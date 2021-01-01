Самая безопасная криптобиржа

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Bitget всегда была нацелена на ведении бизнеса в различных странах и регионах, исходя из требований законодательства и надзора, расширяя свою международную стратегическую территорию и добиваясь выполнения глобальных операций по соблюдению требований надзорных органов.
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Лицензия MSB США
Регулирующий орган:
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Министерство финансов США
Лицензия MSB Канады
Регулирующий орган:
Канадский центр анализа финансовых операция и отчетности (FINTRAC)
Лицензия на деятельность в качестве Биржи Цифровых Валют (DCE) Австралии
Регулирующий орган:
Австралийский центр анализа финансовых операция и отчетности (AUSTRAC)
Выдержка о предоставлении услуг по оплате криптовалютой в Сингапуре
Регулирующий орган:
Валютное управление Сингапура (MAS)