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Rest API 错误码

错误提示错误码http状态码
00000成功！400
40001ACCESS_KEY不能为空400
40002ACCESS_SIGN不能为空400
40003签名不能为空400
40004请求时间戳过期400
40005无效的ACCESS_TIMESTAMP400
40006无效的ACCESS_KEY400
40007无效的Content_Type400
40008请求时间戳过期400
40009sign签名错误400
40010请求超时400
40011ACCESS_PASSPHRASE不能为空400
40012apikey/口令不正确400
40013用户状态异常400
40014权限不正确, 需要 {0} 权限400
40015系统异常，请稍后重试400
40016用户必须绑定手机或者谷歌400
40017参数校验失败 {0}400
00171参数校验失败 {0}{1}400
00172参数校验失败400
40018无效的IP400
40019参数 {0} 不能为空400
40020参数 {0} 异常400
40021用户禁止提币400
40022此账号该业务已被限制400
40023此账号该业务已被限制400
40024账号已被冻结400
40025此账号该业务已被限制400
40026用户已被禁用400
40027此账户地区提币必须kyc400
40028此subUid不属于该账号400
40029此账号不是Broker,请先申请成为Broker400
40030子账号无此权限400
40031该账号已注销，不可再次使用400
40032创建账号数量已达限制400
40033该邮箱已被使用400
40034参数 {0} 不存在400
50001coin {0} 不支持全仓400
50002symbol {0} 不支持逐仓400
50003coin {0} 不支持逐仓400
50004symbol {0} 不支持全仓400
50005symbol {0} 无效或者不支持杠杆交易400
40035遵循相关法律法规，根据您的当前登录信息，为方便您的使用，请先进行KYC400
40036passphrase 错误400
40037Apikey 不存在400
40038当前请求ip 没有在ip白名单列表400
40039userSignature签名错误400
40040user api key权限设置错误400
40041用户的ApiKey不存在400
40043FD Broker不存在400
40045被绑定的user不能是FD broker400
40047FD Broker绑定相关接口调用频率限制400
40048用户的ApiKey必须是母账号400
40049用户账号字段解密失败400
40051此账号不是FD Broker,请先申请成为FD Broker400
40052此账号已修改了安全设置。为了您账号的安全，24小时内禁止提币400
40053取值范围校验失败: {0}取值应在{1}之间400
40054根据{0}获取数据为空400
40055subName 长度控制在8位400
40056remark 长度需要满足1~20400
40057参数 {0} {1} 不符合规范400
40058参数 {0} 限制个数在 {1} 以内400
40059参数 {0} 应该小于 {1}400
40060subNames 存在重复的400
40061sub-account 不允许访问400
40062由于监管要求，您被限制下订单400
40063API超过添加的最大限制400
40064子账户创建失败，请检查是否有重复的400
40065此subApikey不存在400
40066该subUid不属于该账号或不是虚拟子账号400
40067子账户创建失败，请检查是否有重复的400
40068禁止子账户访问400
40069已达到创建子账号的最大数量400
40070passphrase 8-32个字母和数字字符400
40071subName 存在重复的400
40072symbol {0} 无效或者不支持合约交易400
40102合约配置不存在，请检查参数400
40109查不到该订单的数据，请确认订单号400
40200服务器升级，请稍后再试400
40301暂未获得使用权限，如需使用，请联系客服400
40303最多只能查询20000条数据400
40304clientOid或clientOrderId的长度不能大于50个字符400
40305clientOid或clientOrderId的长度不能大于64个字符,且不能是火星字符400
40306批量处理订单最多只能处理50条400
40308该合约正在临时维护400
40309该合约已下架400
40400状态校验异常400
40401该操作无法执行400
40402orderId或clientOId格式错误400
40407查询方向不是计划委托的方向400
40408范围错误400
40409格式错误400
40704只能查最近三个月的数据400
40705起止时间不能超过90天400
40707开始时间大于结束时间400
40708参数校验异常400
40709该仓位暂无持仓,不能设置自动追加保证金400
40710账户非正常状态400
40711合约账户余额不足400
40712保证金数量不足400
40713不能超过最大可转出保证金数量400
40714不允许直接追加保证金400
