跳到主要内容

交易员设置跟单交易对

限速规则: 10次/1s (uid)

HTTP请求

  • POST /api/v2/copy/mix-trader/config-setting-symbols
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/copy/mix-trader/config-setting-symbols" \
  -H "ACCESS-KEY:your apiKey" \
  -H "ACCESS-SIGN:*******" \
  -H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
  -H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
  -H "locale:en-US" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d \'{"settingList":[{"symbol":"BTCUSDT","productType":"USDT-FUTURES","settingType":"add","stopSurplusRatio":"100","stopLossRatio":"30"}]}'

请求参数

参数名参数类型是否必须描述
settingListList设置集合
最大50个
>symbolString交易对
>productTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
>settingTypeString设置类型, ADD, DELETE, UPDATE
>stopSurplusRatioString止盈比例
1.0-400之内的正整数，
超过这个值为非法。
2.删除类型时：此值无效。
3.增加类型时：止盈为空则默认不设止盈比例。
4.更新类型时：若值为空则代表不做任何改变；若为0，则代表取消之前设置的止盈；若大于0，则代表新增或更新止盈。
更新类型时，stopSurplusRatio和stopLossRatio两者必传其一。
>stopLossRatioString止损比例
1.0-400之内的正整数，
超过这个值为非法。
2.删除类型时：此值无效。
3.增加类型时：止损为空则默认不设止损比例。
4.更新类型时：若值为空则代表不做任何改变；若为0，则代表取消之前设置的止损；若大于0，则代表新增或更新止损。
更新类型时，stopSurplusRatio和stopLossRatio两者必传其一。
返回示例
{
    "code": "00000",
    "data": "success",
    "msg": "success",
    "requestTime": "1627354109502"
}

返回参数

返回字段参数类型字段说明
dataString设置结果, success fail