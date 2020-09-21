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Copy Trade Platform

Bitget Hakkında

Vadeli işlemler için tercih edilen nokta / Better trading Better life

Platform Tanıtımı
2018 yılında kurulan ve merkezi Singapur'da bulunan Bitget, küresel lider bir kripto para türevleri platformudur. Bitget vadeli işlem kontratını ve spot ticareti destekler. Şu anda, dünya çapında 1,2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip ve Bitget, Temmuz 2020’de Bitget, Güney Kore'nin en iyi oyun şirketi SNK tarafından yönetilen ve Çin'de kurulmuş bir yatırım firması olan Anlan Capital tarafından ortak yatırım yapılan 10 milyon dolarlık B Serisi finansmanı tamamladı. Bitget şimdi 1 milyar dolar değerinde. Bitget ekip üyeleri uluslararası kriptografi, finansal yatırım, sosyal medya ve elektronik oyunlar ve diğer alanlarda yeteneklere ve yeteneklere sahiptir. Bitget CMC, CoinMarketCap ve CoinGecko'da listelenmiştir.
Dünyanın en büyük kripto vadeli işlemler copy trade platformu
Binlerce Elit Yatırımcı Toplanıyor
  • Top5
    Global Top 5 Borsası
  • $ 1 M ilyar
    Unicorn Olarak 1 Milyar ABD Doları Değerinde
  • 1.2 M ilyon
    Toplam Kayıtlı Kullanıcı
  • $ 5 M ilyar
    24s İşlem Hacmi
Bitget Dağılımı
Bitget, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Tayvan ve diğer yerlerdeki şubeleriyle dünya çapında uyumluluk operasyonları yürütmektedir
Amerika Birleşik Devletleri
Brezilya
Avrupa
Hindistan
Singapur
Vietnam
Rusya
Filipinler
Kore
Avustralya
Japonya
  • ABD MSB Lisansı
  • Avustralya Dijital Para Birimi Noktası (DCE) Lisansı
  • Kanada MSB Lisansı
Risk Yönetimi
  • Teknik Güç
    Kendi Geliştirdiği Kontrat Sistemi
  • Güvenlik
    SSL: 12 SSL göstergesi için A+ sıralaması
    Sıcak ve soğuk cüzdan desteği özel / çoklu imza
  • İstikrarlı Ticaret Sistemi
    Aşırı Piyasa Dalgalanmasında Aşırı Yüklenme Yok
Kontratlı Ürünler
  • USDT/Coin Marj Kontratını Destekler
    20'den Fazla Kalıcı Kontrat İşlem Pariteleri
    Önemli ve Popüler Kripto Para Birimlerini içerir
    USDT Marjlı ve Coin Marjlı kontratlarını destekleyen ilk borsa
  • Kontratın Kapsamlı Özellikleri
    Çapraz/İzole Marjı Modu
    Önceden ayarlanabilir TP/SL (sektördeki tek)
    Flaş Açılış ve Kapanış Pozisyonlar, Katmanlı Likidasyon
    Tek Tıkla İptal
  • Tek Tıkla İşlemi Kopyala
    Dünyanın en büyük kripto vadeli işlemler copy trade platformu
    Bitget'te Binlerce Elit Yatırımcılar Toplanıyor
    Yatırımcılar ticareti başlatarak %10 kar elde edebilir
Nicel Ticaret
  • Tamamen Açık API API İşlem Başlatmayı Destekler
  • API Paketleme Sistemini Destekler CCXT
  • Kantitatif Alım-Satım Araçları Gunbot Aotoview SiriusYatırımcı FMZ
Müşteri Desteği
  • 7/24 Müşteri Desteği
  • Özel Müşteri için 1-1 Müşteri Desteği
  • Çok Dilli Destek İngilizce/Çince/Japonca/Korece/Vietnamca
Bitget'i İndir ve Vadeli İşlemlere Hemen Başla
iOS, Android, Mac ve Windows'u Tam Olarak Destekleyen, Uygulamayı indirin ve her yerde işlem yapın
iPhone Android
Mac OS Windows
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