40715委托数量大于最大可开张数400
40716该交易对不支持全仓模式400
40724参数为空400
40725返回无映射信息400
40726全仓模式不支持自动追加保证金400
40727全仓模式不支持调整保证金400
40728您当前为交易员身份，请在当前带单下进行平仓400
40729调整仓位失败，当前持有仓位或委托或者计划委托400
40730当前有委托，或者计划委托，无法调整杠杆400
40199非交易员调用接口400
40731该产品不支持跟单交易400
40732当前不是交易员身份400
40733跟单平仓已经处理完成400
40734下单失败，交易员最少开仓张数{0}张400
40735多头仓位止盈价格请大于开仓均价400
40736多头仓位止盈价格请大于当前价格400
40737空头仓位止盈价格请小于开仓均价400
40738空头仓位止盈价格请小于当前价格400
40739多头仓位止损价格请小于开仓均价400
40740多头仓位止损价格请小于当前价格400
40741空头仓位止损价格请大于开仓均价400
40742空头仓位止损价格请大于当前价格400
40743该订单正在平仓中,不能再次平仓400
40744该追踪订单状态错误400
40745此带单正在委托中，暂不支持平仓400
40746当前最多可平仓张数为{0}张，超过的张数请到当前带单下平仓400
40747赠金不允许双向持仓400
40748委托价格高于最高买价400
40749委托价格低于于最低卖价400
40750该合约的计划委托已达到上限400
40751该合约的止盈止损委托已达到上限400
40752您被禁用当前业务,如有疑问请联系客服400
40753api权限已禁用,如有疑问请联系客服400
40754balance的可用不足.400
40755开仓可用不足.400
40756balance的锁定不足.400
40757position的可用不足.400
40758position的锁定不足.400
40759没有任何资产400
40760账户非正常状态400
40761未成交委托单总数过高400
40762委托数量大于最大可开数量400
40763委托数量不能超过对应档位的最大量400
40764订单剩余量小于本次成交量400
40765仓位剩余量小于本次成交量400
40766开仓委托数量小于本次成交量400
40767开仓处理时仓位不存在400
40768订单不存在400
40769拒绝订单已有成交400
40770结算或者手续费币种配置未找到.400
40771扎差时，不能拥有平仓委托.400
40772帐户不存在400
40773平仓只能发生在双向持仓下.400
40774单边持仓时委托类型也必须是单边持仓类型.400
40775做市帐户只能是单边持仓类型.400
40776创建订单错误.400
40777取消订单错误.400
40778币对{0}不支持{1}币种作为保证金400
40779请检查使用了正确的delegateType400
40780同一symbolId同一时刻有多条风险处理记录400
40781未找到转帐订单400
40782内部划转错误400
40783档位未找到400
40784需要配置modify depth帐户400
40785需要配置draw line帐户400
40786重复的clientOid400
40787价格步长不匹配400
40788批量内部划转错误400
40789配置项中tokenId重复400
40790配置项中symbolCode重复400
40791symbolCode的baseToken或者quoteToken不存在400
40792配置项中symbol重复400
40793BusinessSymbol的symbolCode不存在400
40794BusinessSymbol的supportMarginToken未配置400
40795因为结算或维护原因， 交易暂停400
40796调整后杠杆不在合适的范围内400
40797超过最大可设置杠杆倍数400
40798合约账户余额不足400
40799不能小于最小转入数量400
40800保证金数量不足400
40801不能超过最大可转出保证金数量400
40802仓位为零,不允许直接追加保证金400
40803调小杠杆,追加保证金数量不正确400
40804平仓数量不能超过持有仓位数量400
40805不支持的操作400
40806不支持的币种400
40807账户不存在400
40808参数校验异常 {0}400
40809执行价格参数校验异常400
40810触发价格参数校验异常400
40811参数 {0} 不应该为null400
40812条件 {0} 未满足400
40813参数 {0} 必须有值,不能为空400
40814杠杆倍数无变化400
40815委托价格高于最高买价400
40816委托价格低于于最低卖价400
40817当前订单状态不能撤销400
40818当前订单类型不能撤销400
40819订单不存在！400
40820平多委托价格不允许低于爆仓价400
40821平空委托价格不允许高于爆仓价400
40822合约配置不存在400
40823成交或合理标记价格不存在400
40824当前不允许挂市价单400
40825合约对手深度不存在400
40826因价格波动过大，市价委托成本不足，开仓委托失败。400
40827赠金不允许双向持仓400
40828特殊做市账户不能手动挂单400
40829多头仓位止盈价格请大于开仓均价400
40830多头仓位止盈价格请大于当前价格400
