交易员设置跟单交易对
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HTTP请求
- POST /api/v2/copy/mix-trader/config-setting-symbols
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/copy/mix-trader/config-setting-symbols" \
-H "ACCESS-KEY:your apiKey" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:en-US" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d \'{"settingList":[{"symbol":"BTCUSDT","productType":"USDT-FUTURES","settingType":"add","stopSurplusRatio":"100","stopLossRatio":"30"}]}'
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|settingList
|List
|是
|设置集合
最大50个
|>symbol
|String
|是
|交易对
|>productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
|>settingType
|String
|是
|设置类型,
ADD,
DELETE,
UPDATE
|>stopSurplusRatio
|String
|否
|止盈比例
1.0-400之内的正整数，
超过这个值为非法。
2.删除类型时：此值无效。
3.增加类型时：止盈为空则默认不设止盈比例。
4.更新类型时：若值为空则代表不做任何改变；若为0，则代表取消之前设置的止盈；若大于0，则代表新增或更新止盈。
更新类型时，stopSurplusRatio和stopLossRatio两者必传其一。
|>stopLossRatio
|String
|否
|止损比例
1.0-400之内的正整数，
超过这个值为非法。
2.删除类型时：此值无效。
3.增加类型时：止损为空则默认不设止损比例。
4.更新类型时：若值为空则代表不做任何改变；若为0，则代表取消之前设置的止损；若大于0，则代表新增或更新止损。
更新类型时，stopSurplusRatio和stopLossRatio两者必传其一。
返回示例
{
"code": "00000",
"data": "success",
"msg": "success",
"requestTime": "1627354109502"
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|data
|String
|设置结果, success fail