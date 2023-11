Rest API 错误码

00000 成功! 400

40001 ACCESS_KEY不能为空 400

40002 ACCESS_SIGN不能为空 400

40003 签名不能为空 400

40004 请求时间戳过期 400

40005 无效的ACCESS_TIMESTAMP 400

40006 无效的ACCESS_KEY 400

40007 无效的Content_Type 400

40008 请求时间戳过期 400

40009 sign签名错误 400

40010 请求超时 400

40011 ACCESS_PASSPHRASE不能为空 400

40012 apikey/口令不正确 400

40013 用户状态异常 400

40014 权限不正确, 需要 {0} 权限 400

40015 系统异常,请稍后重试 400

40016 用户必须绑定手机或者谷歌 400

40017 参数校验失败 {0} 400

00171 参数校验失败 {0}{1} 400

00172 参数校验失败 400

40018 无效的IP 400

40019 参数 {0} 不能为空 400

40020 参数 {0} 异常 400

40021 用户禁止提币 400

40022 此账号该业务已被限制 400

40023 此账号该业务已被限制 400

40024 账号已被冻结 400

40025 此账号该业务已被限制 400

40026 用户已被禁用 400

40027 此账户地区提币必须kyc 400

40028 此subUid不属于该账号 400

40029 此账号不是Broker,请先申请成为Broker 400

40030 子账号无此权限 400

40031 该账号已注销,不可再次使用 400

40032 创建账号数量已达限制 400

40033 该邮箱已被使用 400

40034 参数 {0} 不存在 400

50001 coin {0} 不支持全仓 400

50002 symbol {0} 不支持逐仓 400

50003 coin {0} 不支持逐仓 400

50004 symbol {0} 不支持全仓 400

50005 symbol {0} 无效或者不支持杠杆交易 400

40035 遵循相关法律法规,根据您的当前登录信息,为方便您的使用,请先进行KYC 400

40036 passphrase 错误 400

40037 Apikey 不存在 400

40038 当前请求ip 没有在ip白名单列表 400

40039 userSignature签名错误 400

40040 user api key权限设置错误 400

40041 用户的ApiKey不存在 400

40043 FD Broker不存在 400

40045 被绑定的user不能是FD broker 400

40047 FD Broker绑定相关接口调用频率限制 400

40048 用户的ApiKey必须是母账号 400

40049 用户账号字段解密失败 400

40051 此账号不是FD Broker,请先申请成为FD Broker 400

40052 此账号已修改了安全设置。为了您账号的安全,24小时内禁止提币 400

40053 取值范围校验失败: {0}取值应在{1}之间 400

40054 根据{0}获取数据为空 400

40055 subName 长度控制在8位 400

40056 remark 长度需要满足1~20 400

40057 参数 {0} {1} 不符合规范 400

40058 参数 {0} 限制个数在 {1} 以内 400

40059 参数 {0} 应该小于 {1} 400

40060 subNames 存在重复的 400

40061 sub-account 不允许访问 400

40062 由于监管要求,您被限制下订单 400

40063 API超过添加的最大限制 400

40064 子账户创建失败,请检查是否有重复的 400

40065 此subApikey不存在 400

40066 该subUid不属于该账号或不是虚拟子账号 400

40067 子账户创建失败,请检查是否有重复的 400

40068 禁止子账户访问 400

40069 已达到创建子账号的最大数量 400

40070 passphrase 8-32个字母和数字字符 400

40071 subName 存在重复的 400

40072 symbol {0} 无效或者不支持合约交易 400

40102 合约配置不存在,请检查参数 400

40109 查不到该订单的数据,请确认订单号 400

40200 服务器升级,请稍后再试 400

40301 暂未获得使用权限,如需使用,请联系客服 400

40303 最多只能查询20000条数据 400

40304 clientOid或clientOrderId的长度不能大于50个字符 400

40305 clientOid或clientOrderId的长度不能大于64个字符,且不能是火星字符 400

40306 批量处理订单最多只能处理50条 400

40308 该合约正在临时维护 400

40309 该合约已下架 400

40400 状态校验异常 400

40401 该操作无法执行 400

40402 orderId或clientOId格式错误 400

40407 查询方向不是计划委托的方向 400

40408 范围错误 400

40409 格式错误 400

40704 只能查最近三个月的数据 400

40705 起止时间不能超过90天 400

40707 开始时间大于结束时间 400

40708 参数校验异常 400

40709 该仓位暂无持仓,不能设置自动追加保证金 400

40710 账户非正常状态 400

40711 合约账户余额不足 400

40712 保证金数量不足 400

40713 不能超过最大可转出保证金数量 400

40714 不允许直接追加保证金 400

