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合并深度接口

限速规则: 20次/1s (IP)

描述

查询合并深度信息

HTTP请求

  • GET /api/v2/mix/market/merge-depth
请求示例
curl "https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/merge-depth?productType=usdt-futures&symbol=BTCUSDT"

请求参数

参数名参数类型是否必须描述
symbolString交易币对，BTCUSDT
productTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
precisionString价格精度，根据选择的精度作为步长返回累计深度，枚举值：
scale0/scale1/scale2/scale3
scale0 不合并，默认值
一般情况下，scale1为交易对报价精度10的合并深度
一般情况下，scale2为报价精度100
scale3为报价精度*1000
0/1/2/3对应的精度以实际返回参数“scale”为准,每个交易对的报价精度都不一样，部分币对并没有scale2，请求该币对不存在的scale将会按照最大scale处理。例：某个交易对只有scale 0/1，当请求scale2时自动降为scale1。
limitString固定档位枚举值：1/5/15/50/max，默认档位100，传入max返回该交易对的最大档位
当实际深度不满足limit时，按实际档位返回。若传入max返回该交易对的最大档位
返回示例
{
    "code": "00000",
    "msg": "success",
    "requestTime": 1695870963008,
    "data": {
        "asks": [
            [
                26347.5,
                0.25
            ],
            [
                26348.0,
                0.16
            ]
        ],
        "bids": [
            [
                26346.5,
                0.16
            ],
            [
                26346.0,
                0.32
            ]
        ],
        "ts": "1695870968804",
        "scale": "0.1",
        "precision": "scale0",
        "isMaxPrecision": "NO"
    }
}

返回参数

返回字段参数类型字段说明
asksList<String>当前价位的所有卖单
["38084.5","0.5"] 中，"38084.5"代表深度价格，"0.5"代表基础币数量
> Index 0String价格
> Index 1String数量
bidsList<String>当前价位的所有买单
["38084.5","0.5"] 中，"38084.5"代表深度价格，"0.5"代表基础币数量
> Index 0String价格
> Index 1String数量
precisionString当前档位，例：scale 1
scaleString实际的精度值，例：0.1
isMaxPrecisionStringYES 表示当前已经是最大精度，NO 非最大精度
tsString当前深度对应的时间 Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085