40831空头仓位止盈价格请小于开仓均价400
40832空头仓位止盈价格请小于当前价格400
40833多头仓位止损价格请小于开仓均价400
40834多头仓位止损价格请小于当前价格400
40835空头仓位止损价格请大于开仓均价400
40836空头仓位止损价格请大于当前价格400
40837该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托400
40838该仓位暂无持仓,不能设置自动追加保证金400
40839该合约自动追加保证金功能已暂停使用400
40840分片做市账户重复400
40841线上环境不允许执行400
40842目前配置不允许调整,请稍后重试400
40843no_datasource_key_exists400
40844该合约正在临时维护400
40845该合约已下架400
40846状态校验异常400
40847该操作无法执行400
40848有仓位不能开启跟单交易400
40849该用户已存在进行中的跟单400
40850跟单进行中，不能转出余额400
40851账户状态错误，不能结束跟单400
40852有未成交的委托订单，不能结束跟单400
40853有未执行的计划委托，不能结束跟单400
40854该产品不支持跟单交易400
40855用户已结束跟单，不能再次结束跟单400
40856数据异常400
40857跟单号错误400
40858追踪订单状态错误400
40859该订单正在平仓中,不能再次平仓400
40860交易员不存在,不能设置跟随400
40861交易员已停用,不能设置跟随400
40862请撤销当前委托400
40863请撤销当前计划400
40864请将当前带单平仓400
40865此带单正在委托中，暂不支持平仓400
40866您当前为交易员身份，请在当前带单下进行平仓400
40867当前最多可平仓数量为{0}，超过的数量请到当前带单下平仓400
40868您当前为交易员身份，暂不支持通过计划委托进行平仓400
40869您当前为交易员身份，暂不支持修改杠杆400
40870您当前正在进行跟单，暂不支持修改杠杆400
40871杠杆不满足配置，不能成为交易员400
40872调整仓位失败，当前持有仓位或委托或者计划委托400
40873帐户拥有保证金，需要转出400
40874全仓模式不支持自动追加保证金400
40875全仓模式不支持调整保证金400
40876追踪订单数量过多400
40877跟随追踪订单数量过多400
40878合约指数数据异常，为了避免造成您的损失，请稍后再试。400
40879风险处理中，不能调整资金.400
40880风险处理中，不能调整杠杆.400
40881当前有委托，或者计划委托，无法调整杠杆.400
40882您当前为交易员身份，不能切换为全仓模式400
40883币种混合时，不能调整为逐仓模式400
40884单向持仓时，不能调整为逐仓模式400
40885逐仓模式时，不能调整为单向持仓400
40886全仓模式时，不能调整自动追加保证金400
40887下单失败，单笔闪电开仓数量最多{0}400
40888下单失败，单笔闪电平仓数量最多{0}400
40889该合约的计划委托已达到上限400
40890该合约的止盈止损委托已达到上限400
40891仓位不足，不能设置止盈或者止损400
40892下单失败，交易员最少开仓数量{0}400
40893无法更新此仓位的杠杆系数，没有足够的保证金！400
40894跟单平仓已经处理完成400
40895预设价格与委托/执行价格不匹配400
40896预设止盈止损已经部分兑现,不允许修改400
40897系统体验金账户不存在400
40898系统体验金账户余额不足400
40899存储的用户数量超出限制400
40900系统体验金账户不一致400
40901合约体验金余额不足400
40902不允许使用未来时间400
40903获取杠杆信息失败400
40904归集资金费用失败400
40905收取用户资金费用失败400
40906支付用户资金费用失败400
40907结算处理中，不能进行划转400
40908并发操作失败400
40909划转处理中400
40910操作超时400
40911请求时间戳过期400
40912单次撤单不能超过50400
40913{0}必须传一个400
40914您当前为交易员身份,可使用的最大杠杆为{0}400
40915多头仓位止盈价格请>标记价格400
40916此账号该业务已被限制400
40917多头仓位止损价格请 < 标记价格 {0}400
40918交易员带单开仓过于频繁400
40919该功能暂未开放400
40920当前持有仓位或订单，仓位模式无法更换400
40921委托数量不能超过对应档位的最大量400
40922只允许修改 未成交的限价单400
40923订单数量和订单价格 没有变化400
40924orderId 和 clientOid 必须传入一个400
40925price or size 必须同时传入400
43001订单不存在400
43002挂单失败400
43003挂单失败400
43004没有可撤消的委单400
43005超过交易对最大委托数量限制400
43006下单数量小于最小交易数量400
43007下单数量大于最大交易数量400
43008当前委托价格不能小于{0}{1}400
43009当前委托价格超过限制{0}{1}400
43010交易额不能小于{0}{1}400
43011参数不合符规范 {0}400