40715 委托数量大于最大可开张数 400

40716 该交易对不支持全仓模式 400

40724 参数为空 400

40725 返回无映射信息 400

40726 全仓模式不支持自动追加保证金 400

40727 全仓模式不支持调整保证金 400

40728 您当前为交易员身份,请在当前带单下进行平仓 400

40729 调整仓位失败,当前持有仓位或委托或者计划委托 400

40730 当前有委托,或者计划委托,无法调整杠杆 400

40199 非交易员调用接口 400

40731 该产品不支持跟单交易 400

40732 当前不是交易员身份 400

40733 跟单平仓已经处理完成 400

40734 下单失败,交易员最少开仓张数{0}张 400

40735 多头仓位止盈价格请大于开仓均价 400

40736 多头仓位止盈价格请大于当前价格 400

40737 空头仓位止盈价格请小于开仓均价 400

40738 空头仓位止盈价格请小于当前价格 400

40739 多头仓位止损价格请小于开仓均价 400

40740 多头仓位止损价格请小于当前价格 400

40741 空头仓位止损价格请大于开仓均价 400

40742 空头仓位止损价格请大于当前价格 400

40743 该订单正在平仓中,不能再次平仓 400

40744 该追踪订单状态错误 400

40745 此带单正在委托中,暂不支持平仓 400

40746 当前最多可平仓张数为{0}张,超过的张数请到当前带单下平仓 400

40747 赠金不允许双向持仓 400

40748 委托价格高于最高买价 400

40749 委托价格低于于最低卖价 400

40750 该合约的计划委托已达到上限 400

40751 该合约的止盈止损委托已达到上限 400

40752 您被禁用当前业务,如有疑问请联系客服 400

40753 api权限已禁用,如有疑问请联系客服 400

40754 balance的可用不足. 400

40755 开仓可用不足. 400

40756 balance的锁定不足. 400

40757 position的可用不足. 400

40758 position的锁定不足. 400

40759 没有任何资产 400

40760 账户非正常状态 400

40761 未成交委托单总数过高 400

40762 委托数量大于最大可开数量 400

40763 委托数量不能超过对应档位的最大量 400

40764 订单剩余量小于本次成交量 400

40765 仓位剩余量小于本次成交量 400

40766 开仓委托数量小于本次成交量 400

40767 开仓处理时仓位不存在 400

40768 订单不存在 400

40769 拒绝订单已有成交 400

40770 结算或者手续费币种配置未找到. 400

40771 扎差时,不能拥有平仓委托. 400

40772 帐户不存在 400

40773 平仓只能发生在双向持仓下. 400

40774 单边持仓时委托类型也必须是单边持仓类型. 400

40775 做市帐户只能是单边持仓类型. 400

40776 创建订单错误. 400

40777 取消订单错误. 400

40778 币对{0}不支持{1}币种作为保证金 400

40779 请检查使用了正确的delegateType 400

40780 同一symbolId同一时刻有多条风险处理记录 400

40781 未找到转帐订单 400

40782 内部划转错误 400

40783 档位未找到 400

40784 需要配置modify depth帐户 400

40785 需要配置draw line帐户 400

40786 重复的clientOid 400

40787 价格步长不匹配 400

40788 批量内部划转错误 400

40789 配置项中tokenId重复 400

40790 配置项中symbolCode重复 400

40791 symbolCode的baseToken或者quoteToken不存在 400

40792 配置项中symbol重复 400

40793 BusinessSymbol的symbolCode不存在 400

40794 BusinessSymbol的supportMarginToken未配置 400

40795 因为结算或维护原因, 交易暂停 400

40796 调整后杠杆不在合适的范围内 400

40797 超过最大可设置杠杆倍数 400

40798 合约账户余额不足 400

40799 不能小于最小转入数量 400

40800 保证金数量不足 400

40801 不能超过最大可转出保证金数量 400

40802 仓位为零,不允许直接追加保证金 400

40803 调小杠杆,追加保证金数量不正确 400

40804 平仓数量不能超过持有仓位数量 400

40805 不支持的操作 400

40806 不支持的币种 400

40807 账户不存在 400

40808 参数校验异常 {0} 400

40809 执行价格参数校验异常 400

40810 触发价格参数校验异常 400

40811 参数 {0} 不应该为null 400

40812 条件 {0} 未满足 400

40813 参数 {0} 必须有值,不能为空 400

40814 杠杆倍数无变化 400

40815 委托价格高于最高买价 400

40816 委托价格低于于最低卖价 400

40817 当前订单状态不能撤销 400

40818 当前订单类型不能撤销 400

40819 订单不存在! 400

40820 平多委托价格不允许低于爆仓价 400

40821 平空委托价格不允许高于爆仓价 400

40822 合约配置不存在 400

40823 成交或合理标记价格不存在 400

40824 当前不允许挂市价单 400

40825 合约对手深度不存在 400

40826 因价格波动过大,市价委托成本不足,开仓委托失败。 400

40827 赠金不允许双向持仓 400

40828 特殊做市账户不能手动挂单 400

40829 多头仓位止盈价格请大于开仓均价 400

