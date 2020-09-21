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Комиссия по споту Комиссия по контрактам Комиссия за вывод Фьючерсы

Скидка на комиссии 20% при оплате в BGB

Когда баланс BGB недостаточен для поддержки комиссии за транзакцию, комиссия за транзакцию будет выплачена в полном объеме согласно исходному методу.
  • Торговые пары Мейкер Тейкер Мейкер(Оплата комиссии в BGB) Тейкер(Оплата комиссии в BGB)
Торговый механизм Мейкер-Тейкер поддерживает размещение ценовых ордеров и раннего листинга, направлен на облегчение торговли цифровой валютой и поддержание стабильности цен.
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