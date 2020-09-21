Telegram
Copy Trade Platform
- 平台介紹
- Bitget創立於2018年，總部位於新加坡，是全球化數字資產衍生品交易平台。公司業務包括期貨合約、現貨交易及全球OTC等。目前全球累計註冊用戶超150萬，合約交易量穩居全球前五。2020年7月Bitget完成韓國頂級遊戲公司SNK領投及頂級資本安瀾資本跟投的千萬美金B輪融資，估值10億美金。Bitget團隊成員來自於國際頂級密碼學、金融投資、社交媒體及電子遊戲等各領域優秀人才。Bitget已被CMC、CoinGecko、Cryptoadventure等頂尖行情網站收錄。
- 全球最大數字資產合約跟單平台聚集全球數千優質交易員
- Top5全球Top5交易所
- 10 億美金十億美金獨角獸
- 150 萬全球累計註冊用戶
- 56 億美金24小時交易量
全球佈局化
Bitget在全球實施合規運營，在日本，韓國，越南，加拿大，台灣等地設有分部。
美國
巴西
歐洲
印度
新加坡
越南
俄羅斯
菲律賓
韓國
澳大利亞
日本
- 美國MSB牌照
- 澳大利亞DCE許可
- 加拿大MSB牌照
安全風控
- 技術過硬自主研發合約系統
- 極致安全SSL12項指標均達A+水平
冷熱錢包支持專人多簽
- 系統穩定多次抵禦極端行情
合約產品
- 支持USDT合約/幣本位合約/混合合約支持20餘幣種涵蓋主流幣種、熱門幣種行業首家同時支持正向與反向合約
- 合約功能完備全倉/逐倉預設止盈止損（行業唯一）閃電開平倉、階梯強平一鍵反手
- 一鍵跟單全球最大的數字貨幣合約跟單平台聚集全網數千頂級交易員交易員最高可得10%帶單收益
量化交易
- 全面開放API 支持API 帶單交易
- 支持API封裝系統 CCXT
- 量化交易工具 Gunbot Aotoview SiriusTrader FMZ
客戶服務
- 7*24小時客服
- 大客戶專人1對1服務
- 支持中/英/日/韓/越/繁等多語言服務