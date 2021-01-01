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В настоящее время вы просматриваете резервный домен Bitget, мы также рекомендуем вам скачать клиентский терминал Bitget для вашего ПК.

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Партнерская программа Bitget

Имея штаб-квартиру в Сингапуре, Bitget является ведущей мировой биржей крипто-деривативов. В июле 2020 года Bitget завершил привлечение средств (раунда B) в размере 10 млн $ под руководством ведущей южнокорейской игровой компании SNK и соинвестором фондом Anlan Capital, теперь рыночная капитализация Bitget оценивается в 1 млрд $.

В начале 2020 года Bitget полностью вышел на мировой рынок, для того, чтобы ускорить быстрое расширение бизнеса и позволить нашим партнерам разделить нашу прибыль полученную в ходе нашего роста, Bitget запустил партнерскую программу и теперь мы открыты для сотрудничества с партнерами по всему миру.

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1.5 млн

Активных пользователей

5.6 $ млрд

Суточный торговый объем

5000 +

Партнеров

800 BTC

Выплачено по программе

Права и интересы партнеров

Привлекательные условия

Низкие комиссии: мейкер - 0.04%, тейкер - 0.06%

бонус от 5 USDT до 100 USDT за регистрацию.

Функциональная платформа

Безопасный и надежный партнерский счет

Прозрачные данные, детализация по всем операциям

Ежедневные выплаты

Своевременное начисление ежедневных выплат.

Полная защита прав и интересов партнеров.

Быстрый вывод

Автоматизированная система по выводу / снятию средств.

Маркетинговая поддержка

Помощь в настройке собственной системы по привлечению пользователей.

Регулярные торговые конкурсы с призовым фондом до 100 000 USDT.

Профессиональная клиентская поддержка

Мультиязычная поддержка, работаем 24/7, персональный подход к каждому партнеру.

Корпоративные подарки для партнеров

Брендированные подарки на день рождения, праздники.

Почему Bitget?

Платформа для торговли контрактами, входящая в Топ-5 мировых лидеров

Листинг в CMC, CoinGecko, Cryptoadvanture и др.

Единорог, оценивающийся в 1 млрд $

Стратегические инвесторы - SNK и Anlan Capital инвестировавшие десятки миллионов долларов.

Официальные лицензии на видение финансовой деятельности

Канада, Сингапур, США и Австралия.

Профессиональные контрактные инструменты

Кошелек биржи поддерживает выделенную мульти-подпись.

Самостоятельно разработанная система сопоставления и размещения оредоров.

Полное отсутствие сбоев платформы при экстремальных колебаниях рынка.

Строгий контроль рисков

Рейтинг A+ на все 12 SSL индикаторов (единственные на рынке).

Четыре основных партнера предоставляющих защиту данных и активов: Suntwin Technology, Qingsong Cloud Security, HEAP, Armors.

(Включены в список международного независимого рейтингового агентства CER).

Комплексные решения продукта

1) Более 20 торговых пар с бессрочными контрактами.

2) Сильные стороны продукта: мгновенное открытие и закрытие позиций, надежный TP/SL, кросс/ изолированная маржа, многоуровневая ликвидация позиций.

Лидирующая платформа для копи-трейдинга криптовалютой

Более 5 000 тыс. профессиональных трейдеров.

Торговые инструменты для алго-трейдинга

Полностью открытый API

Поддерживает CCXT

Инструменты для алго-трейдинга Gunbot Aotoview SiriusTrader.

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