40830 多头仓位止盈价格请大于当前价格 400

40831 空头仓位止盈价格请小于开仓均价 400

40832 空头仓位止盈价格请小于当前价格 400

40833 多头仓位止损价格请小于开仓均价 400

40834 多头仓位止损价格请小于当前价格 400

40835 空头仓位止损价格请大于开仓均价 400

40836 空头仓位止损价格请大于当前价格 400

40837 该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托 400

40838 该仓位暂无持仓,不能设置自动追加保证金 400

40839 该合约自动追加保证金功能已暂停使用 400

40840 分片做市账户重复 400

40841 线上环境不允许执行 400

40842 目前配置不允许调整,请稍后重试 400

40843 no_datasource_key_exists 400

40844 该合约正在临时维护 400

40845 该合约已下架 400

40846 状态校验异常 400

40847 该操作无法执行 400

40848 有仓位不能开启跟单交易 400

40849 该用户已存在进行中的跟单 400

40850 跟单进行中,不能转出余额 400

40851 账户状态错误,不能结束跟单 400

40852 有未成交的委托订单,不能结束跟单 400

40853 有未执行的计划委托,不能结束跟单 400

40854 该产品不支持跟单交易 400

40855 用户已结束跟单,不能再次结束跟单 400

40856 数据异常 400

40857 跟单号错误 400

40858 追踪订单状态错误 400

40859 该订单正在平仓中,不能再次平仓 400

40860 交易员不存在,不能设置跟随 400

40861 交易员已停用,不能设置跟随 400

40862 请撤销当前委托 400

40863 请撤销当前计划 400

40864 请将当前带单平仓 400

40865 此带单正在委托中,暂不支持平仓 400

40866 您当前为交易员身份,请在当前带单下进行平仓 400

40867 当前最多可平仓数量为{0},超过的数量请到当前带单下平仓 400

40868 您当前为交易员身份,暂不支持通过计划委托进行平仓 400

40869 您当前为交易员身份,暂不支持修改杠杆 400

40870 您当前正在进行跟单,暂不支持修改杠杆 400

40871 杠杆不满足配置,不能成为交易员 400

40872 调整仓位失败,当前持有仓位或委托或者计划委托 400

40873 帐户拥有保证金,需要转出 400

40874 全仓模式不支持自动追加保证金 400

40875 全仓模式不支持调整保证金 400

40876 追踪订单数量过多 400

40877 跟随追踪订单数量过多 400

40878 合约指数数据异常,为了避免造成您的损失,请稍后再试。 400

40879 风险处理中,不能调整资金. 400

40880 风险处理中,不能调整杠杆. 400

40881 当前有委托,或者计划委托,无法调整杠杆. 400

40882 您当前为交易员身份,不能切换为全仓模式 400

40883 币种混合时,不能调整为逐仓模式 400

40884 单向持仓时,不能调整为逐仓模式 400

40885 逐仓模式时,不能调整为单向持仓 400

40886 全仓模式时,不能调整自动追加保证金 400

40887 下单失败,单笔闪电开仓数量最多{0} 400

40888 下单失败,单笔闪电平仓数量最多{0} 400

40889 该合约的计划委托已达到上限 400

40890 该合约的止盈止损委托已达到上限 400

40891 仓位不足,不能设置止盈或者止损 400

40892 下单失败,交易员最少开仓数量{0} 400

40893 无法更新此仓位的杠杆系数,没有足够的保证金! 400

40894 跟单平仓已经处理完成 400

40895 预设价格与委托/执行价格不匹配 400

40896 预设止盈止损已经部分兑现,不允许修改 400

40897 系统体验金账户不存在 400

40898 系统体验金账户余额不足 400

40899 存储的用户数量超出限制 400

40900 系统体验金账户不一致 400

40901 合约体验金余额不足 400

40902 不允许使用未来时间 400

40903 获取杠杆信息失败 400

40904 归集资金费用失败 400

40905 收取用户资金费用失败 400

40906 支付用户资金费用失败 400

40907 结算处理中,不能进行划转 400

40908 并发操作失败 400

40909 划转处理中 400

40910 操作超时 400

40911 请求时间戳过期 400

40912 单次撤单不能超过50 400

40913 {0}必须传一个 400

40914 您当前为交易员身份,可使用的最大杠杆为{0} 400

40915 多头仓位止盈价格请>标记价格 400

40916 此账号该业务已被限制 400

40917 多头仓位止损价格请 < 标记价格 {0} 400

40918 交易员带单开仓过于频繁 400

40919 该功能暂未开放 400

40920 当前持有仓位或订单,仓位模式无法更换 400

40921 委托数量不能超过对应档位的最大量 400

40922 只允许修改 未成交的限价单 400

40923 订单数量和订单价格 没有变化 400

40924 orderId 和 clientOid 必须传入一个 400

40925 price or size 必须同时传入 400

43001 订单不存在 400

43002 挂单失败 400

43003 挂单失败 400

43004 没有可撤消的委单 400

43005 超过交易对最大委托数量限制 400

43006 下单数量小于最小交易数量 400

43007 下单数量大于最大交易数量 400

43008 当前委托价格不能小于{0}{1} 400

43009 当前委托价格超过限制{0}{1} 400

43010 交易额不能小于{0}{1} 400

43011 参数不合符规范 {0} 400

