|账户已冻结或者已注销，请联系客服。
|400
|50013
|账户已冻结、注销，请联系客服。
|400
|50019
|该用户禁止交易
|400
|50059
|不支持划转该币种
|400
|50052
|资产划转时金额小于0
|400
|50048
|超过交易对最大委托数量限制
|400
|50046
|价格太低
|400
|50047
|价格太高
|400
|50026
|交易对未开放交易
|400
|50025
|交易对未开放交易
|400
|50016
|挂单数量低于交易对最小挂单数量
|400
|50017
|挂单数量高于交易对最大挂单数量
|400
|50023
|账号异常被冻结，如有疑问请联系客服
|400
|50031
|系统异常
|400
|50044
|未配置系统账户
|400
|50049
|系统用户操作请求体为空
|400
|50050
|系统借贷归集已经被执行过了
|400
|50027
|交易对停止交易维护
|400
|50030
|交易对即将开放
|400
|50029
|交易对无下单价格
|400
|50028
|交易对下线
|400
|50040
|还款金额必须大于0
|400
|50042
|还款金额必须大于利息
|400
|50041
|还款金额必须小于可用资产
|400
|50051
|对账时收到不在系统（缓存）中的用户
|400
|50024
|交易对不存在
|400
|50011
|参数校验异常
|400
|50053
|借贷归还时金额小于0
|400
|50056
|强平手续费缴纳时金额小于0
|400
|50054
|利息归还时金额小于0
|400
|50055
|手续费缴纳时金额小于0
|400
|50033
|websocket查询的topic不存在
|400
|50057
|穿仓补偿时金额小于0
|400
|50032
|币种不存在
|400
|50036
|借贷配置不存在
|400
|50037
|该币种不可借贷
|400
|50038
|超出系统限制额度
|400
|50034
|借款金额必须大于0.00000001
|400
|50035
|超出最大可借金额
|400
|50020
|余额不足
|400
|50045
|锁定资产不足
|400
|50015
|子账号暂时不支持开通杠杆交易
|400
|50021
|杠杆帐户不存在
|400
|50022
|账户处于强平状态
|400
|50014
|账户已存在
|400
|50060
|重复的clientOid
|400
|50058
|穿仓没收盈余金额小于0
|400
|50039
|币对币种不匹配
|400
|50018
|价格不能小于0
|400
|50043
|未知的资产流水类型
|400
|50061
|请修改后提交
|400
|50062
|该订单已成交或者已撤单
|400
|50063
|币种精度必须小于等于8位
|400
|50064
|当前业务已冻结，如有疑问请联系客服
|400
|50065
|币对已下架
|400
|50066
|仓位平仓中，请稍后操作
|400
|31001
|该用户不是交易员
|400
|31002
|条件 {0} 未满足
|400
|31003
|参数 {0} 必须有值,不能为空
|400
|31004
|止盈价格需要>当前价格
|400
|31005
|止损价格需要<当前价格
|400
|31006
|此带单正在委托中，暂不支持平仓
|400
|31007
|订单不存在
|400
|31008
|该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托
|400
|31009
|追踪订单状态错误
|400
|31010
|清退用户提示
|400
|31011
|未完全成交订单平仓提示取消委托
|400
|31012
|回调幅度大于{0}
|400
|31013
|回调幅度小于{0}
|400
|31014
|止盈收益率大于{0}
|400
|31015
|止损收益率小于{0}
|400
|31016
|批量执行异常
|400
|31017
|超过最大价格限制{0}
|400
|31018
|价格最小变动为 {0}
|400
|31019
|支持交易币对不存在
|400
|31020
|业务被限制
|400
|31021
|该币对不可交易，请选择其他币对
|400
|31022
|不满足该交易区最小下单量，请选择其他交易区
|400
|31023
|结束跟单处理中
|400
|31024
|该笔订单未完全成交，请到"现货交易"-"当前委托"下撤销该笔委托后，再进行卖出或结束操作！
|400
|31025
|您的交易员身份已被停用或撤销，暂不支持此操作，如有疑问请联系客服！
|400
|31026
|用户不存在
|400
|31027
|操作失败，请重试
|400
|31028
|参数验证失败
|400
|31029
|用户不存在
|400
|31030
|所选交易对为空
|400
|31031
|您当前身份为交易员，暂不可进行跟单操作
|400
|31032
|不能自己跟自己
|400
