获取p2p商家广告单列表

返回示例

{

"code" : "00000" ,

"msg" : "success" ,

"requestTime" : 1696930053072 ,

"data" : {

"advList" : [

{

"advId" : "1" ,

"advNo" : "1" ,

"side" : "buy" ,

"advSize" : "0.6" ,

"size" : "0" ,

"coin" : "BTC" ,

"price" : "155570.9" ,

"coinPrecision" : "36" ,

"fiat" : "CNY" ,

"fiatPrecision" : "2" ,

"fiatSymbol" : "¥" ,

"status" : "online" ,

"hide" : "no" ,

"maxTradeAmount" : "93342.54" ,

"minTradeAmount" : "100" ,

"payDuration" : "4" ,

"turnoverNum" : "8" ,

"turnoverRate" : "1.00" ,

"label" : null ,

"userLimitList" : {

"minCompleteNum" : "0" ,

"maxCompleteNum" : "0" ,

"placeOrderNum" : "0" ,

"allowMerchantPlace" : "no" ,

"completeRate30d" : "0" ,

"country" : ""

} ,

"paymentMethodList" : [

{

"paymentMethod" : "Bank Card" ,

"paymentId" : "11" ,

"paymentInfo" : [

{

"name" : "Bank Card" ,

"required" : true ,

"type" : "txt"

}

]

} ,

{

"paymentMethod" : "WeChat" ,

"paymentId" : "12" ,

"paymentInfo" : [

{

"name" : "Payment code" ,

"required" : true ,

"type" : "file"

} ,

{

"name" : "WeChatAccount" ,

"required" : true ,

"type" : "txt"

}

]

} ,

{

"paymentMethod" : "Alipay" ,

"paymentId" : "13" ,

"paymentInfo" : [

{

"name" : "AlipayAccount" ,

"required" : true ,

"type" : "txt"

} ,

{

"name" : "Payment code" ,

"required" : true ,

"type" : "file"

}

]

}

] ,

"merchantCertifiedList" : [ ] ,

"utime" : "1696733724267" ,

"ctime" : "1696733724267"

}

] ,

"minAdvId" : "1"

}

}