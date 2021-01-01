Самая безопасная криптобиржа

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Bitget всегда была нацелена на ведении бизнеса в различных странах и регионах, исходя из требований законодательства и надзора, расширяя свою международную стратегическую территорию и добиваясь выполнения глобальных операций по соблюдению требований надзорных органов.

Bitget стремится стать глобальной платформой, соблюдающей нормативные требования в отрасли, предоставляя пользователям по всему миру наиболее соответствующие, безопасные и профессиональные услуги по торговле цифровой валютой.

США
Бразилия
Европа
Индия
Сингапур
Вьетнам
Россия
Филиппины
Корея
Австралия
Япония

Лицензия MSB США

Регулирующий орган:

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Министерство финансов США

Лицензия MSB Канады

Регулирующий орган:

Канадский центр анализа финансовых операция и отчетности (FINTRAC)

Лицензия на деятельность в качестве Биржи Цифровых Валют (DCE) Австралии

Регулирующий орган:

Австралийский центр анализа финансовых операция и отчетности (AUSTRAC)

Выдержка о предоставлении услуг по оплате криптовалютой в Сингапуре

Регулирующий орган:

Валютное управление Сингапура (MAS)

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