42013划转失败400
42014当前币种不支持充币400
42015当前币种不支持提币400
42016symbol {0} 无效或者不支持现货交易400
43013止盈价格需要>当前价格400
43014止盈价格需要<当前价格400
43015止损价格需要<当前价格400
43016止损价格需要>当前价格400
43017您当前为交易员身份，暂不支持通过计划委托进行平仓400
43020止盈止损单不存在400
43021止盈止损单已经处于结束状态400
43022预设止盈止损触发失败400
43023仓位不足，不能设置止盈或者止损400
43024已有委托中的止盈/止损，请在全部撤销后更改400
43025计划委托单不存在400
43026计划委托单已经处于结束状态400
43027不满足最小下单价值{0}400
43028价格请输入{0}的整倍数400
43029当前委托的数量 > 最大可平仓数量400
43032rangeRate is smaller than {0}400
43033Trailing order does not exist400
43034The trigger price should be ≤ the current market price400
43035The trigger price should be ≥ the current market price400
43036交易员修改止盈止损300ms内只允许操作一次400
43037不能小于交易最小委托量{0}400
43038不能大于交易最大委托量{0}400
43039超过最大价格限制{0}400
43040价格最小变动为{0}400
43041超过最大交易额{0}400
43042低于最小交易额{0}400
43043该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托400
43044追踪订单状态错误400
43045此交易员已达跟单上限，请选择其他交易员400
43046用户不存在400
43047跟随者被移除后的几分钟内不允许再次跟随，请稍后再试400
43048交易对为空400
43049不支持该保证金400
43050杠杆超过有效范围400
43051超过最大限制400
43052跟单数量不能低于{0}400
43053跟单比例不能超过{0}400
43054跟单比例不能低于{0}400
43055止损比例需介于{0}-{1}400
43056止盈比例需介于{0}-{1}400
43057子母账户之间不可带单或跟单400
43058参数校验失败400
43059操作失败，请重试400
43060排序规则必传400
43061排序字段必传400
43062该交易员不存在或不可跟单该交易员400
43063自己不能跟单自己400
43064当前带单订单状态错误400
43065跟踪单号 不存在400
43066操作失败400
43067加载数据已达上限，单次最大支持加载{0}条400
43068当前跟随者状态异常，暂不允许移除400
43069当跟随者账户权益低于{0}USDT时才可被移除400
45001未知错误400
45002资产可用不足400
45003开仓可用不足400
45004资产的锁定不足400
45005仓位的可用不足400
45006position的仓位不足400
45007position的锁定不足400
45008没有任何资产400
45009账户有风险,暂时不能交易400
45010委托数量不能超过对应档位的最大量400
45011订单剩余量<本次成交量400
45012仓位剩余量<本次成交量400
45013开仓委托数量<本次成交量400
45014开仓处理时仓位不存在400
45015订单不存在400
45016拒绝订单已有成交400
45017结算或者手续费币种配置未找到.400
45018扎差时，不能拥有平仓委托.400
45019帐户不存在400
45020平仓只能发生在双向持仓下.400
45021单边持仓时委托类型也必须是单边持仓类型.400
45023创建订单错误.400
45024取消订单错误.400
45025币对不支持该币种作为保证金400
45026请检查使用了正确的delegateType400
45031订单已经是终态400
45034重复的clientOid400
45035价格步长不匹配400
45043因为结算或维护原因， 交易暂停400
45044调整后杠杆不在合适的范围内400
45045超过最大可设置杠杆倍数400
45047调小杠杆,追加保证金数量不正确400
45051执行价格参数校验异常400
45052触发价格参数校验异常400
45055当前订单状态不能撤销400
45056当前订单类型不能撤销400
45057订单不存在！400
45060多头仓位止盈价格请>当前价格{0}400
45061空头仓位止盈价格请<当前价格{0}400
45062多头仓位止损价格请<当前价格{0}400
45063空头仓位止损价格请>当前价格{0}400
45064多头仓位止盈价格请>委托价格{0}400
45065空头仓位止盈价格请<委托价格{0}400
45066多头仓位止损价格请<委托价格{0}400
45067空头仓位止损价格请>委托价格{0}400
45068多头仓位止盈价格请>执行价格{0}400
45075该用户已存在进行中的跟单400
45081跟单号错误400
45089您当前正在进行跟单，暂不支持修改杠杆400
45091追踪订单数量过多400