|31033
|移除失败
|400
|31034
|此交易员跟随人数达上限，请选择其他交易员
|400
|31035
|跟单比例不能低于{0}
|400
|31036
|跟单比例不能超过{0}
|400
|31037
|跟单张数不能低于{0}
|400
|31038
|超过最大限制
|400
|31039
|交易员身份已被取消,无法设置提醒
|400
|31040
|止盈比例需介于{0}%%-{1}%%
|400
|31041
|止损比例需介于{0}%%-{1}%%
|400
|31042
|您的交易员身份已暂停，若需设置带单合约请联系在线客服
|400
|31043
|您的带单人数已经过平台增员，如需打开此功能请联系客服减员！
|400
|31044
|您当前正在申请交易员，暂不允许跟单
|400
|31045
|当前最多可止盈/止损数量为{0}，超过的数量请到当前带单下操作。
|400
|31046
|子母账户之间不可带单或跟单
|400
|31047
|跟随者被移除后的{0}分钟内不允许再次跟随，请稍后再试！
|400
|31048
|该交易员仅支持邀请用户跟随，请选择其他交易员！
|400
|31049
|该交易员身份异常或已被撤销，暂不支持查看！
|400
|31050
|交易员UID重复
|400
|31051
|traderUserId 异常
|400
|31052
|不能设置交易员未开启的带单对。
|400
|31053
|executePrice 不能超过 triggerPrice 的{0}
|400
|31054
|没有可撤销的订单
|400
|20001
|startTime 必须小于 endTime
|400
|22001
|暂无委托可撤销
|400
|22002
|暂无仓位可平
|400
|22003
|修改price 和 size 时 请务必 传入 newClientOid
|400
|22004
|此 {0} 合约暂未支持API交易
|400
|22005
|此合约暂不支持使用全仓模式
|400
|22006
|委托价格 > 风控最高买价
|400
|22007
|委托价格 < 风控最低卖价
|400
|22008
|市场价格 > 风控最高买价
|400
|22009
|市场价格 < 风控最低卖价
|400
|22010
|请设置ip白名单地址
|400
|40100
|由于监管要求，香港IP需要先完成身份验证
|400
|40101
|请先完成KYC
|400
|00001
|startTime 和 endTime 间隔不能大于366天
|400
|12001
|当前最多可使用{0}，剩余部分处于跟单或带单的冻结资产，暂不可使用
|400
|12002
|当前币种{0}，限制净卖出价值{1} USD
|400
|12003
|当前币种{0}，限制净买出价值{1} USD
|400
|13001
|提币操作太频繁
|400
|13002
|币种不存在
|400
|13003
|提币超过每月限额
|400
|13004
|您实际可提数量为{0}
|400
|13005
|生成地址失败
|400
|60006
|参数异常
|400
|60007
|上传文件不能超过5M
|400
|60008
|文件格式必须是[".jpg", ".jpeg", ".png"]
|400
|60009
|文件格式不正确
|400
|60010
|上传异常
|400
|60011
|普通用户无法发布广告
|400
|60012
|您当前为离线状态，请切换为在线状态后再发布广告！
|400
|60013
|可用余额不足
|400
|60014
|法币信息未查到
|400
|60015
|数字币信息未查到
|400
|60016
|仅支持发布CNY广告
|400
|60017
|不支持发布CNY广告
|400
|60018
|您的 KYC 认证仅支持发布{0}
|400
|60019
|发布失败,无法获取汇率价格
|400
|60020
|广告类型错误
|400
|60021
|支付方式为空
|400
|60022
|交易数量不正确
|400
|60023
|不满足法币限额({0}-{1})
|400
|60024
|对账资金异常
|400
|60025
|备注长度不能大于配置长度
|400
|60026
|专属国家错误
|400
|60027
|付款期限错误
|400
|60028
|付款方式错误
|400
|60029
|发布广告失败
|400
|60030
|状态错误
|400
|60031
|广告编号太长
|400
|60032
|广告不存在
|400
|60033
|发布的广告金额错误
|400
|60034
|备注图片数量不能大于配置数量
|400
|60035
|编辑广告失败
|400
|60036
|payTimeLimit不能为空
|400
|60037
|发布失败，定价与参考价差距大
|400
|60038
|发布失败，浮动比率错误。
|400
|60039
|用户不存在
|400
|60040
|未授权不支持访问
|400
|60041
|修改广告价格失败
|400
|60042
