Merkezi Singapur'da bulunan Bitget, küresel olarak lider bir kripto para türevleri noktasıdır. Temmuz 2020'de Bitget, Güney Kore'nin en iyi oyun şirketi SNK tarafından yönetilen ve en büyük sermaye Anlan Capital tarafından ortaklaşa yatırılan 10 milyon dolarlık B Serisi finansmanını tamamladı ve şimdi Bitget'e 1 milyar dolar değer kazandı.

2020'nin başında Bitget tamamen denizaşırı pazara konuşlanacak. Küresel işletmenin hızlı bir şekilde uygulanmasını hızlandırmak ve daha yetenekli ortakların Bitget'in büyüme temettülerini paylaşmasına izin vermek için. Bitget, Global İş Ortağı Programı'nı başlattı ve şimdi dünyanın her yerinden iş ortaklarını işe alıyor.