45097当前有委托，或者计划委托，无法调整杠杆.400
45098您当前为交易员身份，不能切换为全仓模式400
45099币种混合时，不能调整为逐仓模式400
45100单向持仓时，不能调整为逐仓模式400
45101逐仓模式时，不能调整为单向持仓400
45102全仓模式时，不能调整自动追加保证金400
45103下单失败，单笔闪电开仓数量最多%s400
45104下单失败，单笔闪电平仓数量最多%s400
45106跟单平仓已经处理完成400
45107API限制开仓，如有问题请联系客服400
45108API限制平仓，如有问题请联系客服400
45110触发最小下单价值限制 {0} USDT400
45111触发最小下单数量400
45112触发最最大下单数量400
45113触发最大下单价值限制400
45114不满足最小下单要求400
45115price 应该满足 {0} 倍数400
45116当前账号持仓条数超过最大数量 {0}400
45117当前持有仓位或委托，无法调整保证金模式400
45118达到总笔数上限(当前委托笔数+当前带单笔数) {0}400
45119此合约暂不支持开仓操作400
45120委托数量 > 最大可开数量400
45121合理标记价格偏离盘口过大,您当前杠杆开仓风险较高400
45122空头仓位止损价格请>标记价格 {0}400
45123可用不足, 当前只可市价下单400
45124Please edit and submit again.400
45125Order cancellation is unavailable for inactive orders. Please cancel parent order and place a new order.400
45126Order cancellation is unavailable for inactive orders. Please cancel parent order and place a new order.400
45127Position brackets disabled TP SL400
45128Position brackets disabled modify qty400
45129撤单过于频繁, 同一个订单号一秒内只允许取消一次400
41103参数{0}错误400
41101参数{0}错误400
41113该交易对已下线400
41114当前交易对停盘中，具体开放时间请留意官方公告400
43012账户余额不足400
41100{0}400
43111参数错误 {0}400
43112提币金额小于手续费 {0}400
43113单笔超过了每日限额 {0}400
43114提币小于最小提币数 {0}400
43115此交易对未到开盘交易时间400
43116该chain提币需要tag400
43117超过可转出的最大金额400
43118clientOrderId重复400
43119Trading is not open400
43120symbol is not open trade400
43121Withdrawal address cannot be your own400
43122该币种限制买入额度{0}，还剩{1}400
43123param error {0}400
43124withdraw step is error400
43125No more than 8 decimal places400
43126This currency does not support withdrawals400
43127非母账户发起划转，或母子账户关系错误400
43128超过总交易对最大委托数量限制 {0}400
47001Currency recharge is not enabled400
47002提币地址校验失败400
49000apiKey与用户userId不匹配400
49001非外部资金托管账户，不允许操作400
49002缺少http header: ACCESS-BROKER-KEY or ACCESS-BROKER-SIGN400
49003非法的IP，拒绝访问400
49004非法的ACCESS-BROKER-KEY值400
49005子账户拒绝访问400
49006ACCESS-BROKER-SIGN校验失败400
49007账户未绑定400
49008账户已绑定400
49009指定clientUserId和已绑定用户ID不一致400
49010账户 {0} 存在资产: {1}400
49011用户绑定前必须完成KYC400
49020不支持的币种400
49021资金操作进行中400
49022禁止访问400
49023余额不足400
49024{0} 数量精度错误400
49025请求内容和初次请求该requestId的内容不一致，具体参数 {0}400
49026{0} 最大 {1} 位400
49030外部资金托管账户, 拒绝访问400
49040未知异常400
60001startTime不能为空400
60002merchantId不能为空400
60003未找到订单400
60004未找到广告400
60005未找到商家400
70001活动ID错误，未找到该活动400
70002rankType错误不支持400
45109当前铺单账户为双向持仓400
40000Bitget正在为全球多个国家和地区提供服务，并严格遵守各个国家和地区的法规与监管要求。依据相关法规，Bitget当前无法对您所在的地区(中国大陆地区)提供服务，您没有开仓权限，给您带来不便，敬请谅解！400