42013 划转失败 400

42014 当前币种不支持充币 400

42015 当前币种不支持提币 400

42016 symbol {0} 无效或者不支持现货交易 400

43013 止盈价格需要>当前价格 400

43014 止盈价格需要<当前价格 400

43015 止损价格需要<当前价格 400

43016 止损价格需要>当前价格 400

43017 您当前为交易员身份,暂不支持通过计划委托进行平仓 400

43020 止盈止损单不存在 400

43021 止盈止损单已经处于结束状态 400

43022 预设止盈止损触发失败 400

43023 仓位不足,不能设置止盈或者止损 400

43024 已有委托中的止盈/止损,请在全部撤销后更改 400

43025 计划委托单不存在 400

43026 计划委托单已经处于结束状态 400

43027 不满足最小下单价值{0} 400

43028 价格请输入{0}的整倍数 400

43029 当前委托的数量 > 最大可平仓数量 400

43032 rangeRate is smaller than {0} 400

43033 Trailing order does not exist 400

43034 The trigger price should be ≤ the current market price 400

43035 The trigger price should be ≥ the current market price 400

43036 交易员修改止盈止损300ms内只允许操作一次 400

43037 不能小于交易最小委托量{0} 400

43038 不能大于交易最大委托量{0} 400

43039 超过最大价格限制{0} 400

43040 价格最小变动为{0} 400

43041 超过最大交易额{0} 400

43042 低于最小交易额{0} 400

43043 该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托 400

43044 追踪订单状态错误 400

43045 此交易员已达跟单上限,请选择其他交易员 400

43046 用户不存在 400

43047 跟随者被移除后的几分钟内不允许再次跟随,请稍后再试 400

43048 交易对为空 400

43049 不支持该保证金 400

43050 杠杆超过有效范围 400

43051 超过最大限制 400

43052 跟单数量不能低于{0} 400

43053 跟单比例不能超过{0} 400

43054 跟单比例不能低于{0} 400

43055 止损比例需介于{0}-{1} 400

43056 止盈比例需介于{0}-{1} 400

43057 子母账户之间不可带单或跟单 400

43058 参数校验失败 400

43059 操作失败,请重试 400

43060 排序规则必传 400

43061 排序字段必传 400

43062 该交易员不存在或不可跟单该交易员 400

43063 自己不能跟单自己 400

43064 当前带单订单状态错误 400

43065 跟踪单号 不存在 400

43066 操作失败 400

43067 加载数据已达上限,单次最大支持加载{0}条 400

43068 当前跟随者状态异常,暂不允许移除 400

43069 当跟随者账户权益低于{0}USDT时才可被移除 400

45001 未知错误 400

45002 资产可用不足 400

45003 开仓可用不足 400

45004 资产的锁定不足 400

45005 仓位的可用不足 400

45006 position的仓位不足 400

45007 position的锁定不足 400

45008 没有任何资产 400

45009 账户有风险,暂时不能交易 400

45010 委托数量不能超过对应档位的最大量 400

45011 订单剩余量<本次成交量 400

45012 仓位剩余量<本次成交量 400

45013 开仓委托数量<本次成交量 400

45014 开仓处理时仓位不存在 400

45015 订单不存在 400

45016 拒绝订单已有成交 400

45017 结算或者手续费币种配置未找到. 400

45018 扎差时,不能拥有平仓委托. 400

45019 帐户不存在 400

45020 平仓只能发生在双向持仓下. 400

45021 单边持仓时委托类型也必须是单边持仓类型. 400

45023 创建订单错误. 400

45024 取消订单错误. 400

45025 币对不支持该币种作为保证金 400

45026 请检查使用了正确的delegateType 400

45031 订单已经是终态 400

45034 重复的clientOid 400

45035 价格步长不匹配 400

45043 因为结算或维护原因, 交易暂停 400

45044 调整后杠杆不在合适的范围内 400

45045 超过最大可设置杠杆倍数 400

45047 调小杠杆,追加保证金数量不正确 400

45051 执行价格参数校验异常 400

45052 触发价格参数校验异常 400

45055 当前订单状态不能撤销 400

45056 当前订单类型不能撤销 400

45057 订单不存在! 400

45060 多头仓位止盈价格请>当前价格{0} 400

45061 空头仓位止盈价格请<当前价格{0} 400

45062 多头仓位止损价格请<当前价格{0} 400

45063 空头仓位止损价格请>当前价格{0} 400

45064 多头仓位止盈价格请>委托价格{0} 400

45065 空头仓位止盈价格请<委托价格{0} 400

45066 多头仓位止损价格请<委托价格{0} 400

45067 空头仓位止损价格请>委托价格{0} 400

45068 多头仓位止盈价格请>执行价格{0} 400

45075 该用户已存在进行中的跟单 400

45081 跟单号错误 400

45089 您当前正在进行跟单,暂不支持修改杠杆 400

45091 追踪订单数量过多 400

