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调整单双向持仓模式

限速规则: 5次/1s (uid)

描述

产品类型下有仓位/委托时不能调整持仓模式。


如果想变换用户在 所有symbol 合约上的持仓模式时，则需指定双向持仓或单向持仓。
指定productType任意币对任意side存在仓位/委托的情况下，请求会失败

HTTP请求

  • POST /api/v2/mix/account/set-position-mode
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/account/set-position-mode" \
   -H "ACCESS-KEY:*******" \
   -H "ACCESS-SIGN:*" \
   -H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
   -H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
   -H "locale:en-US" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d \'{"productType": "USDT-FUTURES","posMode": "one_way_mode"}'

请求参数

参数名参数类型是否必须描述
productTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
posModeString持仓模式
one_way_mode 单向持仓
hedge_mode 双向持仓
返回示例
{
    "code": "00000",
    "msg": "success",
    "requestTime": 1696817554949,
    "data": {
        "posMode": "hedge_mode"
    }
}

返回参数

返回字段参数类型字段说明
posModeString持仓模式
one_way_mode 单向持仓
hedge_mode 双向持仓