48001参数验证失败 {0}400
48002缺少请求参数400
46013该币种限制卖出额度{0}，还剩{0}400
40404请求的URL不存在400
50010未知错误400
50012账户已冻结或者已注销，请联系客服。400
50013账户已冻结、注销，请联系客服。400
50019该用户禁止交易400
50059不支持划转该币种400
50052资产划转时金额小于0400
50048超过交易对最大委托数量限制400
50046价格太低400
50047价格太高400
50026交易对未开放交易400
50025交易对未开放交易400
50016挂单数量低于交易对最小挂单数量400
50017挂单数量高于交易对最大挂单数量400
50023账号异常被冻结，如有疑问请联系客服400
50031系统异常400
50044未配置系统账户400
50049系统用户操作请求体为空400
50050系统借贷归集已经被执行过了400
50027交易对停止交易维护400
50030交易对即将开放400
50029交易对无下单价格400
50028交易对下线400
50040还款金额必须大于0400
50042还款金额必须大于利息400
50041还款金额必须小于可用资产400
50051对账时收到不在系统（缓存）中的用户400
50024交易对不存在400
50011参数校验异常400
50053借贷归还时金额小于0400
50056强平手续费缴纳时金额小于0400
50054利息归还时金额小于0400
50055手续费缴纳时金额小于0400
50033websocket查询的topic不存在400
50057穿仓补偿时金额小于0400
50032币种不存在400
50036借贷配置不存在400
50037该币种不可借贷400
50038超出系统限制额度400
50034借款金额必须大于0.00000001400
50035超出最大可借金额400
50020余额不足400
50045锁定资产不足400
50015子账号暂时不支持开通杠杆交易400
50021杠杆帐户不存在400
50022账户处于强平状态400
50014账户已存在400
50060重复的clientOid400
50058穿仓没收盈余金额小于0400
50039币对币种不匹配400
50018价格不能小于0400
50043未知的资产流水类型400
50061请修改后提交400
50062该订单已成交或者已撤单400
50063币种精度必须小于等于8位400
50064当前业务已冻结，如有疑问请联系客服400
50065币对已下架400
50066仓位平仓中，请稍后操作400
31001该用户不是交易员400
31002条件 {0} 未满足400
31003参数 {0} 必须有值,不能为空400
31004止盈价格需要>当前价格400
31005止损价格需要<当前价格400
31006此带单正在委托中，暂不支持平仓400
31007订单不存在400
31008该仓位暂无持仓,不能进行止盈止损委托400
31009追踪订单状态错误400
31010清退用户提示400
31011未完全成交订单平仓提示取消委托400
31012回调幅度大于{0}400
31013回调幅度小于{0}400
31014止盈收益率大于{0}400
31015止损收益率小于{0}400
31016批量执行异常400
31017超过最大价格限制{0}400
31018价格最小变动为 {0}400
31019支持交易币对不存在400
31020业务被限制400
31021该币对不可交易，请选择其他币对400
31022不满足该交易区最小下单量，请选择其他交易区400
31023结束跟单处理中400
31024该笔订单未完全成交，请到"现货交易"-"当前委托"下撤销该笔委托后，再进行卖出或结束操作！400
31025您的交易员身份已被停用或撤销，暂不支持此操作，如有疑问请联系客服！400
31026用户不存在400
31027操作失败，请重试400
31028参数验证失败400
31029用户不存在400
31030所选交易对为空400
31031您当前身份为交易员，暂不可进行跟单操作400
31032不能自己跟自己400
31033移除失败400
31034此交易员跟随人数达上限，请选择其他交易员400
31035跟单比例不能低于{0}400
31036跟单比例不能超过{0}400
31037跟单张数不能低于{0}400
31038超过最大限制400
31039交易员身份已被取消,无法设置提醒400
31040止盈比例需介于{0}%%-{1}%%400
31041止损比例需介于{0}%%-{1}%%400
31042您的交易员身份已暂停，若需设置带单合约请联系在线客服400
31043您的带单人数已经过平台增员，如需打开此功能请联系客服减员！400
31044您当前正在申请交易员，暂不允许跟单400
31045当前最多可止盈/止损数量为{0}，超过的数量请到当前带单下操作。400
31046子母账户之间不可带单或跟单400
31047跟随者被移除后的{0}分钟内不允许再次跟随，请稍后再试！400
31048该交易员仅支持邀请用户跟随，请选择其他交易员！400
31049该交易员身份异常或已被撤销，暂不支持查看！400
31050交易员UID重复400
31051traderUserId 异常400
31052不能设置交易员未开启的带单对。400
31053executePrice 不能超过 triggerPrice 的{0}400