45097 当前有委托,或者计划委托,无法调整杠杆. 400

45098 您当前为交易员身份,不能切换为全仓模式 400

45099 币种混合时,不能调整为逐仓模式 400

45100 单向持仓时,不能调整为逐仓模式 400

45101 逐仓模式时,不能调整为单向持仓 400

45102 全仓模式时,不能调整自动追加保证金 400

45103 下单失败,单笔闪电开仓数量最多%s 400

45104 下单失败,单笔闪电平仓数量最多%s 400

45106 跟单平仓已经处理完成 400

45107 API限制开仓,如有问题请联系客服 400

45108 API限制平仓,如有问题请联系客服 400

45110 触发最小下单价值限制 {0} USDT 400

45111 触发最小下单数量 400

45112 触发最最大下单数量 400

45113 触发最大下单价值限制 400

45114 不满足最小下单要求 400

45115 price 应该满足 {0} 倍数 400

45116 当前账号持仓条数超过最大数量 {0} 400

45117 当前持有仓位或委托,无法调整保证金模式 400

45118 达到总笔数上限(当前委托笔数+当前带单笔数) {0} 400

45119 此合约暂不支持开仓操作 400

45120 委托数量 > 最大可开数量 400

45121 合理标记价格偏离盘口过大,您当前杠杆开仓风险较高 400

45122 空头仓位止损价格请>标记价格 {0} 400

45123 可用不足, 当前只可市价下单 400

45124 Please edit and submit again. 400

45125 Order cancellation is unavailable for inactive orders. Please cancel parent order and place a new order. 400

45126 Order cancellation is unavailable for inactive orders. Please cancel parent order and place a new order. 400

45127 Position brackets disabled TP SL 400

45128 Position brackets disabled modify qty 400

45129 撤单过于频繁, 同一个订单号一秒内只允许取消一次 400

41103 参数{0}错误 400

41101 参数{0}错误 400

41113 该交易对已下线 400

41114 当前交易对停盘中,具体开放时间请留意官方公告 400

43012 账户余额不足 400

41100 {0} 400

43111 参数错误 {0} 400

43112 提币金额小于手续费 {0} 400

43113 单笔超过了每日限额 {0} 400

43114 提币小于最小提币数 {0} 400

43115 此交易对未到开盘交易时间 400

43116 该chain提币需要tag 400

43117 超过可转出的最大金额 400

43118 clientOrderId重复 400

43119 Trading is not open 400

43120 symbol is not open trade 400

43121 Withdrawal address cannot be your own 400

43122 该币种限制买入额度{0},还剩{1} 400

43123 param error {0} 400

43124 withdraw step is error 400

43125 No more than 8 decimal places 400

43126 This currency does not support withdrawals 400

43127 非母账户发起划转,或母子账户关系错误 400

43128 超过总交易对最大委托数量限制 {0} 400

47001 Currency recharge is not enabled 400

47002 提币地址校验失败 400

49000 apiKey与用户userId不匹配 400

49001 非外部资金托管账户,不允许操作 400

49002 缺少http header: ACCESS-BROKER-KEY or ACCESS-BROKER-SIGN 400

49003 非法的IP,拒绝访问 400

49004 非法的ACCESS-BROKER-KEY值 400

49005 子账户拒绝访问 400

49006 ACCESS-BROKER-SIGN校验失败 400

49007 账户未绑定 400

49008 账户已绑定 400

49009 指定clientUserId和已绑定用户ID不一致 400

49010 账户 {0} 存在资产: {1} 400

49011 用户绑定前必须完成KYC 400

49020 不支持的币种 400

49021 资金操作进行中 400

49022 禁止访问 400

49023 余额不足 400

49024 {0} 数量精度错误 400

49025 请求内容和初次请求该requestId的内容不一致,具体参数 {0} 400

49026 {0} 最大 {1} 位 400

49030 外部资金托管账户, 拒绝访问 400

49040 未知异常 400

60001 startTime不能为空 400

60002 merchantId不能为空 400

60003 未找到订单 400

60004 未找到广告 400

60005 未找到商家 400

70001 活动ID错误,未找到该活动 400

70002 rankType错误不支持 400

45109 当前铺单账户为双向持仓 400

40000 Bitget正在为全球多个国家和地区提供服务,并严格遵守各个国家和地区的法规与监管要求。依据相关法规,Bitget当前无法对您所在的地区(中国大陆地区)提供服务,您没有开仓权限,给您带来不便,敬请谅解! 400

48001 参数验证失败 {0} 400

48002 缺少请求参数 400

