交易员设置跟单交易对

> stopSurplusRatio

String

否

止盈比例

1.0-400之内的正整数，

超过这个值为非法。

2.删除类型时：此值无效。

3.增加类型时：止盈为空则默认不设止盈比例。

4.更新类型时：若值为空则代表不做任何改变；若为0，则代表取消之前设置的止盈；若大于0，则代表新增或更新止盈。

更新类型时，stopSurplusRatio和stopLossRatio两者必传其一。