31054没有可撤销的订单400
20001startTime 必须小于 endTime400
22001暂无委托可撤销400
22002暂无仓位可平400
22003修改price 和 size 时 请务必 传入 newClientOid400
22004此 {0} 合约暂未支持API交易400
22005此合约暂不支持使用全仓模式400
22006委托价格 > 风控最高买价400
22007委托价格 < 风控最低卖价400
22008市场价格 > 风控最高买价400
22009市场价格 < 风控最低卖价400
22010请设置ip白名单地址400
40100由于监管要求，香港IP需要先完成身份验证400
40101请先完成KYC400
00001startTime 和 endTime 间隔不能大于366天400
12001当前最多可使用{0}，剩余部分处于跟单或带单的冻结资产，暂不可使用400
12002当前币种{0}，限制净卖出价值{1} USD400
12003当前币种{0}，限制净买出价值{1} USD400
13001提币操作太频繁400
13002币种不存在400
13003提币超过每月限额400
13004您实际可提数量为{0}400
13005生成地址失败400
60006参数异常400
60007上传文件不能超过5M400
60008文件格式必须是[".jpg", ".jpeg", ".png"]400
60009文件格式不正确400
60010上传异常400
60011普通用户无法发布广告400
60012您当前为离线状态，请切换为在线状态后再发布广告！400
60013可用余额不足400
60014法币信息未查到400
60015数字币信息未查到400
60016仅支持发布CNY广告400
60017不支持发布CNY广告400
60018您的 KYC 认证仅支持发布{0}400
60019发布失败,无法获取汇率价格400
60020广告类型错误400
60021支付方式为空400
60022交易数量不正确400
60023不满足法币限额({0}-{1})400
60024对账资金异常400
60025备注长度不能大于配置长度400
60026专属国家错误400
60027付款期限错误400
60028付款方式错误400
60029发布广告失败400
60030状态错误400
60031广告编号太长400
60032广告不存在400
60033发布的广告金额错误400
60034备注图片数量不能大于配置数量400
60035编辑广告失败400
60036payTimeLimit不能为空400
60037发布失败，定价与参考价差距大400
60038发布失败，浮动比率错误。400
60039用户不存在400
60040未授权不支持访问400
60041修改广告价格失败400
60042limitPrice 不能为空400
60043广告状态更新失败400
60044只有编辑中的广告，才能编辑400
60045超过可发布的广告数量400
60046priceValue 不能是空400
60047userPayMethodId 不能是空400
40927该订单返回字段type或dest不符合预期400
400172开平仓类型不合法400
43071单个交易对的计划委托限制为{0}条400
43075持仓模式不匹配400
41104不支持的币种: {0}400
43129币种不存在或不可用400
43130时间参数格式错误400
41001账号不存在400
41002参数错误 {0}400
49050不支持的链400
49051缺少callback签名请求头400
49052callback签名校验失败400
49053不可换绑其他平台400
49060cobo加钱总开关未打开400
49061本次托管币种不被允许400
49062fundId不合法/不存在 {0}400
49063托管币种已存在400
49064影子账户额度不足400
49065用户提现地址已存在400
49066cobo减钱总开关未打开400
49067fundSupplementId不合法 {0}400
49068没有可以用来结算的币种400
49069存在资金流程未完成，不可清结算400
49070清结算必须包含全部币种400
49071fundSettlementId不合法 {0}400
49072获得用户资产失败400
49073确认清结算应收fundId集合不是全部fundId400
49074结算流程未完成,不可进行资金操作400
49075查询bg清结算账户地址总表失败400
49076cobo callback非法参数400
49077cobo交易查询接口调用失败400
49078cobo提现交易回调requestId不合法 {0}400
49079资金追加/减少类型不合法400
49080cobo确认清结算，txId不合法400
49081请求金额参数错误400
70020账号不存在400
31057用户还未跟单400
22011全仓不允许设置自动追加保证金400
22012存在不同业务线, {0} 不属于 {1} 业务400
22013仓位体验券状态异常400
22014此仓位体验券不存在400
22015此用户无仓位体验券子账户400
22016此用户非仓位体验券子账户，无法操作体验券400
22017仓位体验券不支持此tokenId400
22018仓位体验券面值为负数400
22019仓位体验券未到过期时间400
22020杠杆倍数为当前仓位的杠杆倍数，不可调节400
