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Copy Trade Platform
- Platform Tanıtımı
- 2018 yılında kurulan ve merkezi Singapur'da bulunan Bitget, küresel lider bir kripto para türevleri platformudur. Bitget vadeli işlem kontratını ve spot ticareti destekler. Şu anda, dünya çapında 1,2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip ve Bitget, Temmuz 2020’de Bitget, Güney Kore'nin en iyi oyun şirketi SNK tarafından yönetilen ve Çin'de kurulmuş bir yatırım firması olan Anlan Capital tarafından ortak yatırım yapılan 10 milyon dolarlık B Serisi finansmanı tamamladı. Bitget şimdi 1 milyar dolar değerinde. Bitget ekip üyeleri uluslararası kriptografi, finansal yatırım, sosyal medya ve elektronik oyunlar ve diğer alanlarda yeteneklere ve yeteneklere sahiptir. Bitget CMC, CoinMarketCap ve CoinGecko'da listelenmiştir.
- Dünyanın en büyük kripto vadeli işlemler copy trade platformuBinlerce Elit Yatırımcı Toplanıyor
- Top5Global Top 5 Borsası
- $ 1 M ilyarUnicorn Olarak 1 Milyar ABD Doları Değerinde
- 1.2 M ilyonToplam Kayıtlı Kullanıcı
- $ 5 M ilyar24s İşlem Hacmi
Bitget Dağılımı
Bitget, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Tayvan ve diğer yerlerdeki şubeleriyle dünya çapında uyumluluk operasyonları yürütmektedir
Amerika Birleşik Devletleri
Brezilya
Avrupa
Hindistan
Singapur
Vietnam
Rusya
Filipinler
Kore
Avustralya
Japonya
- ABD MSB Lisansı
- Avustralya Dijital Para Birimi Noktası (DCE) Lisansı
- Kanada MSB Lisansı
Risk Yönetimi
- Teknik GüçKendi Geliştirdiği Kontrat Sistemi
- GüvenlikSSL: 12 SSL göstergesi için A+ sıralaması
Sıcak ve soğuk cüzdan desteği özel / çoklu imza
- İstikrarlı Ticaret SistemiAşırı Piyasa Dalgalanmasında Aşırı Yüklenme Yok
Kontratlı Ürünler
- USDT/Coin Marj Kontratını Destekler20'den Fazla Kalıcı Kontrat İşlem PariteleriÖnemli ve Popüler Kripto Para Birimlerini içerirUSDT Marjlı ve Coin Marjlı kontratlarını destekleyen ilk borsa
- Kontratın Kapsamlı ÖzellikleriÇapraz/İzole Marjı ModuÖnceden ayarlanabilir TP/SL (sektördeki tek)Flaş Açılış ve Kapanış Pozisyonlar, Katmanlı LikidasyonTek Tıkla İptal
- Tek Tıkla İşlemi KopyalaDünyanın en büyük kripto vadeli işlemler copy trade platformuBitget'te Binlerce Elit Yatırımcılar ToplanıyorYatırımcılar ticareti başlatarak %10 kar elde edebilir
Nicel Ticaret
- Tamamen Açık API API İşlem Başlatmayı Destekler
- API Paketleme Sistemini Destekler CCXT
- Kantitatif Alım-Satım Araçları Gunbot Aotoview SiriusYatırımcı FMZ
Müşteri Desteği
- 7/24 Müşteri Desteği
- Özel Müşteri için 1-1 Müşteri Desteği
- Çok Dilli Destek İngilizce/Çince/Japonca/Korece/Vietnamca
Bitget'i İndir ve Vadeli İşlemlere Hemen Başla
iOS, Android, Mac ve Windows'u Tam Olarak Destekleyen, Uygulamayı indirin ve her yerde işlem yapın