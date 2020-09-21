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Kontratın oranı Kontratın ücret oranı Para çekme ücreti Vadeli İşlemler
İşlem ücreti BFT ödeme ile % 20 oranında azalacaktır
BFT bakiyesi işlem ücretini desteklemekte yetersiz kaldığında, işlem ücreti orijinal yönteme göre tam olarak ödenecektir.
- Çift Piyasa Yapıcı Piyasa Alıcı Piyasa Yapıcı(BFT ödeme ücreti) Piyasa Alıcı(BFT ödeme ücreti)
Maker-Taker ticaret mekanizması fiyat emirlerinin ve erken listelerin devamlılığını teşvik eder, dijital para ticaretini kolaylaştırmayı ve fiyat istikrarını korumayı amaçlamaktadır.