22021仓位体验券下单不支持限价订单400
22022该仓位体验券已使用400
22023该仓位体验券已过期400
22024该仓位体验券已回收400
22025体验券子账户不能追加保证金400
22026体验券子账户不可调整持仓模式400
22027仓位体验券不支持此币对400
22028仓位体验券不支持此类型订单400
40104非常抱歉，根据您的IP地址和留存信息，您似乎位于我们目前无法提供服务的国家或地区400
01002{0} 小数精度要小于等于 {1}400
70006参数有效性校验失败: {0}400
70007参数校验失败: {0}，请确认参数时间在当前时间30天内400
70008参数校验失败: {0}，请确认参数时间在当前时间30天内400
400172traderId 不能是空400
400172settings 不能是空400
400172批量修改跟随配置不能超过50400
400172maxHoldSize 不能是空400
400172trackingNoList 不能是空400
400172settingType 不能是空400
80001非法参数400
80002系统异常400
80003币种不支持借贷400
80004币种不支持质押400
80005低于最小质押数量400
80006超过最大质押数量400
80007低于最小借贷数量400
80008超过最大借贷数量400
80009借贷池不足400
80010可借额度已更新，请重新确认400
80011订单不存在400
80012质押不存在400
80013质押提取超过最大上限400
80014最小操作金额为 {0} USDT400
80015超过最大进行中订单数量限制400
80016订单处理中禁止操作400
59001产品不存在400
59002产品剩余额度不够400
59003该产品尚未开放购买400
59004您不是VIP，不能购买此产品400
59005未进行KYC认证400
59006KYC所在的国家不能申购400
59007小于申购最小限额400
59008超过申购最大限额400
59009申购金额不满足步长校验400
59010申购金额精度不能超过 {0} 位400
59011余额不足400
59012产品不存在400
59013参数异常：{0}400
59014参数精度异常400
59015产品不是上线状态不能申购400
59016超过单人持仓总量400
59017产品已暂停申购400
59018未达到开始申购时间400
59019申购的时间范围为 {0} ~ {1}400
59020单笔申购最小限额400
59021操作失败400
59022余额不足400
59023产品剩余额度不足，剩余{0}400
59024赎回活期理财时 amount 不能为空400
59025赎回定期理财时 orderId 不能为空400
59026产品不存在400
59027该产品为新手产品，您不是新手用户，请选择其他产品400
59028产品已隐藏400
59029产品不能申购400
59030超过单笔最大限额400
59031不能进行赎回操作400
59033低于赎回最小限额400
59034赎回金额精度不能超过{0}位400
59035赎回额度必须大于最小限额400
59036超过单笔最大限额400
59037当前订单状态不允许操作400
59038到期当天不允许操作赎回400
59039不能进行赎回操作400
59040赎回时间范围为{0}-{1}400
59041不满足产品的精度400
59042余额不足400
59043产品剩余额度不足，剩余{0} {1}400
59044操作频繁，请稍后再试400
59045申购的时间范围为{0}~{1}400
59046操作失败400
59047赎回时间范围为{0}-{1}400
59048定期赎回不需要传 amount400
59049产品不存在400
40017{0} 个数不合法400
400172orderId 不能为空400
400172repayAll 不能为空400
400172repayAll 类型不不对400
400172daily 类型不不对400
400172daily 不能为空400
400172loanCoin 不能为空400
400172pledgeCoin 不能为空400
400172reviseType 不能为空400
400172reviseType 类型不不对400
70101非法参数400
70102参数校验失败-brokerUserId400
70103参数校验失败-startTime400
70104参数校验失败-endTime400
400172币种请求列表应该在1-100个coin之间400
400172symbol请求列表应该在1-100个symbol之间400
400172dest不能为空400
400172transferType不能为空400
400172dest 类型不合法400
400172symbolList 应该在1-100个symbol之间400
400172symbolList 不能是空400
400172productType 不能是空400
400172planType 不能是空400
400172planType 类型不合法400
400172价格不能小于等于0400
400172newTriggerPrice 不能是空400
400172触发价格不能小于等于0400
400172newTriggerType 不能是空400
400172followerUid 不能是空400
19000操作失败400