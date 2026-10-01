Copy page 概览 统一账户

统一账户（Unified Account）是 Bitget 面向广大用户推出的新一代交易系统，支持在一个账户中使用多币种资产同时交易现货和各类衍生品。这将会为用户的交易提供极大的便利，不再需要在多个账户之间进行资金划转，且不同业务线的盈亏可以互相抵消，有效地提升了用户的资金利用率。

账户模式

统一账户为用户提供了三种新的账户模式：逐仓模式（Isolated Margin Mode）、基础模式（Basic Mode）和进阶模式（Advanced Mode），以满足不同用户的交易偏好与需求。

账户模式 特性 可交易产品 保证金支持 逐仓模式 各交易仓位风险独立、相互隔离；单仓位盈亏不影响其他仓位 1. 现货

2. USDT 逐仓合约

3. USDC 逐仓合约 不支持抵押品设置 基础模式 提升资金利用率；但保证金仍限定在稳定币体系内；不支持多币种资产作为统一抵押 1. 现货

2. USDT 全/逐仓合约

3. USDC 全/逐仓合约 USDT 与 USDC 计价产品共用同一保证金池；不支持抵押品设置 进阶模式 多币种资产按折扣率折算为保证金；支持跨币种风险对冲；资金利用率最高 1. 现货

2. 现货杠杆

3. USDT 全/逐仓合约

4. USDC 全/逐仓合约

5. 币本位全/逐仓合约 支持抵押品设置

进阶模式下，所有产品类型的资产均可作为共享保证金使用，且盈亏可相互抵消，具体请参考 此文档。

资产相关名词