深度频道
描述
可选频道
获取深度数据，books是全量深度频道，books1是1档频道，books5是5档频道，books15是15档频道；
books首次全量推送
snapshot，后续每当深度发生变化增量推送
update。
books1对应1档位全量每当深度发生变化事件，推送
snapshot。
books5对应5档位全量每当深度发生变化事件，推送
snapshot。
books15对应15档位全量每当深度发生变化事件，推送
snapshot。
Checksum机制
1.bid和ask超过25档
合并后全量深度数据（在此仅展示2档数据，实际应截取25档数据）：
"bids": [
[ 3366.1, 7 ], //bid1
[ 3366 , 6]
]
"asks": [
[ 3366.8, 9], //ask1
[ 3368 , 8]
]
校验字符串：
"3366.1:7:3366.8:9:3366:6:3368:8"
2.bid或ask不足25档
合并后全量深度数据：
"bids": [
[ 3366.1, 7]
]
"asks": [
[ 3366.8, 9],
[ 3368 , 8 ],
[ 3372 , 8 ]
]
校验字符串：
"3366.1:7:3366.8:9:3368:8:3372:8"
此机制可以帮助用户校验深度数据的准确性。
深度合并
用户订阅增量推送（如：
books）深度频道成功后，首先获取初始全量深度数据，当获取到增量推送数据后，更新本地全量深度数据。
- 如果有相同价格，则比较数量；数量为0删除此深度，数量有变化则替换此数据。
- 如果没有相同价格，则按照价格优劣排序（bids为价格降序，asks为价格升序），将深度信息插入到全量数据中
计算校验和
先用深度合并后前25档bids和asks组成一个字符串（其中ask和bid中的价格和数量以冒号连接），再计算其crc32值（32位有符号整型）。
- 当bid和ask深度数据超过25档时，截取各自25档数据，要校验的字符串按照bid、ask深度数据交替方式连接。如：bid1[价格:数量]:ask1[价格:数量]:bid2[价格:数量]:ask2[价格:数量]...
- bid或ask深度数据不足25档时，直接忽略缺失的深度。如：bid1[价格:数量]:ask2[价格:数量]:ask3[价格:数量]:ask4[价格:数量]...
- 如果返回的价格为0.5000, 请注意使用原始值计算checksum，不要使用trim掉0后的0.5
请求示例
{
"op": "subscribe",
"args": [
{
"instType": "USDT-FUTURES",
"channel": "books5",
"instId": "BTCUSDT"
}
]
}
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|op
|String
|是
|操作, subscribe unsubscribe
|args
|List<Object>
|是
|请求订阅的频道列表
|> instType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|> channel
|String
|是
|频道名:
books/books1/books5/books15
|> instId
|String
|是
|产品ID
订阅返回示例
{
"event": "subscribe",
"arg": {
"instType": "USDT-FUTURES",
"channel": "books5",
"instId": "BTCUSDT"
}
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|event
|String
|事件
|arg
|Object
|订阅的频道
|> instType
|String
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|> channel
|String
|频道名:
books/books1/books5/books15
|> instId
|String
|产品ID
|msg
|String
|错误消息
|code
|String
|错误码
推送返回示例
{
"action": "snapshot",
"arg": {
"instType": "USDT-FUTURES",
"channel": "books5",
"instId": "BTCUSDT"
},
"data": [
{
"asks": [
[
"27002.0",
"5.070"
],
[
"27002.5",
"1.470"
]
],
"bids": [
[
"26998.5",
"6.620"
],
[
"26998.0",
"7.510"
]
],
"checksum": 0,
"ts": 1695716059516
}
],
"ts": "1695716059516"
}
推送数据参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|arg
|Object
|订阅成功的频道
|> instType
|String
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|> channel
|String
|频道名:
books/books1/books5/books15
|> instId
|String
|产品ID
|action
|String
|推送数据动作， 增量推送数据还是全量推送数据
|data
|List<Object>
|订阅的数据
|> asks
|List<String>
|卖方深度
|> bids
|List<String>
|买方深度
|> ts
|String
|数据更新时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085
|> checksum
|Long
|检验和