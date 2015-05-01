precision

String

否

价格精度，根据选择的精度作为步长返回累计深度，枚举值：

scale0/scale1/scale2/scale3

scale0 不合并，默认值

一般情况下，scale1为交易对报价精度10的合并深度

一般情况下，scale2为报价精度100

scale3为报价精度*1000

0/1/2/3对应的精度以实际返回参数“scale”为准,每个交易对的报价精度都不一样，部分币对并没有scale2，请求该币对不存在的scale将会按照最大scale处理。例：某个交易对只有scale 0/1，当请求scale2时自动降为scale1。