调整单双向持仓模式

限速规则: 5次/1s (uid)

产品类型下有仓位/委托时不能调整持仓模式。

POST /api/v2/mix/account/set-position-mode

请求示例 curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/account/set-position-mode" \

-H "ACCESS-KEY:*******" \

-H "ACCESS-SIGN:*" \

-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \

-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \

-H "locale:en-US" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d \ ' { "productType" : "USDT-FUTURES" , "posMode" : "one_way_mode" } '

参数名 参数类型 是否必须 描述 productType String 是 产品类型

USDT-FUTURES USDT专业合约

COIN-FUTURES 混合合约

USDC-FUTURES USDC专业合约

SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘

SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘

SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘 posMode String 是 持仓模式

one_way_mode 单向持仓

hedge_mode 双向持仓

返回示例 {

"code" : "00000" ,

"msg" : "success" ,

"requestTime" : 1696817554949 ,

"data" : {

"posMode" : "hedge_mode"

}

}

返回字段 参数类型 字段说明 posMode String 持仓模式

one_way_mode 单向持仓

hedge_mode 双向持仓

如果想变换用户在 所有symbol 合约上的持仓模式时，则需指定双向持仓或单向持仓。指定productType任意币对任意side存在仓位/委托的情况下，请求会失败