46013 该币种限制卖出额度{0},还剩{0} 400

40404 请求的URL不存在 400

50010 未知错误 400

50012 账户已冻结或者已注销,请联系客服。 400

50013 账户已冻结、注销,请联系客服。 400

50019 该用户禁止交易 400

50059 不支持划转该币种 400

50052 资产划转时金额小于0 400

50048 超过交易对最大委托数量限制 400

50046 价格太低 400

50047 价格太高 400

50026 交易对未开放交易 400

50025 交易对未开放交易 400

50016 挂单数量低于交易对最小挂单数量 400

50017 挂单数量高于交易对最大挂单数量 400

50023 账号异常被冻结,如有疑问请联系客服 400

50031 系统异常 400

50044 未配置系统账户 400

50049 系统用户操作请求体为空 400

50050 系统借贷归集已经被执行过了 400

50027 交易对停止交易维护 400

50030 交易对即将开放 400

50029 交易对无下单价格 400

50028 交易对下线 400

50040 还款金额必须大于0 400

50042 还款金额必须大于利息 400

50041 还款金额必须小于可用资产 400

50051 对账时收到不在系统(缓存)中的用户 400

50024 交易对不存在 400

50011 参数校验异常 400

50053 借贷归还时金额小于0 400

50056 强平手续费缴纳时金额小于0 400

50054 利息归还时金额小于0 400

50055 手续费缴纳时金额小于0 400

50033 websocket查询的topic不存在 400

50057 穿仓补偿时金额小于0 400

50032 币种不存在 400

50036 借贷配置不存在 400

50037 该币种不可借贷 400

50038 超出系统限制额度 400

50034 借款金额必须大于0.00000001 400

50035 超出最大可借金额 400

50020 余额不足 400

50045 锁定资产不足 400

50015 子账号暂时不支持开通杠杆交易 400

50021 杠杆帐户不存在 400

50022 账户处于强平状态 400

50014 账户已存在 400

50060 重复的clientOid 400

50058 穿仓没收盈余金额小于0 400

50039 币对币种不匹配 400

50018 价格不能小于0 400

50043 未知的资产流水类型 400

50061 请修改后提交 400

50062 该订单已成交或者已撤单 400

50063 币种精度必须小于等于8位 400

50064 当前业务已冻结,如有疑问请联系客服 400

50065 币对已下架 400

50066 仓位平仓中,请稍后操作 400

31001 该用户不是交易员 400

31002 条件 {0} 未满足 400

31003 参数 {0} 必须有值,不能为空 400

31004 止盈价格需要>当前价格 400

31005 止损价格需要<当前价格 400

31006 此带单正在委托中,暂不支持平仓 400

31007 订单不存在 400

31008 该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托 400

31009 追踪订单状态错误 400

31010 清退用户提示 400

31011 未完全成交订单平仓提示取消委托 400

31012 回调幅度大于{0} 400

31013 回调幅度小于{0} 400

31014 止盈收益率大于{0} 400

31015 止损收益率小于{0} 400

31016 批量执行异常 400

31017 超过最大价格限制{0} 400

31018 价格最小变动为 {0} 400

31019 支持交易币对不存在 400

31020 业务被限制 400

31021 该币对不可交易,请选择其他币对 400

31022 不满足该交易区最小下单量,请选择其他交易区 400

31023 结束跟单处理中 400

31024 该笔订单未完全成交,请到"现货交易"-"当前委托"下撤销该笔委托后,再进行卖出或结束操作! 400

31025 您的交易员身份已被停用或撤销,暂不支持此操作,如有疑问请联系客服! 400

31026 用户不存在 400

31027 操作失败,请重试 400

31028 参数验证失败 400

31029 用户不存在 400

31030 所选交易对为空 400

31031 您当前身份为交易员,暂不可进行跟单操作 400

31032 不能自己跟自己 400

31033 移除失败 400

31034 此交易员跟随人数达上限,请选择其他交易员 400

31035 跟单比例不能低于{0} 400

31036 跟单比例不能超过{0} 400

31037 跟单张数不能低于{0} 400

31038 超过最大限制 400

31039 交易员身份已被取消,无法设置提醒 400

31040 止盈比例需介于{0}%%-{1}%% 400

31041 止损比例需介于{0}%%-{1}%% 400

31042 您的交易员身份已暂停,若需设置带单合约请联系在线客服 400

31043 您的带单人数已经过平台增员,如需打开此功能请联系客服减员! 400

31044 您当前正在申请交易员,暂不允许跟单 400

31045 当前最多可止盈/止损数量为{0},超过的数量请到当前带单下操作。 400

31046 子母账户之间不可带单或跟单 400

31047 跟随者被移除后的{0}分钟内不允许再次跟随,请稍后再试! 400

31048 该交易员仅支持邀请用户跟随,请选择其他交易员! 400

31049 该交易员身份异常或已被撤销,暂不支持查看! 400

31050 交易员UID重复 400

31051 traderUserId 异常 400

31052 不能设置交易员未开启的带单对。 400

31053 executePrice 不能超过 triggerPrice 的{0} 400

