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Bitget始终坚持在合法、合规的前提下，开展各个国家和地区的业务，拓展国际战略版图，实现全球化合规运营。Bitget致力于成为行业中全球化合规运营平台，为全球用户提供最合规、安全、专业的数字货币交易服务。
美国MSB牌照
Money Services Business
监管机构
美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)
加拿大MSB牌照
Money Services Business
监管机构
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)
澳大利亚DCE许可
Digital Currency Spot Service Provider
监管机构
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)
新加坡数字货币支付服务豁免权
Exemption Under Payment Services Act
监管机构
新加坡金融管理局(MAS)