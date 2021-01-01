Самая безопасная криптобиржа

Bitget всегда была нацелена на ведении бизнеса в различных странах и регионах, исходя из требований законодательства и надзора, расширяя свою международную стратегическую территорию и добиваясь выполнения глобальных операций по соблюдению требований надзорных органов.

Bitget стремится стать глобальной платформой, соблюдающей нормативные требования в отрасли, предоставляя пользователям по всему миру наиболее соответствующие, безопасные и профессиональные услуги по торговле цифровой валютой.