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合约标记价格历史k线

限速规则: 20次/1s (IP)

描述

查询合约标记价格历史k线数据，最大返回200条数据

HTTP请求

  • GET /api/v2/mix/market/history-mark-candles
请求示例
curl "https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/history-mark-candles?symbol=BTCUSDT&granularity=5m&endTime=1691329771000&limit=100&startTime=1688824171000&productType=usdt-futures"

请求参数

参数名参数类型是否必须描述
symbolString交易币对
productTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
granularityStringk线粒度
- 1min(1分钟)
- 5min(5分钟)
- 15min(15分钟)
- 30min(30分钟)
- 1h(1小时)
- 4h(4小时)
- 6h(6小时)
- 12h(12小时)
- 1day(1天)
- 3day (3天)
- 1week(1周)
- 1M (月线)
- 6Hutc (零时区 6小时线)
- 12Hutc (零时区12小时线)
- 1Dutc (零时区 1日线)
- 3Dutc (零时区 3日线)
- 1Wutc (零时区 周线)
- 1Mutc (零时区 月线)
startTimeString开始时间 即查询该时间之后的k线
需根据时间粒度不同，将对应时间单位向下取整来查询。
Unix时间戳的毫秒数格式，如 1672410780000
请求在此开始时间之后的数据（最大时间查询范围为90天）
endTimeString结束时间 即查询该时间之前的k线
需根据时间粒度不同，将对应时间单位向下取整来查询。
Unix时间戳的毫秒数格式，如 1672410780000
请求在此结束时间之前的数据（最大时间查询范围为90天）
limitString默认100 最大200
返回示例
{
    "code": "00000",
    "msg": "success",
    "requestTime": 1695866282808,
    "data": [
        [
            "1691299500000",
            "29803",
            "29803",
            "29803",
            "29803",
            "0",
            "0"
        ],
        [
            "1691299800000",
            "29803",
            "29803",
            "29803",
            "29803",
            "0",
            "0"
        ]
}

返回参数

返回字段参数类型字段说明
index[0]String时间戳, Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085
index[1]String开盘价
index[2]String最高价
index[3]String最低价
index[4]String收盘价, 最新一个收盘价可能还在持续更新，请订阅websocket跟踪最新价
index[5]String交易币成交量
index[6]String计价币成交量