|limitPrice 不能为空
|400
|60043
|广告状态更新失败
|400
|60044
|只有编辑中的广告，才能编辑
|400
|60045
|超过可发布的广告数量
|400
|60046
|priceValue 不能是空
|400
|60047
|userPayMethodId 不能是空
|400
|40927
|该订单返回字段type或dest不符合预期
|400
|400172
|开平仓类型不合法
|400
|43071
|单个交易对的计划委托限制为{0}条
|400
|43075
|持仓模式不匹配
|400
|41104
|不支持的币种: {0}
|400
|43129
|币种不存在或不可用
|400
|43130
|时间参数格式错误
|400
|41001
|账号不存在
|400
|41002
|参数错误 {0}
|400
|49050
|不支持的链
|400
|49051
|缺少callback签名请求头
|400
|49052
|callback签名校验失败
|400
|49053
|不可换绑其他平台
|400
|49060
|cobo加钱总开关未打开
|400
|49061
|本次托管币种不被允许
|400
|49062
|fundId不合法/不存在 {0}
|400
|49063
|托管币种已存在
|400
|49064
|影子账户额度不足
|400
|49065
|用户提现地址已存在
|400
|49066
|cobo减钱总开关未打开
|400
|49067
|fundSupplementId不合法 {0}
|400
|49068
|没有可以用来结算的币种
|400
|49069
|存在资金流程未完成，不可清结算
|400
|49070
|清结算必须包含全部币种
|400
|49071
|fundSettlementId不合法 {0}
|400
|49072
|获得用户资产失败
|400
|49073
|确认清结算应收fundId集合不是全部fundId
|400
|49074
|结算流程未完成,不可进行资金操作
|400
|49075
|查询bg清结算账户地址总表失败
|400
|49076
|cobo callback非法参数
|400
|49077
|cobo交易查询接口调用失败
|400
|49078
|cobo提现交易回调requestId不合法 {0}
|400
|49079
|资金追加/减少类型不合法
|400
|49080
|cobo确认清结算，txId不合法
|400
|49081
|请求金额参数错误
|400
|70020
|账号不存在
|400
|31057
|用户还未跟单
|400
|22011
|全仓不允许设置自动追加保证金
|400
|22012
|存在不同业务线, {0} 不属于 {1} 业务
|400
|22013
|仓位体验券状态异常
|400
|22014
|此仓位体验券不存在
|400
|22015
|此用户无仓位体验券子账户
|400
|22016
|此用户非仓位体验券子账户，无法操作体验券
|400
|22017
|仓位体验券不支持此tokenId
|400
|22018
|仓位体验券面值为负数
|400
|22019
|仓位体验券未到过期时间
|400
|22020
|杠杆倍数为当前仓位的杠杆倍数，不可调节
|400
|22021
|仓位体验券下单不支持限价订单
|400
|22022
|该仓位体验券已使用
|400
|22023
|该仓位体验券已过期
|400
|22024
|该仓位体验券已回收
|400
|22025
|体验券子账户不能追加保证金
|400
|22026
|体验券子账户不可调整持仓模式
|400
|22027
|仓位体验券不支持此币对
|400
|22028
|仓位体验券不支持此类型订单
|400
|40104
|非常抱歉，根据您的IP地址和留存信息，您似乎位于我们目前无法提供服务的国家或地区
|400
|01002
|{0} 小数精度要小于等于 {1}
|400
|70006
|参数有效性校验失败: {0}
|400
|70007
|参数校验失败: {0}，请确认参数时间在当前时间30天内
|400
|70008
|参数校验失败: {0}，请确认参数时间在当前时间30天内
|400
|400172
|traderId 不能是空
|400
|400172
|settings 不能是空
|400
|400172
|批量修改跟随配置不能超过50
|400
|400172
|maxHoldSize 不能是空
|400
|400172
|trackingNoList 不能是空
|400
|400172
|settingType 不能是空
|400
|80001
|非法参数
|400
|80002
|系统异常
|400
|80003
|币种不支持借贷
|400
|80004
|币种不支持质押
|400
|80005
|低于最小质押数量
|400
|80006
|超过最大质押数量
|400
|80007
|低于最小借贷数量
|400
|80008
|超过最大借贷数量
|400
|80009
|借贷池不足
|400
