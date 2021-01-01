Bitget全球化战略版图

Bitget始终坚持在合法、合规的前提下，开展各个国家和地区的业务，拓展国际战略版图，实现全球化合规运营。Bitget致力于成为行业中全球化合规运营平台，为全球用户提供最合规、安全、专业的数字货币交易服务。