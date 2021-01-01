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Контракты COIN/USDT-margin
Поддержка нескольких цифровых валют в качестве маржи для кросс-валютных операций
Копи-трейдинг в один клик
Только профессиональные трейдеры в Bitget
Поддержка мульти-подписи для Cold/Hot кошелька предлагает полную защиту цифровых активов
Рейтинг A+ на все 12 SSL индикаторах
Мультиязычная поддержка 24/7
Общение 1-1 с ключевыми клиентами
Быстрый ввод/вывод криптовалюты
Листинг в CMC, CoinGecko, и др.
Получены лицензии в Канаде, Сингапуре, США и Австралии.
Весь функционал криптовалютной биржи Bitget всегда под рукой. Загрузите мобильное приложение для криптоторговли Bitget прямо сейчас.
Bitget Desktop - платформа для торговли криптовалютой адаптированная под ваше устройств Windows или MacOS.
Bitget API разработан для того, чтобы обеспечить простой и эффективный способ интеграции вашего торгового терминала к нашей платформе.