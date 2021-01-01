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1.5 млн
Активных пользователей
5.6 $ млрд
Суточный торговый объем
5000 +
Партнеров
800 BTC
Выплачено по программе
Низкие комиссии: мейкер - 0.04%, тейкер - 0.06%
бонус от 5 USDT до 100 USDT за регистрацию.
Безопасный и надежный партнерский счет
Прозрачные данные, детализация по всем операциям
Своевременное начисление ежедневных выплат.
Полная защита прав и интересов партнеров.
Помощь в настройке собственной системы по привлечению пользователей.
Регулярные торговые конкурсы с призовым фондом до 100 000 USDT.
Кошелек биржи поддерживает выделенную мульти-подпись.
Самостоятельно разработанная система сопоставления и размещения оредоров.
Полное отсутствие сбоев платформы при экстремальных колебаниях рынка.
Рейтинг A+ на все 12 SSL индикаторов (единственные на рынке).
Четыре основных партнера предоставляющих защиту данных и активов: Suntwin Technology, Qingsong Cloud Security, HEAP, Armors.
(Включены в список международного независимого рейтингового агентства CER).
1) Более 20 торговых пар с бессрочными контрактами.
2) Сильные стороны продукта: мгновенное открытие и закрытие позиций, надежный TP/SL, кросс/ изолированная маржа, многоуровневая ликвидация позиций.
Полностью открытый API
Поддерживает CCXT
Инструменты для алго-трейдинга Gunbot Aotoview SiriusTrader.