|80010
|可借额度已更新，请重新确认
|400
|80011
|订单不存在
|400
|80012
|质押不存在
|400
|80013
|质押提取超过最大上限
|400
|80014
|最小操作金额为 {0} USDT
|400
|80015
|超过最大进行中订单数量限制
|400
|80016
|订单处理中禁止操作
|400
|59001
|产品不存在
|400
|59002
|产品剩余额度不够
|400
|59003
|该产品尚未开放购买
|400
|59004
|您不是VIP，不能购买此产品
|400
|59005
|未进行KYC认证
|400
|59006
|KYC所在的国家不能申购
|400
|59007
|小于申购最小限额
|400
|59008
|超过申购最大限额
|400
|59009
|申购金额不满足步长校验
|400
|59010
|申购金额精度不能超过 {0} 位
|400
|59011
|余额不足
|400
|59012
|产品不存在
|400
|59013
|参数异常：{0}
|400
|59014
|参数精度异常
|400
|59015
|产品不是上线状态不能申购
|400
|59016
|超过单人持仓总量
|400
|59017
|产品已暂停申购
|400
|59018
|未达到开始申购时间
|400
|59019
|申购的时间范围为 {0} ~ {1}
|400
|59020
|单笔申购最小限额
|400
|59021
|操作失败
|400
|59022
|余额不足
|400
|59023
|产品剩余额度不足，剩余{0}
|400
|59024
|赎回活期理财时 amount 不能为空
|400
|59025
|赎回定期理财时 orderId 不能为空
|400
|59026
|产品不存在
|400
|59027
|该产品为新手产品，您不是新手用户，请选择其他产品
|400
|59028
|产品已隐藏
|400
|59029
|产品不能申购
|400
|59030
|超过单笔最大限额
|400
|59031
|不能进行赎回操作
|400
|59033
|低于赎回最小限额
|400
|59034
|赎回金额精度不能超过{0}位
|400
|59035
|赎回额度必须大于最小限额
|400
|59036
|超过单笔最大限额
|400
|59037
|当前订单状态不允许操作
|400
|59038
|到期当天不允许操作赎回
|400
|59039
|不能进行赎回操作
|400
|59040
|赎回时间范围为{0}-{1}
|400
|59041
|不满足产品的精度
|400
|59042
|余额不足
|400
|59043
|产品剩余额度不足，剩余{0} {1}
|400
|59044
|操作频繁，请稍后再试
|400
|59045
|申购的时间范围为{0}~{1}
|400
|59046
|操作失败
|400
|59047
|赎回时间范围为{0}-{1}
|400
|59048
|定期赎回不需要传 amount
|400
|59049
|产品不存在
|400
|40017
|{0} 个数不合法
|400
|400172
|orderId 不能为空
|400
|400172
|repayAll 不能为空
|400
|400172
|repayAll 类型不不对
|400
|400172
|daily 类型不不对
|400
|400172
|daily 不能为空
|400
|400172
|loanCoin 不能为空
|400
|400172
|pledgeCoin 不能为空
|400
|400172
|reviseType 不能为空
|400
|400172
|reviseType 类型不不对
|400
|70101
|非法参数
|400
|70102
|参数校验失败-brokerUserId
|400
|70103
|参数校验失败-startTime
|400
|70104
|参数校验失败-endTime
|400
|400172
|币种请求列表应该在1-100个coin之间
|400
|400172
|symbol请求列表应该在1-100个symbol之间
|400
|400172
|dest不能为空
|400
|400172
|transferType不能为空
|400
|400172
|dest 类型不合法
|400
|400172
|symbolList 应该在1-100个symbol之间
|400
|400172
|symbolList 不能是空
|400
|400172
|productType 不能是空
|400
|400172
|planType 不能是空
|400
|400172
|planType 类型不合法
|400
|400172
|价格不能小于等于0
|400
|400172
|newTriggerPrice 不能是空
|400
|400172
|触发价格不能小于等于0
|400
|400172
|newTriggerType 不能是空
|400
|400172
|followerUid 不能是空
|400
|19000
|操作失败
|400