31054 没有可撤销的订单 400

20001 startTime 必须小于 endTime 400

22001 暂无委托可撤销 400

22002 暂无仓位可平 400

22003 修改price 和 size 时 请务必 传入 newClientOid 400

22004 此 {0} 合约暂未支持API交易 400

22005 此合约暂不支持使用全仓模式 400

22006 委托价格 > 风控最高买价 400

22007 委托价格 < 风控最低卖价 400

22008 市场价格 > 风控最高买价 400

22009 市场价格 < 风控最低卖价 400

22010 请设置ip白名单地址 400

40100 由于监管要求,香港IP需要先完成身份验证 400

40101 请先完成KYC 400

00001 startTime 和 endTime 间隔不能大于366天 400

12001 当前最多可使用{0},剩余部分处于跟单或带单的冻结资产,暂不可使用 400

12002 当前币种{0},限制净卖出价值{1} USD 400

12003 当前币种{0},限制净买出价值{1} USD 400

13001 提币操作太频繁 400

13002 币种不存在 400

13003 提币超过每月限额 400

13004 您实际可提数量为{0} 400

13005 生成地址失败 400

60006 参数异常 400

60007 上传文件不能超过5M 400

60008 文件格式必须是 [".jpg", ".jpeg", ".png"] 400

60009 文件格式不正确 400

60010 上传异常 400

60011 普通用户无法发布广告 400

60012 您当前为离线状态,请切换为在线状态后再发布广告! 400

60013 可用余额不足 400

60014 法币信息未查到 400

60015 数字币信息未查到 400

60016 仅支持发布CNY广告 400

60017 不支持发布CNY广告 400

60018 您的 KYC 认证仅支持发布{0} 400

60019 发布失败,无法获取汇率价格 400

60020 广告类型错误 400

60021 支付方式为空 400

60022 交易数量不正确 400

60023 不满足法币限额({0}-{1}) 400

60024 对账资金异常 400

60025 备注长度不能大于配置长度 400

60026 专属国家错误 400

60027 付款期限错误 400

60028 付款方式错误 400

60029 发布广告失败 400

60030 状态错误 400

60031 广告编号太长 400

60032 广告不存在 400

60033 发布的广告金额错误 400

60034 备注图片数量不能大于配置数量 400

60035 编辑广告失败 400

60036 payTimeLimit不能为空 400

60037 发布失败,定价与参考价差距大 400

60038 发布失败,浮动比率错误。 400

60039 用户不存在 400

60040 未授权不支持访问 400

60041 修改广告价格失败 400

60042 limitPrice 不能为空 400

60043 广告状态更新失败 400

60044 只有编辑中的广告,才能编辑 400

60045 超过可发布的广告数量 400

60046 priceValue 不能是空 400

60047 userPayMethodId 不能是空 400

40927 该订单返回字段type或dest不符合预期 400

400172 开平仓类型不合法 400

43071 单个交易对的计划委托限制为{0}条 400

43075 持仓模式不匹配 400

41104 不支持的币种: {0} 400

43129 币种不存在或不可用 400

43130 时间参数格式错误 400

41001 账号不存在 400

41002 参数错误 {0} 400

49050 不支持的链 400

49051 缺少callback签名请求头 400

49052 callback签名校验失败 400

49053 不可换绑其他平台 400

49060 cobo加钱总开关未打开 400

49061 本次托管币种不被允许 400

49062 fundId不合法/不存在 {0} 400

49063 托管币种已存在 400

49064 影子账户额度不足 400

49065 用户提现地址已存在 400

49066 cobo减钱总开关未打开 400

49067 fundSupplementId不合法 {0} 400

49068 没有可以用来结算的币种 400

49069 存在资金流程未完成,不可清结算 400

49070 清结算必须包含全部币种 400

49071 fundSettlementId不合法 {0} 400

49072 获得用户资产失败 400

49073 确认清结算应收fundId集合不是全部fundId 400

49074 结算流程未完成,不可进行资金操作 400

49075 查询bg清结算账户地址总表失败 400

49076 cobo callback非法参数 400

49077 cobo交易查询接口调用失败 400

49078 cobo提现交易回调requestId不合法 {0} 400

49079 资金追加/减少类型不合法 400

49080 cobo确认清结算,txId不合法 400

49081 请求金额参数错误 400

70020 账号不存在 400

31057 用户还未跟单 400

22011 全仓不允许设置自动追加保证金 400

22012 存在不同业务线, {0} 不属于 {1} 业务 400

22013 仓位体验券状态异常 400

22014 此仓位体验券不存在 400

22015 此用户无仓位体验券子账户 400

22016 此用户非仓位体验券子账户,无法操作体验券 400

22017 仓位体验券不支持此tokenId 400

22018 仓位体验券面值为负数 400

22019 仓位体验券未到过期时间 400

22020 杠杆倍数为当前仓位的杠杆倍数,不可调节 400

