Имея штаб-квартиру в Сингапуре, Bitget является ведущей мировой биржей крипто-деривативов. В июле 2020 года Bitget завершил привлечение средств (раунда B) в размере 10 млн $ под руководством ведущей южнокорейской игровой компании SNK и соинвестором фондом Anlan Capital, теперь рыночная капитализация Bitget оценивается в 1 млрд $.

В начале 2020 года Bitget полностью вышел на мировой рынок, для того, чтобы ускорить быстрое расширение бизнеса и позволить нашим партнерам разделить нашу прибыль полученную в ходе нашего роста, Bitget запустил партнерскую программу и теперь мы открыты для сотрудничества с партнерами по всему миру.