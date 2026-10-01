概览
统一账户
统一账户（Unified Account）是 Bitget 面向广大用户推出的新一代交易系统，支持在一个账户中使用多币种资产同时交易现货和各类衍生品。这将会为用户的交易提供极大的便利，不再需要在多个账户之间进行资金划转，且不同业务线的盈亏可以互相抵消，有效地提升了用户的资金利用率。
账户模式
统一账户为用户提供了三种新的账户模式：逐仓模式（Isolated Margin Mode）、基础模式（Basic Mode）和进阶模式（Advanced Mode），以满足不同用户的交易偏好与需求。
|账户模式
|特性
|可交易产品
|保证金支持
|逐仓模式
|各交易仓位风险独立、相互隔离；单仓位盈亏不影响其他仓位
|1. 现货
2. USDT 逐仓合约
3. USDC 逐仓合约
|不支持抵押品设置
|基础模式
|提升资金利用率；但保证金仍限定在稳定币体系内；不支持多币种资产作为统一抵押
|1. 现货
2. USDT 全/逐仓合约
3. USDC 全/逐仓合约
|USDT 与 USDC 计价产品共用同一保证金池；不支持抵押品设置
|进阶模式
|多币种资产按折扣率折算为保证金；支持跨币种风险对冲；资金利用率最高
|1. 现货
2. 现货杠杆
3. USDT 全/逐仓合约
4. USDC 全/逐仓合约
5. 币本位全/逐仓合约
|支持抵押品设置
进阶模式下，所有产品类型的资产均可作为共享保证金使用，且盈亏可相互抵消，具体请参考 此文档。
资产相关名词
|名词
|解释
|权益
|跨保证金账户中特定币种的总权益。币种权益 = 余额 + 冻结保证金 + 未实现盈亏
|余额
|账户中特定币种的余额
|可用
|账户中特定币种用于开仓的当前可用余额。可用 = 余额 + 未实现盈亏
|未实现盈亏
|账户中以特定币种结算的所有合约仓位的总盈亏。未实现盈亏 = USDT 合约在全仓模式下的盈亏 + USDC 合约在全仓模式下的盈亏 + 币本位合约在全仓模式下的盈亏
|负债
|负债 = ABS(min(余额 + 未实现盈亏, 0))
|账户权益
|账户中所有币种资产转换为法币后的净值。账户权益 = sum (币种权益 × 币种的美元价格)
|维持保证金
|账户中所有全仓仓位的总维持保证金。维持保证金 = Sum[全仓仓位中币种的数量 × 币种价格]；维持保证金 = 仓位价值 × 维持保证金率
|保证金率
|用于衡量全仓账户风险的指标。全仓账户的保证金率 = (维持保证金 + 部分强平交易手续费) ÷ 账户权益。维持保证金和部分强平交易手续费都通过将仓位大小和挂单大小相加来计算