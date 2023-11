获取子账户的现货账户资产信息

返回示例

{

"code" : "00000" ,

"msg" : "success" ,

"requestTime" : 1695785115457 ,

"data" : {

"assetsList" : [

{

"coin" : "BTC" ,

"available" : "100.00000000" ,

"frozen" : "0.00000000" ,

"locked" : "0.00000000" ,

"uTime" : "1692105973000"

} ,

{

"coin" : "USDT" ,

"available" : "100.00000000" ,

"frozen" : "0.00000000" ,

"locked" : "0.00000000" ,

"uTime" : "1692105971000"

} ,

{

"coin" : "ETH" ,

"available" : "100000.00000000" ,

"frozen" : "0.00000000" ,

"locked" : "0.00000000" ,

"uTime" : "1695024539000"

}

]

}

}