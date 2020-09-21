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Bitget全球合夥⼈

到2020年7⽉Bitget完成韓國頂級遊戲公司SNK領投及頂級資本安瀾資本跟投的千萬美⾦B輪融資，估值 10億美⾦。

2020年初，Bitget全⾯佈局海外市場。為加速全球業務的快速落地，讓更多有實⼒的合作夥伴分享Bitget成⻑紅利，Bitget啟動“全球合夥⼈計劃”，現⾯向全球招募合作夥伴。

現在申請

1.5 M illion

全球累積註冊⽤⼾

$5.6 B illion

24⼩時交易量

5000 +

全球合夥人累計

800 BTC

累計返佣金

合夥⼈權益

拉新專屬補貼

⾏業最低費率：Maker 0.02% Taker 0.03%

註冊就送5U，最⾼可達100U

專屬後台

專⼈賬號登陸，安全可靠

數據透明交易明細⼀⽬了然

佣⾦⽇結

佣⾦每⽇按時到賬

最大限度保障合作夥伴利益

極速提幣

綠⾊通道速充速提

市場扶持

定制拉新與促活線上活動

如交易⼤賽等， 最⾼獎⾦可達100000U

運營活動策劃 市場媒體宣發服務

專屬客服

多語⾔7 * 24⼩時專⼈⼀對⼀

會員專屬福利

⽣⽇禮物品牌好禮

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全球Top5合約交易平台

CMC CoinGecko Cryptoadvanture等收錄

估值十億美金獨角獸

SNK安瀾資本戰略投資千萬美⾦

4國許可證合規運營

加拿⼤，新加坡，美國，澳⼤利亞

專業合約技術

錢包⽀持專⼈/多簽

⾃主研發撮合系統

不插針無宕機 多次抵禦極端行情

強⼤安全⾵控

SSL：12項指標均達到A +（⾏業唯⼀）

四⼤安全廠商保駕護航神荼科技，⻘松雲安全，HEAP，Armors

國際第三⽅安全評級機構CER收錄

產品功能全⾯

1）幣種豐富太多20種

2）功能⿑全：閃電開平倉，預設⽌盈⽌損，全倉/逐倉，階梯強平

全球最⼤數字資產合約跟單平台

5000+全球頂尖交易員

量化交易⼯具完備

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