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Получайте прибыль как профессионал с помощью копитрейдинга фьючерсами. Копируйте сделки элитных трейдеров, на которых вы подписаны, в режиме реального времени одним кликом.
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Размещайте позиции на колеблющихся рынках через регулярные интервалы времени.
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Начните свое путешествие в мир криптовалют!
Торгуйте на Bitget. Торгуйте разумнее.
$18,567,925,809
торговый объем за 24 ч.
800+
криптовалют
30 млн
зарегистрированных пользователей
180 000+
элитных трейдеров
CATIUSDT_UMCBL
CATIUSDT 0.7345
5.55%
SUIUSDT_UMCBL
SUIUSDT 1.6909
2.38%
1MBABYDOGEUSDT_UMCBL
1MBABYDOGEUSDT 0.002302
17.74%
BTCUSDT_UMCBL
BTCUSDT 63,700
0.34%
NOTUSDT_UMCBL
NOTUSDT 0.008544
3.34%
WLDUSDT_UMCBL
WLDUSDT 2.1198
16.70%
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