合約交易
Ex.USDT 合約 Ex.幣本位合約 Ex.模擬盤
合約
U本位合約 幣本位合約 模擬U本位合約 模擬幣本位合約
現貨交易
跟單
Ex.跟單
跟單
買幣
登錄
註冊

全部消息

消息列表 >
掃碼下載APP
繁體中文/
  • 简体中文
  • English
  • 한국어
  • 日本語
  • 繁體中文
  • Русский
  • Español
  • Türkçe
  • CNY
  • USD
  • KRW
  • JPY
  • TWD
  • RUB
  • EUR
  • TRY

Copy Trade Platform

關於Bitget

合約交易首選平台 / Better trading Better life

平台介紹
Bitget創立於2018年，總部位於新加坡，是全球化數字資產衍生品交易平台。公司業務包括期貨合約、現貨交易及全球OTC等。目前全球累計註冊用戶超150萬，合約交易量穩居全球前五。2020年7月Bitget完成韓國頂級遊戲公司SNK領投及頂級資本安瀾資本跟投的千萬美金B輪融資，估值10億美金。Bitget團隊成員來自於國際頂級密碼學、金融投資、社交媒體及電子遊戲等各領域優秀人才。Bitget已被CMC、CoinGecko、Cryptoadventure等頂尖行情網站收錄。
全球最大數字資產合約跟單平台
聚集全球數千優質交易員
  • Top5
    全球Top5交易所
  • 10 億美金
    十億美金獨角獸
  • 150
    全球累計註冊用戶
  • 56 億美金
    24小時交易量
全球佈局化
Bitget在全球實施合規運營，在日本，韓國，越南，加拿大，台灣等地設有分部。
美國
巴西
歐洲
印度
新加坡
越南
俄羅斯
菲律賓
韓國
澳大利亞
日本
  • 美國MSB牌照
  • 澳大利亞DCE許可
  • 加拿大MSB牌照
安全風控
  • 技術過硬
    自主研發合約系統
  • 極致安全
    SSL12項指標均達A+水平
    冷熱錢包支持專人多簽
  • 系統穩定
    多次抵禦極端行情
合約產品
  • 支持USDT合約/幣本位合約/混合合約
    支持20餘幣種
    涵蓋主流幣種、熱門幣種
    行業首家同時支持正向與反向合約
  • 合約功能完備
    全倉/逐倉
    預設止盈止損（行業唯一）
    閃電開平倉、階梯強平
    一鍵反手
  • 一鍵跟單
    全球最大的數字貨幣合約跟單平台
    聚集全網數千頂級交易員
    交易員最高可得10%帶單收益
量化交易
  • 全面開放API 支持API 帶單交易
  • 支持API封裝系統 CCXT
  • 量化交易工具 Gunbot Aotoview SiriusTrader FMZ
客戶服務
  • 7*24小時客服
  • 大客戶專人1對1服務
  • 支持中/英/日/韓/越/繁等多語言服務
下載Bitget 開啟合約交易
全面支持iOS/Android/Mac/Windows系統
下載客戶端隨時隨地開啟您的交易
iPhone Android
Mac OS Windows
下載幫助
Telegram