Sözleşme
Ex. USDT-Ⓜ Ex. Coin-Ⓜ Ex. Demo
Vadeli İşlemler
USDT-Ⓜ Coin-Ⓜ USDT-Ⓜ Demo Coin-Ⓜ Demo
Spot
Copy Trade
Eski Copy Trade
Copy Trade
Kripto Satın Al
Daha fazla
Ödül Merkezi Launchpad BGB
Giriş Yap
Hesap Oluştur

Tüm Haberler

Mesaj listesi >
Download APP
Türkçe/
  • 简体中文
  • English
  • 한국어
  • 日本語
  • 繁體中文
  • Русский
  • Español
  • Türkçe
  • CNY
  • USD
  • KRW
  • JPY
  • TWD
  • RUB
  • EUR
  • TRY
Kontratın oranı Kontratın ücret oranı Para çekme ücreti Vadeli İşlemler

İşlem ücreti BFT ödeme ile % 20 oranında azalacaktır

BFT bakiyesi işlem ücretini desteklemekte yetersiz kaldığında, işlem ücreti orijinal yönteme göre tam olarak ödenecektir.
  • Çift Piyasa Yapıcı Piyasa Alıcı Piyasa Yapıcı(BFT ödeme ücreti) Piyasa Alıcı(BFT ödeme ücreti)
Maker-Taker ticaret mekanizması fiyat emirlerinin ve erken listelerin devamlılığını teşvik eder, dijital para ticaretini kolaylaştırmayı ve fiyat istikrarını korumayı amaçlamaktadır.
Telegram