调整单双向持仓模式
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描述
产品类型下有仓位/委托时不能调整持仓模式。
如果想变换用户在 所有symbol 合约上的持仓模式时，则需指定双向持仓或单向持仓。
指定productType任意币对任意side存在仓位/委托的情况下，请求会失败
HTTP请求
- POST /api/v2/mix/account/set-position-mode
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/account/set-position-mode" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:en-US" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d \'{"productType": "USDT-FUTURES","posMode": "one_way_mode"}'
请求参数
|参数名
|参数类型
|是否必须
|描述
|productType
|String
|是
|产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
|posMode
|String
|是
|持仓模式
one_way_mode 单向持仓
hedge_mode 双向持仓
返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1696817554949,
"data": {
"posMode": "hedge_mode"
}
}
返回参数
|返回字段
|参数类型
|字段说明
|posMode
|String
|持仓模式
one_way_mode 单向持仓
hedge_mode 双向持仓