22021 仓位体验券下单不支持限价订单 400

22022 该仓位体验券已使用 400

22023 该仓位体验券已过期 400

22024 该仓位体验券已回收 400

22025 体验券子账户不能追加保证金 400

22026 体验券子账户不可调整持仓模式 400

22027 仓位体验券不支持此币对 400

22028 仓位体验券不支持此类型订单 400

40104 非常抱歉,根据您的IP地址和留存信息,您似乎位于我们目前无法提供服务的国家或地区 400

01002 {0} 小数精度要小于等于 {1} 400

70006 参数有效性校验失败: {0} 400

70007 参数校验失败: {0},请确认参数时间在当前时间30天内 400

70008 参数校验失败: {0},请确认参数时间在当前时间30天内 400

400172 traderId 不能是空 400

400172 settings 不能是空 400

400172 批量修改跟随配置不能超过50 400

400172 maxHoldSize 不能是空 400

400172 trackingNoList 不能是空 400

400172 settingType 不能是空 400

80001 非法参数 400

80002 系统异常 400

80003 币种不支持借贷 400

80004 币种不支持质押 400

80005 低于最小质押数量 400

80006 超过最大质押数量 400

80007 低于最小借贷数量 400

80008 超过最大借贷数量 400

80009 借贷池不足 400

80010 可借额度已更新,请重新确认 400

80011 订单不存在 400

80012 质押不存在 400

80013 质押提取超过最大上限 400

80014 最小操作金额为 {0} USDT 400

80015 超过最大进行中订单数量限制 400

80016 订单处理中禁止操作 400

59001 产品不存在 400

59002 产品剩余额度不够 400

59003 该产品尚未开放购买 400

59004 您不是VIP,不能购买此产品 400

59005 未进行KYC认证 400

59006 KYC所在的国家不能申购 400

59007 小于申购最小限额 400

59008 超过申购最大限额 400

59009 申购金额不满足步长校验 400

59010 申购金额精度不能超过 {0} 位 400

59011 余额不足 400

59012 产品不存在 400

59013 参数异常:{0} 400

59014 参数精度异常 400

59015 产品不是上线状态不能申购 400

59016 超过单人持仓总量 400

59017 产品已暂停申购 400

59018 未达到开始申购时间 400

59019 申购的时间范围为 {0} ~ {1} 400

59020 单笔申购最小限额 400

59021 操作失败 400

59022 余额不足 400

59023 产品剩余额度不足,剩余{0} 400

59024 赎回活期理财时 amount 不能为空 400

59025 赎回定期理财时 orderId 不能为空 400

59026 产品不存在 400

59027 该产品为新手产品,您不是新手用户,请选择其他产品 400

59028 产品已隐藏 400

59029 产品不能申购 400

59030 超过单笔最大限额 400

59031 不能进行赎回操作 400

59033 低于赎回最小限额 400

59034 赎回金额精度不能超过{0}位 400

59035 赎回额度必须大于最小限额 400

59036 超过单笔最大限额 400

59037 当前订单状态不允许操作 400

59038 到期当天不允许操作赎回 400

59039 不能进行赎回操作 400

59040 赎回时间范围为{0}-{1} 400

59041 不满足产品的精度 400

59042 余额不足 400

59043 产品剩余额度不足,剩余{0} {1} 400

59044 操作频繁,请稍后再试 400

59045 申购的时间范围为{0}~{1} 400

59046 操作失败 400

59047 赎回时间范围为{0}-{1} 400

59048 定期赎回不需要传 amount 400

59049 产品不存在 400

40017 {0} 个数不合法 400

400172 orderId 不能为空 400

400172 repayAll 不能为空 400

400172 repayAll 类型不不对 400

400172 daily 类型不不对 400

400172 daily 不能为空 400

400172 loanCoin 不能为空 400

400172 pledgeCoin 不能为空 400

400172 reviseType 不能为空 400

400172 reviseType 类型不不对 400

70101 非法参数 400

70102 参数校验失败-brokerUserId 400

70103 参数校验失败-startTime 400

70104 参数校验失败-endTime 400

400172 币种请求列表应该在1-100个coin之间 400

400172 symbol请求列表应该在1-100个symbol之间 400

400172 dest不能为空 400

400172 transferType不能为空 400

400172 dest 类型不合法 400

400172 symbolList 应该在1-100个symbol之间 400

400172 symbolList 不能是空 400

400172 productType 不能是空 400

400172 planType 不能是空 400

400172 planType 类型不合法 400

400172 价格不能小于等于0 400

400172 newTriggerPrice 不能是空 400

400172 触发价格不能小于等于0 400

400172 newTriggerType 不能是空 400

400172 followerUid 不能是空 400