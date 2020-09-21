Telegram
Most Secure Cryptocurrency Exchange
En Güvenli Kriptopara Borsası
Bitget her zaman yasallık ve uyum öncülü altında çeşitli ülke ve bölgelerde iş yapmak, uluslararası stratejik topraklarını genişletmek ve küresel uyum operasyonlarına ulaşmakta ısrar etti.
Bitget, dünya çapındaki kullanıcılar için en uyumlu, güvenli ve profesyonel dijital para birimi alım satım hizmetlerini sunan, sektörde küresel bir uyumluluk operasyon platformu olmaya kendini adamıştır.
Amerika Birleşik Devletleri
Brezilya
Avrupa
Hindistan
Singapur
Vietnam
Rusya
Filipinler
Kore
Avustralya
Japonya
ABD MSB Lisansı
Regulatory Authority:
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), ABD Hazine Bakanlığı
Kanada MSB Lisansı
Regulatory Authority:
Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC)
Avustralya Dijital Para Birimi Borsası (DCE) Lisansı
Regulatory Authority:
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC)