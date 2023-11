返回示例

{

"code" : "00000" ,

"msg" : "success" ,

"requestTime" : 1695807020372 ,

"data" : {

"removeLimitUsdt" : "100" ,

"spotInfoList" : [

{

"maxQuoteSize" : "5000000" ,

"surplusQuoteSize" : "4998894.59" ,

"symbol" : "BTCUSDT"

} ,

{

"maxQuoteSize" : "300000" ,

"surplusQuoteSize" : "300000" ,

"symbol" : "ETHBTC"

} ,

{

"maxQuoteSize" : "50000" ,

"surplusQuoteSize" : "50000" ,

"symbol" : "ETHUSDT"

}

] ,

"labelList" : [ ] ,

"enable" : "YES" ,

"showAssetsMap" : "NO" ,

"showEquity" : "NO" ,

"traceSymbolList" : [

{

"enable" : "NO" ,

"symbol" : "BGBUSDT" ,

"minOpenCount" : "0.0001"

} ,

{

"enable" : "YES" ,

"symbol" : "BTCUSDT" ,

"minOpenCount" : "0.0005"

} ,

{

"enable" : "YES" ,

"symbol" : "ETHBTC" ,

"minOpenCount" : "0.0001"

} ,

{

"enable" : "YES" ,

"symbol" : "ETHUSDT" ,

"minOpenCount" : "0.0001"

}

]

}

}