深度频道

获取深度数据，books是全量深度频道，books1是1档频道，books5是5档频道，books15是15档频道；

books 首次全量推送 snapshot ，后续每当深度发生变化增量推送 update 。

首次全量推送 ，后续每当深度发生变化增量推送 。 books1 对应1档位全量每当深度发生变化事件，推送 snapshot 。

对应1档位全量每当深度发生变化事件，推送 。 books5 对应5档位全量每当深度发生变化事件，推送 snapshot 。

对应5档位全量每当深度发生变化事件，推送 。 books15 对应15档位全量每当深度发生变化事件，推送 snapshot 。

1.bid和ask超过25档

合并后全量深度数据（在此仅展示2档数据，实际应截取25档数据）：

"bids": [

[ 3366.1, 7 ], //bid1

[ 3366 , 6]

]

"asks": [

[ 3366.8, 9], //ask1

[ 3368 , 8]

]

校验字符串：

"3366.1:7:3366.8:9:3366:6:3368:8"



2.bid或ask不足25档

合并后全量深度数据：

"bids": [

[ 3366.1, 7]

]

"asks": [

[ 3366.8, 9],

[ 3368 , 8 ],

[ 3372 , 8 ]

]

校验字符串：

"3366.1:7:3366.8:9:3368:8:3372:8"



此机制可以帮助用户校验深度数据的准确性。

深度合并

用户订阅增量推送（如： books ）深度频道成功后，首先获取初始全量深度数据，当获取到增量推送数据后，更新本地全量深度数据。

如果有相同价格，则比较数量；数量为0删除此深度，数量有变化则替换此数据。 如果没有相同价格，则按照价格优劣排序（bids为价格降序，asks为价格升序），将深度信息插入到全量数据中

计算校验和

先用深度合并后前25档bids和asks组成一个字符串（其中ask和bid中的价格和数量以冒号连接），再计算其crc32值（32位有符号整型）。

当bid和ask深度数据超过25档时，截取各自25档数据，要校验的字符串按照bid、ask深度数据交替方式连接。如：bid1 [价格:数量] :ask1 [价格:数量] :bid2 [价格:数量] :ask2 [价格:数量] ... bid或ask深度数据不足25档时，直接忽略缺失的深度。如：bid1 [价格:数量] :ask2 [价格:数量] :ask3 [价格:数量] :ask4 [价格:数量] ... 如果返回的价格为0.5000, 请注意使用原始值计算checksum，不要使用trim掉0后的0.5

请求示例 {

"op" : "subscribe" ,

"args" : [

{

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "books5" ,

"instId" : "BTCUSDT"

}

]

}

参数名 参数类型 是否必须 描述 op String 是 操作, subscribe unsubscribe args List < Object > 是 请求订阅的频道列表 > instType String 是 产品类型

USDT-FUTURES USDT专业合约

COIN-FUTURES 混合合约

USDC-FUTURES USDC专业合约

SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘

SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘

SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘 > channel String 是 频道名: books/books1/books5/books15 > instId String 是 产品ID

订阅返回示例 {

"event" : "subscribe" ,

"arg" : {

"instType" : "USDT-FUTURES" ,

"channel" : "books5" ,

"instId" : "BTCUSDT"

}

}

返回字段 参数类型 字段说明 event String 事件 arg Object 订阅的频道 > instType String 产品类型

USDT-FUTURES USDT专业合约

COIN-FUTURES 混合合约

USDC-FUTURES USDC专业合约

SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘

SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘

SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘 > channel String 频道名: books/books1/books5/books15 > instId String 产品ID msg String 错误消息 code String 错误码