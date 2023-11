返回示例

{

"code" : "00000" ,

"msg" : "success" ,

"requestTime" : 1695872676719 ,

"data" : [

{

"canTrace" : "Yes" ,

"traderId" : "**********" ,

"traderName" : "xx-111111" ,

"maxLimit" : "750" ,

"bgbMaxFollowLimit" : "75" ,

"followCount" : "23" ,

"bgbFollowCount" : "49" ,

"traderStatus" : "No" ,

"currentTradingList" : [

"10000LADYSUSDT" ,

"1000XECUSDT"

] ,

"columnList" : [

{

"describe" : "ROI" ,

"value" : "5739.62"

} ,

{

"describe" : "Total PnL" ,

"value" : "$12,376.16"

} ,

{

"describe" : "Total followers PnL" ,

"value" : "$747.81"

} ,

{

"describe" : "AUM" ,

"value" : "$50,079.15"

} ,

{

"describe" : "Max drawdown" ,

"value" : "2.09"

} ,

{

"describe" : "Last 3W win rate" ,

"value" : "100.00"

}

] ,

"totalFollowers" : "49" ,

"profitCount" : "108" ,

"lossCount" : "0" ,

"tradeCount" : "108" ,

"traderPic" : "" ,

"maxCallbackRate" : "2.099517" ,

"averageWinRate" : "100" ,

"dailyProfitRateList" : [

{

"rate" : "4133.695901" ,

"cTime" : "1693238400000"

}

] ,

"dailyProfitList" : [

{

"amount" : "7715.9787" ,

"cTime" : "1693238400000"

}

] ,

"followerTotalProfit" : "747.81119997" ,

"profitRate24hList" : [

{

"rate" : "6133.845805" ,

"cTime" : "1695744000000"

}

] ,

"profit24hList" : [

{

"amount" : "12376.1621" ,

"cTime" : "1695744000000"

}

] ,

"lastTradeTime" : "1695780099629" ,

"tradeDays" : "19629"

}

]

}