合约历史k线
限速规则: 20次/1s (IP)
描述
查询所有的历史k线数据，最大返回200条数据。
HTTP请求
- GET /api/v2/mix/market/history-candles
请求示例
curl "https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/history-candles?symbol=BTCUSDT&granularity=1W&limit=200&productType=usdt-futures"
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|symbol
|String
|是
|交易币对
|productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|granularity
|String
|是
|k线粒度
- 1min(1分钟)
- 5min(5分钟)
- 15min(15分钟)
- 30min(30分钟)
- 1h(1小时)
- 4h(4小时)
- 6h(6小时)
- 12h(12小时)
- 1day(1天)
- 3day (3天)
- 1week(1周)
- 1M (月线)
- 6Hutc (零时区 6小时线)
- 12Hutc (零时区12小时线)
- 1Dutc (零时区 1日线)
- 3Dutc (零时区 3日线)
- 1Wutc (零时区 周线)
- 1Mutc (零时区 月线)
|startTime
|String
|否
|开始时间 即查询该时间之后的k线
需根据时间粒度不同，将对应时间单位向下取整来查询。
Unix时间戳的毫秒数格式，如 1672410780000
请求在此开始时间之后的数据（最大时间查询范围为90天）
|endTime
|String
|否
|结束时间 即查询该时间之前的k线
需根据时间粒度不同，将对应时间单位向下取整来查询。
Unix时间戳的毫秒数格式，如 1672410780000
请求在此结束时间之前的数据（最大时间查询范围为90天）
|limit
|String
|否
|默认100 最大200
返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1695865864944,
"data": [
[
"1687708800000",
"27176.93",
"27177.43",
"27166.93",
"27177.43",
"2990.08",
"81246917.3294"
],
[
"1688313600000",
"27177.43",
"27177.43",
"24000",
"24001",
"2989.1",
"72450031.0448"
]
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|index[0]
|String
|时间戳, Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085
|index[1]
|String
|开盘价
|index[2]
|String
|最高价
|index[3]
|String
|最低价
|index[4]
|String
|收盘价, 最新一个收盘价可能还在持续更新，请订阅websocket跟踪最新价
|index[5]
|String
|交易币成交量
|index[6]
|String
|计价币成交量