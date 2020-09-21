到2020年7⽉Bitget完成韓國頂級遊戲公司SNK領投及頂級資本安瀾資本跟投的千萬美⾦B輪融資，估值 10億美⾦。

2020年初，Bitget全⾯佈局海外市場。為加速全球業務的快速落地，讓更多有實⼒的合作夥伴分享Bitget成⻑紅利，Bitget啟動“全球合夥⼈計劃”，現⾯向全球招募合作夥伴。