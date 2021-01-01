xx

您好，Bitget提示您

检测到您的Internet Explorer浏览器版本过低，
为了您在Bitget获得更好的体验，推荐您使用以下浏览器。

360浏览器

Chrome

Firefox

Safari
继续访问>>
xx

Hello, Bitget prompts you

Detected that your Internet Explorer browser version is too low.
For a better experience with your Bitget, we recommend the following browsers.。

Chrome

Firefox

Safari
Continue to visit>>
xx

안녕하세요. Bitget이 묻습니다.

Internet Explorer 브라우저 버전이 너무 낮습니다.
비트 젯에 대한 더 나은 경험을 위해 다음 브라우저를 사용하는 것이 좋습니다.

Chrome

Firefox

Safari
계속 방문하십시오>>
Загрузка...

В настоящее время вы просматриваете резервный домен Bitget, мы также рекомендуем вам скачать клиентский терминал Bitget для вашего ПК.

Загрузить Mac OS Загрузить Windows

Я уже загрузил

Больше не напоминать

Crypto Derivative Exchange

Начните свой путь в мире
криптовалют уже сейчас

Better trading Better life

Контракт Последняя цена 24Ч Изменение 24Ч Мин. 24Ч Макс. Объем за 24ч Рынок
Гайд для начинающих
Фьючерсные контракты

Контракты COIN/USDT-margin

Поддержка нескольких цифровых валют в качестве маржи для кросс-валютных операций

Копи-трейдинг в один клик

Только профессиональные трейдеры в Bitget

Безопасность

Поддержка мульти-подписи для Cold/Hot кошелька предлагает полную защиту цифровых активов

Рейтинг A+ на все 12 SSL индикаторах

Служба поддержки

Мультиязычная поддержка 24/7

Общение 1-1 с ключевыми клиентами

Быстрый ввод/вывод криптовалюты

Регуляция и лицензии

Листинг в CMC, CoinGecko, и др.

Получены лицензии в Канаде, Сингапуре, США и Австралии.

Торгуйте в любое время в любом месте

Номер телефона

Весь функционал криптовалютной биржи Bitget всегда под рукой. Загрузите мобильное приложение для криптоторговли Bitget прямо сейчас.

Помощь с загрузкой

Google Play Android APK iOS
Десктопная версия для ПК

Bitget Desktop - платформа для торговли криптовалютой адаптированная под ваше устройств Windows или MacOS.

Mac OS Windows
API

Bitget API разработан для того, чтобы обеспечить простой и эффективный способ интеграции вашего торгового терминала к нашей платформе.

Официальная документация к API Bitget

Регистрация

Telegram