1.2 M illion
Toplam Global Kayıtlı Kullanıcı
$5 B illion
24 saatlik işlem hacmi
5000 +
Toplam Global ortaklar
800 BTC
Kümülatif İade
Ortakların Hak ve Menfaatleri
Satın Alma Sübvansiyonu
Sektördeki En Düşük Ücret Oranı: Piyasa Yapıcı 0.04% Piyasa Alıcı 0.06%
Kayıt için 5U, Maksimum 100U.
Özel Arka Uç
Münhasır Hesap, Güvenli ve Güvenilir
Veri Şeffaflığı, Temiz İşlem Ayrıntılarını
Günlük İade
Günlük indirim zamanında verilecektir.
Mümkün olduğunca ortakların hak ve menfaatlerini koruruz
Hızlı Çekme
Pazar Desteği
Satın alma ve etkinleştirme çevrimiçi etkinliklerini özelleştirme
Ticaret yarışmaları gibi, en yüksek bonus 100.000U'ya ulaşır
Operasyon olay planlaması, Pazar medyası tanıtım hizmeti
Özel Müşteri Hizmetleri
Üye Münhasır Faydaları
Bitget'i Seçme Nedeni
Global Top 5 Kontrat Ticaret Platformu
Tek boynuzlu 1 milyar dolar değerinde Unicorn şirketi
Dört Ulusal Lisans, Uyum Operasyonu
Mesleki Kontrat Teknolojisi
Cüzdan özel/çoklu imzayı destekler
Kendi geliştirdiği eşleşme makinesi
Aşırı Piyasa Dalgalanmasında Aşırı Yüklenme Yok
Güçlü Güvenlik Risk Kontrolü
12 SSL göstergesi için A+ sıralaması (sektördeki tek gösterge)
Dört büyük güvenlik satıcısı: Suntwin Teknolojisi, Qingsong Bulut Güvenliği, HEAP, Zırhlar
Uluslararası üçüncü taraf güvenlik derecelendirme kuruluşu CER'de listelenmiştir
Kapsamlı Ürün fonksiyonları
1) 20'den fazla sürekli kontrat işlem çifti
2) Kapsamlı fonksiyonlar: Flaş açık ve kapalı pozisyonlar, önceden ayarlanmış TP/SL, Çapraz/İzole, katmanlı likidasyon
Dünyanın En Büyük Kripto Para Kontratı Ticaret Kopyalama Platformu
Tam Kantitatif Alım-Satım Araçları
Tamamen Açık API
CCXT'yi Destekleyin
Nicel Ticaret Aracı Gunbot Aotoview SiriusYatırımcı