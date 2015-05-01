合并深度接口
限速规则: 20次/1s (IP)
描述
查询合并深度信息
HTTP请求
- GET /api/v2/mix/market/merge-depth
请求示例
curl "https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/merge-depth?productType=usdt-futures&symbol=BTCUSDT"
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|symbol
|String
|是
|交易币对，BTCUSDT
|productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|precision
|String
|否
|价格精度，根据选择的精度作为步长返回累计深度，枚举值：
scale0/scale1/scale2/scale3
scale0 不合并，默认值
一般情况下，scale1为交易对报价精度10的合并深度
一般情况下，scale2为报价精度100
scale3为报价精度*1000
0/1/2/3对应的精度以实际返回参数“scale”为准,每个交易对的报价精度都不一样，部分币对并没有scale2，请求该币对不存在的scale将会按照最大scale处理。例：某个交易对只有scale 0/1，当请求scale2时自动降为scale1。
|limit
|String
|否
|固定档位枚举值：1/5/15/50/max，默认档位100，传入max返回该交易对的最大档位
当实际深度不满足limit时，按实际档位返回。若传入max返回该交易对的最大档位
返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1695870963008,
"data": {
"asks": [
[
26347.5,
0.25
],
[
26348.0,
0.16
]
],
"bids": [
[
26346.5,
0.16
],
[
26346.0,
0.32
]
],
"ts": "1695870968804",
"scale": "0.1",
"precision": "scale0",
"isMaxPrecision": "NO"
}
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|asks
|List<String>
|当前价位的所有卖单
如["38084.5","0.5"] 中，"38084.5"代表深度价格，"0.5"代表基础币数量
|> Index 0
|String
|价格
|> Index 1
|String
|数量
|bids
|List<String>
|当前价位的所有买单
如["38084.5","0.5"] 中，"38084.5"代表深度价格，"0.5"代表基础币数量
|> Index 0
|String
|价格
|> Index 1
|String
|数量
|precision
|String
|当前档位，例：scale 1
|scale
|String
|实际的精度值，例：0.1
|isMaxPrecision
|String
|YES 表示当前已经是最大精度，NO 非最大精度
|ts
|String
|当前深度对应的时间 Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085