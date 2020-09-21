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Bitget Global İş Ortağı

Merkezi Singapur'da bulunan Bitget, küresel olarak lider bir kripto para türevleri noktasıdır. Temmuz 2020'de Bitget, Güney Kore'nin en iyi oyun şirketi SNK tarafından yönetilen ve en büyük sermaye Anlan Capital tarafından ortaklaşa yatırılan 10 milyon dolarlık B Serisi finansmanını tamamladı ve şimdi Bitget'e 1 milyar dolar değer kazandı.

2020'nin başında Bitget tamamen denizaşırı pazara konuşlanacak. Küresel işletmenin hızlı bir şekilde uygulanmasını hızlandırmak ve daha yetenekli ortakların Bitget'in büyüme temettülerini paylaşmasına izin vermek için. Bitget, Global İş Ortağı Programı'nı başlattı ve şimdi dünyanın her yerinden iş ortaklarını işe alıyor.

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1.2 M illion

Toplam Global Kayıtlı Kullanıcı

$5 B illion

24 saatlik işlem hacmi

5000 +

Toplam Global ortaklar

800 BTC

Kümülatif İade

Ortakların Hak ve Menfaatleri

Satın Alma Sübvansiyonu

Sektördeki En Düşük Ücret Oranı: Piyasa Yapıcı 0.04% Piyasa Alıcı 0.06%

Kayıt için 5U, Maksimum 100U.

Özel Arka Uç

Münhasır Hesap, Güvenli ve Güvenilir

Veri Şeffaflığı, Temiz İşlem Ayrıntılarını

Günlük İade

Günlük indirim zamanında verilecektir.

Mümkün olduğunca ortakların hak ve menfaatlerini koruruz

Hızlı Çekme

Hızlı Kanal, Hızlı Para Yatırma ve Çekme

Pazar Desteği

Satın alma ve etkinleştirme çevrimiçi etkinliklerini özelleştirme

Ticaret yarışmaları gibi, en yüksek bonus 100.000U'ya ulaşır

Operasyon olay planlaması, Pazar medyası tanıtım hizmeti

Özel Müşteri Hizmetleri

Çok Dilli, 7/24, 1-1 Müşteri Hizmetleri

Üye Münhasır Faydaları

Doğum Günü için Markalı Hediye

Bitget'i Seçme Nedeni

Global Top 5 Kontrat Ticaret Platformu

CMC, CoinGecko and Cryptoadvanture’de listelendi.

Tek boynuzlu 1 milyar dolar değerinde Unicorn şirketi

SNK ve Anlan Capital stratejik olarak on milyonlarca dolar yatırım yapıyor

Dört Ulusal Lisans, Uyum Operasyonu

Kanada, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya

Mesleki Kontrat Teknolojisi

Cüzdan özel/çoklu imzayı destekler

Kendi geliştirdiği eşleşme makinesi

Aşırı Piyasa Dalgalanmasında Aşırı Yüklenme Yok

Güçlü Güvenlik Risk Kontrolü

12 SSL göstergesi için A+ sıralaması (sektördeki tek gösterge)

Dört büyük güvenlik satıcısı: Suntwin Teknolojisi, Qingsong Bulut Güvenliği, HEAP, Zırhlar

Uluslararası üçüncü taraf güvenlik derecelendirme kuruluşu CER'de listelenmiştir

Kapsamlı Ürün fonksiyonları

1) 20'den fazla sürekli kontrat işlem çifti

2) Kapsamlı fonksiyonlar: Flaş açık ve kapalı pozisyonlar, önceden ayarlanmış TP/SL, Çapraz/İzole, katmanlı likidasyon

Dünyanın En Büyük Kripto Para Kontratı Ticaret Kopyalama Platformu

5000'den fazla dünyanın en iyi yatırımcıları

Tam Kantitatif Alım-Satım Araçları

Tamamen Açık API

CCXT'yi Destekleyin

Nicel Ticaret Aracı Gunbot Aotoview SiriusYatırımcı

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